Tlak na Madura eskaluje. Americké síly zadržely u Venezuely "největší" ropný tanker, oznámil Trump

Libor Novák

10. prosince 2025 21:54

Lodní doprava, ilustrační foto
Lodní doprava, ilustrační foto Foto: Pixabay

Spojené státy podnikly významný krok v rámci svého čtyřměsíčního tlaku na venezuelského diktátora Nicoláse Madura, když se jim podařilo zadržet ropný tanker u venezuelského pobřeží. Operaci ve středu potvrdil i prezident Donald Trump, který loď označil za největší zadržený tanker, jaký kdy USA zajistily. O dalších probíhajících akcích se veřejnost má dozvědět později.

Dva američtí úředníci uvedli, že operaci vedla Pobřežní stráž USA. Další vysoce postavený úředník Trumpovy administrativy agentuře Bloomberg sdělil, že USA provedly „soudní donucovací akci na plavidle bez státní příslušnosti“, které naposledy kotvilo ve Venezuele. Přesné jméno tankeru ani místo zadržení nebylo zveřejněno.

Maduro je u moci od roku 2013 a všeobecně se má za to, že zfalšoval loňské prezidentské volby. Poté, co zahájil vlnu represí, se mu podařilo udržet u moci, zatímco Edmundo González, zjevný vítěz voleb v roce 2024, musel odejít do exilu ve Španělsku.

Od srpna USA vypsaly na Madura odměnu 50 milionů dolarů, provedly největší námořní nasazení v Karibském moři od kubánské krize v roce 1962 a uskutečnily sérii vzdušných úderů na podezřelá plavidla převážející drogy.

Tyto akce si vyžádaly životy více než osmdesáti lidí. V úterý navíc dva americké stíhací letouny kroužily nad Venezuelským zálivem severně od Maracaiba, jednoho z největších měst.

Ve středu byla za svůj „neúnavný boj za demokratická práva“ pro venezuelský lid udělena Nobelova cena míru opoziční lídryni Maríi Corině Machado. Její dcera Ana Corina Sosa Machado, která cenu v Oslu převzala, prohlásila, že boj její matky za ukončení „obscénní korupce“ a „brutální diktatury“ bude pokračovat.

Venezuela disponuje největšími prokázanými zásobami ropy na světě. Přestože léta korupce a špatného řízení poškodily ropný průmysl, je vývoz ropy hlavním zdrojem příjmů země, přičemž největším zákazníkem je Čína.

Proč došlo k zadržení tankeru není v tuto chvíli zcela jasné. Bývalý hlavní poradce Joea Bidena pro Latinskou Ameriku, Juan González, minulý týden v rozhovoru uvedl, že v době loňských voleb naléhal na USA, aby vyslaly ke venezuelskému pobřeží dva torpédoborce a zvážily ropnou blokádu.

González se domnívá, že jedním z řešení by mohlo být dotlačení Madura k přijetí referenda o odvolání (možná v roce 2027) pod hrozbou „skutečně tvrdých důsledků“, pokud by výsledek nerespektoval.

González, který působil ve správě Bidena, varoval, že zavedení ropné blokády by vedlo ke kolapsu celé venezuelské ekonomiky. Dodal, že ačkoli je to méně agresivní než pozemní útok, stále se jedná o akt války.

Uvedl, že Trump by mohl podniknout jednostrannou akci blokováním tankerů opouštějících nebo vstupujících do země, což by podle něj „uspíšilo Madurův odchod“.

před 6 hodinami

Machadová uprchla z Venezuely. Míří do Osla, kde měla převzít Nobelovu cenu

USA (Spojené státy americké) Donald Trump lodní doprava Venezuela

Tlak na Madura eskaluje. Americké síly zadržely u Venezuely "největší" ropný tanker, oznámil Trump

Zdroj: Libor Novák

