Válka zasáhne každý domov a zničí každou firmu. Dochází nám čas, jsme dalším cílem Ruska, prohlásil Rutte

Libor Novák

11. prosince 2025 14:17

Mark Rutte na summitu NATO 2025
Mark Rutte na summitu NATO 2025 Foto: NATO

Generální tajemník NATO Mark Rutte zahájil svůj projev v Berlíně velmi ostrou výstrahou. „Jsem tu dnes, abych vám řekl, kde NATO stojí a co musíme udělat, abychom válce zabránili, než začne,“ řekl v úvodních slovech. K tomu je podle něj nutné mít naprosto jasno o hrozbě. „Jsme dalším cílem Ruska a už teď jsme v nebezpečí,“ varoval.

Rutte sice uvítal rozhodnutí urychlit výdaje na obranu, které bylo přijato na summitu NATO v Haagu na začátku tohoto roku, ale dodal, že „nyní není čas na sebechválu.“ Obává se, že příliš mnoho lidí je tiše sebeuspokojeno a neuvědomuje si závažnost situace.

„Příliš mnoho lidí necítí naléhavost situace. A příliš mnoho lidí věří, že čas je na naší straně. Není. Čas jednat je teď,“ zdůraznil. Dodal, že výdaje a produkce spojenců na obranu musí rychle stoupat. „Naše ozbrojené síly musí mít to, co potřebují, aby nás udržely v bezpečí.“

Rutte prohlásil, že Rusko se „stalo ještě drzejším, bezohlednějším a nemilosrdnějším vůči NATO a vůči Ukrajině.“ Připomněl, že během studené války prezident Reagan varoval před agresivními impulsy „říše zla.“ Dnes se podle něj prezident Putin opět zabývá budováním impéria. Varoval, že „ve svém zkresleném pohledu na historii a svět Putin věří, že naše svoboda ohrožuje jeho sevření moci a že my chceme zničit Rusko.“

Podle Rutteho je Čína pro Rusko „záchranným lanem“, které mu umožňuje pokračovat v jeho agresivní linii. Rusko je navíc podporováno Severní Koreou a Íránem. Rutte zároveň výslovně pochválil Donalda Trumpa za jeho úsilí a prohlásil, že „je jediný, kdo dokáže Putina dostat k jednacímu stolu.“ Vyzval, ať Putina prověříme. „Uvidíme, zda skutečně chce mír, nebo zda dává přednost pokračování krveprolití,“ řekl. Je však důležité, aby „všichni udržovali tlak na Rusko a podporovali skutečné úsilí o ukončení této války.“

Na otázku, zda si dokáže představit NATO bez USA nebo s výrazně omezenou americkou účastí, Rutte v podstatě odpověděl záporně. „Myslím, že je klíčové, abychom udrželi transatlantické pouto tak silné, jaké je dnes, a je velmi silné,“ prohlásil. Dodal, že ačkoli americká bezpečnostní strategie vyvolala v Evropě debatu o jiných bodech kritických vůči Evropě, v této konkrétní otázce ukázala „úplný závazek k evropské bezpečnosti“ a NATO.

Generální tajemník varuje, že „na konci první čtvrtiny 21. století se konflikty již nebojují z dálky. Konflikt je u našich dveří.“ Varoval před scénářem, kdy by „konflikt zasáhl každý domov, každé pracoviště čelilo zničení, masové mobilizaci a miliony lidí by byly vysídleny.“ Je to strašná představa, ale pokud splníme své závazky, můžeme takovému scénáři zabránit.

Řekl, že další podpora NATO je jedinou nadějí Evropy, že se válka na Ukrajině nerozšíří do Evropy. „Mám povinnost jako generální tajemník vám říct, co nás čeká, pokud nebudeme jednat rychleji, nebudeme investovat do obrany a nebudeme pokračovat v podpoře Ukrajiny.“

Přiznal, že ví, že „je to tvrdá zpráva v době, kdy se blížíme ke svátečnímu období, kdy se naše myšlenky obracejí k naději, světlu a míru.“ Dodal, že můžeme čerpat odvahu a sílu z vědomí, že stojíme společně v NATO s odhodláním a s vědomím, že jsme na správné straně historie.

Rutte také hovořil o jednáních s Vladimirem Putinem, když ještě působil jako bývalý nizozemský premiér. Zmínil i období po ruské invazi na Krym a sestřelení letu MH17, který letěl z Amsterdamu.

„Tehdy jsem s Putinem hodně telefonoval a později jsem se s ním setkal na zasedáních G20, kde jsme o tom hovořili. Před dlouhou dobou jsem se přestal snažit hádat, co se mu honí hlavou, a soustředím se pouze na fakta,“ prohlásil Rutte.

Za fakt považuje, že jde o „diktátora ochotného obětovat 1,1 milionu vlastních lidí... pokud máte diktátora ochotného to udělat kvůli nějaké šílené představě o historickém cíli... pak musíte být velmi opatrní a musíme být připraveni,“ dodal.

před 1 hodinou

První evropský stát vrací úder. Po zveřejnění Trumpovy výbušné bezpečnostní strategie označil USA za hrozbu

Související

Více souvisejících

válka na Ukrajině NATO Mark Rutte (VVD - Lidová strana pro svobodu a demokracii) Rusko

Aktuálně se děje

před 34 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Ozbrojené americké jednotky obsazují tanker

Otázka, kterou si klade celý svět: Proč Trump nechal zabavit ropný tanker?

Zabavení ropného tankeru Skipper u venezuelského pobřeží Trumpovou administrativou představuje jeden z nejdramatičtějších zvratů v kampani vojenského tlaku proti venezuelskému diktátorovi Nicolási Madurovi. Nástup na palubu cizí lodi je neobvyklým krokem, který rozšiřuje americkou operaci. Ta je již nyní známá díky útokům na více než 20 plavidel v Karibiku a Tichém oceánu, u kterých administrativa tvrdí, že převážela obchodníky s drogami.

před 3 hodinami

María Corina Machadová a Edmundo González Urrutia

Machadová se po roce skrývání objevila v Oslu. Venezuela bude svobodná, slibuje

Vůdkyně venezuelské opozice a laureátka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová ve čtvrtek na tiskové konferenci slíbila, že Venezuela „bude svobodná“. Politička, která získala ocenění za svůj boj za demokracii, prohlásila, že se navzdory varováním o možném zatčení pokusí vrátit do vlasti a ukončit tak „tyranii“. 

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

včera

Coca-Cola vánoční kamion zahájil svoji trasu u Westfieldu Černý Most (10.12.2025) Prohlédněte si galerii

Ikonický kamion Coca-Cola odstartoval letošní turné po republice

Ikonický červený vánoční kamion Coca-Cola se stal pro mnohé lidi po celém světě symbolem začátku sváteční sezóny. Tato tradice, která v sobě nese myšlenku vzájemné pospolitosti a sdílení, se po roce vrací i do České republiky, aby rozdávala vánoční kouzlo a zároveň podpořila dobrou věc. Letošní kampaň je navíc silně spojená s tradičním vánočním zvonečkem, který připomíná, že kouzlo Vánoc spočívá v okamžicích, kdy se schází rodina a přátelé.

včera

Lodní doprava, ilustrační foto

Tlak na Madura eskaluje. Americké síly zadržely u Venezuely "největší" ropný tanker, oznámil Trump

Spojené státy podnikly významný krok v rámci svého čtyřměsíčního tlaku na venezuelského diktátora Nicoláse Madura, když se jim podařilo zadržet ropný tanker u venezuelského pobřeží. Operaci ve středu potvrdil i prezident Donald Trump, který loď označil za největší zadržený tanker, jaký kdy USA zajistily. O dalších probíhajících akcích se veřejnost má dozvědět později.

včera

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Babiše čekají nelehké čtyři roky. Česko se musí připravit na krušné časy

Andrej Babiš podruhé vstupuje do funkce premiéra v okamžiku, kdy se rozhoduje o dalším směřování země. Česká republika sice prošla výraznou modernizací, ale její budoucnost zůstává křehká. Nová vláda bude muset prokázat odvahu k reformám, zvládnout vlastní vnitřní rozpory a překročit logiku permanentního politického konfliktu. Bez toho hrozí, že současná prosperita rychle vyprchá a země ztratí schopnost čelit skutečným výzvám.

včera

Eurovision Song Contest (foto: Andres Putting (EBU))

Island se připojuje k bojkotu Eurovize kvůli účasti Izraele

Island se stal pátou zemí, která oznámila, že se nezúčastní hudební soutěže Eurovision Song Contest 2026. K Islandu se již dříve připojily Španělsko, Irsko, Slovinsko a Nizozemsko, které se rozhodly odstoupit poté, co byla minulý týden oficiálně potvrzena účast Izraele v soutěži. Stefan Eiriksson, generální ředitel islandské národní televize RÚV, uvedl, že v současné situaci „není se soutěží spojován žádný mír ani radost“. Z tohoto důvodu se rozhodli z akce stáhnout.

včera

Evropská Unie

Éra bezpečnostních záruk skončila. Evropa řeší, jak přežít bez pomoci USA

Neustálé útoky Donalda Trumpa na Evropskou unii nutí evropské lídry čelit dosud nemyslitelnému scénáři: budoucnosti bez Spojených států jako hlavního bezpečnostního garanta. Evropa je tak nucena organizovat vlastní obranu mnohem rychleji, než kdokoli předpokládal. Éra amerických „bezpečnostních záruk“ pro Evropu je podle německého zákonodárce a bývalého vojenského důstojníka u konce.

včera

Ilustrační foto

Rostoucí ceny online reklamy nutí malé podniky hledat alternativy. Tisk plakátů se vrací do hry

Online reklama výrazně zdražuje a malé firmy stojí před otázkou, jak zůstat vidět, aniž by jejich marketingový rozpočet praskal ve švech. Stále častěji proto zvažují návrat k tradičním a finančně stabilním formám propagace, mezi které patří i tisk plakátů. Ten nabízí lokální dosah, jednorázové náklady a dlouhodobou viditelnost – vlastnosti, které jsou v současné ekonomické situaci stále cennější.

včera

včera

Letadla, ilustrační foto

Rusové chystali druhé 11. září, do letadel chtěli umístit bomby, zjistili zpravodajci

Evropské zpravodajské služby odhalily, že ruská sabotážní síť připravovala útoky na letadla směřující z Evropy do Spojených států. Podle informací deníku Financial Times bylo zajištěno množství výbušnin dostatečné k provedení bombových útoků ve vzduchu, které by mohly způsobit šok a narušení letecké dopravy v rozsahu neviděném od teroristických útoků z 11. září 2001.

včera

Evropská unie

Česko a další státy EU požadují kvůli migraci omezení zákonů o lidských právech

Velká Británie se připojila k řadě tvrdých evropských vlád, které společně požadují omezení zákonů o lidských právech. Cílem tohoto kroku je usnadnit realizaci migračních dohod s třetími zeměmi, například ve rwandském stylu, a zjednodušit deportaci většího počtu zahraničních zločinců. Neoficiální prohlášení, které vzešlo ze zasedání Rady Evropy ve Štrasburku, podepsalo celkem dvacet sedm ze 46 členských států Rady.

včera

María Corina Machadová a Edmundo González Urrutia

Machadová uprchla z Venezuely. Míří do Osla, kde měla převzít Nobelovu cenu

Venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová slíbila, že bude pokračovat ve svém boji za osvobození země od „korupce“, „brutální diktatury“ a „zoufalství“. Učinila tak v Oslu, v norské metropoli, kde jí byla ve středu udělena Nobelova cena za mír. Přestože panovaly horečné spekulace, že by se jí mohlo podařit tajně opustit Venezuelu a na ceremonii se objevit osobně, pětaosmdesátiletá konzervativní politička se nedostavila. Organizátoři však očekávali, že dorazí do Osla v následujících hodinách.

včera

Fiala je přesvědčen, že Česko předává Babišovi ve skvělé kondici

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) se pomalu loučí s nejvlivnějším politickým postem v zemi. Sám se domnívá, že Česko předává Andreji Babišovi (ANO) a jeho vládě ve výborné kondici. Fiala zdůraznil, že země již není energeticky závislá na Rusku. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy