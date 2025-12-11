Válka zasáhne každý domov a zničí každou firmu. Dochází nám čas, jsme dalším cílem Ruska, prohlásil Rutte

Generální tajemník NATO Mark Rutte zahájil svůj projev v Berlíně velmi ostrou výstrahou. „Jsem tu dnes, abych vám řekl, kde NATO stojí a co musíme udělat, abychom válce zabránili, než začne,“ řekl v úvodních slovech. K tomu je podle něj nutné mít naprosto jasno o hrozbě. „Jsme dalším cílem Ruska a už teď jsme v nebezpečí,“ varoval.
Rutte sice uvítal rozhodnutí urychlit výdaje na obranu, které bylo přijato na summitu NATO v Haagu na začátku tohoto roku, ale dodal, že „nyní není čas na sebechválu.“ Obává se, že příliš mnoho lidí je tiše sebeuspokojeno a neuvědomuje si závažnost situace.
„Příliš mnoho lidí necítí naléhavost situace. A příliš mnoho lidí věří, že čas je na naší straně. Není. Čas jednat je teď,“ zdůraznil. Dodal, že výdaje a produkce spojenců na obranu musí rychle stoupat. „Naše ozbrojené síly musí mít to, co potřebují, aby nás udržely v bezpečí.“
Rutte prohlásil, že Rusko se „stalo ještě drzejším, bezohlednějším a nemilosrdnějším vůči NATO a vůči Ukrajině.“ Připomněl, že během studené války prezident Reagan varoval před agresivními impulsy „říše zla.“ Dnes se podle něj prezident Putin opět zabývá budováním impéria. Varoval, že „ve svém zkresleném pohledu na historii a svět Putin věří, že naše svoboda ohrožuje jeho sevření moci a že my chceme zničit Rusko.“
Podle Rutteho je Čína pro Rusko „záchranným lanem“, které mu umožňuje pokračovat v jeho agresivní linii. Rusko je navíc podporováno Severní Koreou a Íránem. Rutte zároveň výslovně pochválil Donalda Trumpa za jeho úsilí a prohlásil, že „je jediný, kdo dokáže Putina dostat k jednacímu stolu.“ Vyzval, ať Putina prověříme. „Uvidíme, zda skutečně chce mír, nebo zda dává přednost pokračování krveprolití,“ řekl. Je však důležité, aby „všichni udržovali tlak na Rusko a podporovali skutečné úsilí o ukončení této války.“
Na otázku, zda si dokáže představit NATO bez USA nebo s výrazně omezenou americkou účastí, Rutte v podstatě odpověděl záporně. „Myslím, že je klíčové, abychom udrželi transatlantické pouto tak silné, jaké je dnes, a je velmi silné,“ prohlásil. Dodal, že ačkoli americká bezpečnostní strategie vyvolala v Evropě debatu o jiných bodech kritických vůči Evropě, v této konkrétní otázce ukázala „úplný závazek k evropské bezpečnosti“ a NATO.
Generální tajemník varuje, že „na konci první čtvrtiny 21. století se konflikty již nebojují z dálky. Konflikt je u našich dveří.“ Varoval před scénářem, kdy by „konflikt zasáhl každý domov, každé pracoviště čelilo zničení, masové mobilizaci a miliony lidí by byly vysídleny.“ Je to strašná představa, ale pokud splníme své závazky, můžeme takovému scénáři zabránit.
Řekl, že další podpora NATO je jedinou nadějí Evropy, že se válka na Ukrajině nerozšíří do Evropy. „Mám povinnost jako generální tajemník vám říct, co nás čeká, pokud nebudeme jednat rychleji, nebudeme investovat do obrany a nebudeme pokračovat v podpoře Ukrajiny.“
Přiznal, že ví, že „je to tvrdá zpráva v době, kdy se blížíme ke svátečnímu období, kdy se naše myšlenky obracejí k naději, světlu a míru.“ Dodal, že můžeme čerpat odvahu a sílu z vědomí, že stojíme společně v NATO s odhodláním a s vědomím, že jsme na správné straně historie.
Rutte také hovořil o jednáních s Vladimirem Putinem, když ještě působil jako bývalý nizozemský premiér. Zmínil i období po ruské invazi na Krym a sestřelení letu MH17, který letěl z Amsterdamu.
„Tehdy jsem s Putinem hodně telefonoval a později jsem se s ním setkal na zasedáních G20, kde jsme o tom hovořili. Před dlouhou dobou jsem se přestal snažit hádat, co se mu honí hlavou, a soustředím se pouze na fakta,“ prohlásil Rutte.
Za fakt považuje, že jde o „diktátora ochotného obětovat 1,1 milionu vlastních lidí... pokud máte diktátora ochotného to udělat kvůli nějaké šílené představě o historickém cíli... pak musíte být velmi opatrní a musíme být připraveni,“ dodal.
