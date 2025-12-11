Sarkozy strávil ve vězení jen 20 dní. Venku není ani tři týdny a už o tom napsal knihu

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy vydal knihu Deník vězně, kterou spěšně připravil za necelé tři týdny. V pamětech nabízí barvité detaily o tom, jaké to je, když se bývalá hlava státu ocitne ve vazbě francouzského vězení.
Sarkozy, vězeň číslo 320535, líčí svou 12 metrů čtverečních velkou celu. Ta byla vybavena postelí, psacím stolem, lednicí, sprchou a televizí. Ačkoli měla cela okno, výhled blokoval masivní plastový panel umístěný zvenčí. „Byla čistá a dostatečně prosvětlená,“ píše Sarkozy. „Dalo by se téměř myslet, že se člověk nachází v hotelu nižší kategorie. Kdyby ovšem nebyly vyztužené dveře s kukátkem pro dozorce.“
Sarkozy, kterému je 70 let, byl minulý měsíc propuštěn z pařížského vězení La Santé. Odpykal si 20 dní z pětiletého trestu za účast na spiknutí týkajícím se financování volební kampaně. Jeho paměti mají 216 stran. Bývalému prezidentovi bylo řečeno, že bude muset trávit 23 hodin z 24 ve své cele a že má zakázán jakýkoli kontakt s kýmkoli jiným než zaměstnancem věznice. Proto se rozhodl nevyužít možnost denní procházky na dvoře. Ten podle něj připomínal spíše klec než místo k procházení.
Místo toho se každý den věnoval cvičení na běžeckém pásu v malé posilovně. Ta se v jeho situaci stala „skutečnou oázou.“ Podobných detailů je v knize spousta. Třeba jak ho první noc ve vazbě probudil soused.
Ten zpíval píseň z Lvího krále a chrastil lžící o mříže své cely. Popisuje také, jak ho „dojala laskavost, jemnost a respekt personálu věznice... přičemž každý z nich ho oslovoval titulem Président“. Dále píše o tom, že si mohl stěny cely polepit pohlednicemi od všech lidí, kteří mu psali, aby vyjádřili svou podporu.
„Bylo to dojemné a upřímné, svědčilo to o hlubokém osobním poutu, i když jsem úřad opustil už před tak dlouhou dobou,“ píše. Tyto detaily jsou fascinující, ale snad ještě důležitější jsou jeho úvahy o osudu, spravedlnosti a politice.
Sarkozy byl poslán do vězení poté, co ho soud shledal vinným ze zločinného spolčení. Trest si vysloužil za to, že umožnil svým podřízeným pokusit se před 20 lety získat peníze na kampaň od libyjského plukovníka Kaddáfího.
Na konci procesu v říjnu soudce rozhodl, že Sarkozy musí nastoupit do vězení, i když mu mohl povolit zůstat na svobodě do doby odvolání. Bývalý prezident byl propuštěn po třech týdnech na základě žádosti svých právníků.
Bývalý prezident důrazně popírá obvinění a tvrdí, že se stal obětí politicky motivovaného spiknutí uvnitř francouzského soudního systému. To vše je v knize znovu probráno. Sarkozy dokonce v jedné pasáži srovnává sebe sama s nejslavnější obětí francouzského soudnictví, Alfredem Dreyfusem. Jde o židovského důstojníka, který byl poslán na Ďábelský ostrov na základě vykonstruovaného obvinění ze špionáže.
„Pro každého nezaujatého pozorovatele, který zná historii, jsou si podobnosti nápadné,“ píše. „Dreyfusova aféra měla původ ve falešných dokumentech. Stejně jako ta moje... Dreyfus byl degradován před vojáky, když ho zbavovali vyznamenání. Já jsem byl propuštěn z Řádu čestné legie před celým národem.“ Pokračuje: „A Dreyfus byl uvězněn v La Santé – místě, které nyní dobře znám.“
Propouštění Sarkozyho z Řádu čestné legie, v němž jako prezident sloužil jako velmistr, dalo příležitost k vyřizování účtů se současným francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Sarkozy, dříve blízký podporovatel Macrona, nyní říká, že „otočil list – aniž by zašel tak daleko, aby vstoupil do systematické opozice vůči jeho politice nebo osobě.“ Uvedl: „Emmanuel Macron už má příliš mnoho deklarovaných nepřátel, hanobitelů a zklamaných přátel, abych se k nim připojoval.“
Sarkozymu vadí, že Macron neměl „odvahu“ mu osobně zavolat a vysvětlit mu, proč byl propuštěn z Čestné legie. „Kdyby zavolal, pochopil bych jeho argumenty a přijal rozhodnutí,“ píše. „To, že to neudělal, ukazuje, že jeho motivy byly přinejmenším neupřímné.“
Největší pozornost recenzentů ve Francii však vyvolaly Sarkozyho vztahy s jinou politickou lídryní – Marine Le Penovou. Je to kvůli nečekané náklonnosti, kterou bývalý prezident projevuje své dřívější úhlavní rivalce. „Ocenil jsem veřejná prohlášení, která učinila po mém odsouzení. Byla odvážná a naprosto jednoznačná,“ píše.
Sarkozy jí telefonoval, aby jí poděkoval. Uvedl, že měli přátelský rozhovor, na jehož konci se zavázal, že se nezúčastní žádné budoucí „Republikánské fronty.“ Ta bývá navrhována k zabránění Národnímu shromáždění Le Penové ve vítězství ve volbách.
Dále píše: „Mnoho voličů Národního shromáždění byli mými podporovateli, když jsem byl politicky aktivní... Urážet lídry Národního shromáždění znamená urážet jejich voliče, tedy lidi, kteří jsou potenciálně naši voliči.“
Následně dodal: „Mám spoustu neshod s lídry Národního shromáždění... Ale vyloučit je z republikánského společenství by byla chyba.“ Takové ocenění od představitele hlavního proudu je pro Marine Le Penovou a jejího mladého spolupředsedu Jordana Bardellu vzácné.
Od bývalého prezidenta, který má stále velký vliv mezi tradiční francouzskou pravicí, jsou tato slova považována za politické zlato.
Související
Prokážu, že jsem nevinný, prohlásil Sarkozy po propuštění z vězení
Pařížský soud propustil Sarkozyho z vězení
Aktuálně se děje
před 39 minutami
Sarkozy strávil ve vězení jen 20 dní. Venku není ani tři týdny a už o tom napsal knihu
před 1 hodinou
Nebudeme na to sami. NATO i Američané popřeli zprávu, že USA od roku 2027 nebudou bránit Evropu
před 2 hodinami
Válka zasáhne každý domov a zničí každou firmu. Dochází nám čas, jsme dalším cílem Ruska, prohlásil Rutte
před 3 hodinami
První evropský stát vrací úder. Po zveřejnění Trumpovy výbušné bezpečnostní strategie označil USA za hrozbu
před 3 hodinami
Otázka, kterou si klade celý svět: Proč Trump nechal zabavit ropný tanker?
před 4 hodinami
Machadová se po roce skrývání objevila v Oslu. Venezuela bude svobodná, slibuje
před 5 hodinami
Týden do klíčového jednání o půjčce Ukrajině: EU hrozí, že Belgii odstaví jako Maďarsko
před 6 hodinami
Zelenskyj dnes uspořádá hovor s třiceti evropskými lídry. Trump hovoří o ztrátě času
před 7 hodinami
VIDEO: Na zabavení tankeru se podílela i FBI. Týdny skrýval svou polohu, jeho ropu si USA nechají
před 8 hodinami
Zelenskyj poslal do Bílého domu odpověď na mírový plán. Trump by mohl o víkendu přiletět do Evropy
před 9 hodinami
Počasí bude příští týden opět připomínat zimu. Teploty klesnou až k nule
včera
Ikonický kamion Coca-Cola odstartoval letošní turné po republice
včera
Tlak na Madura eskaluje. Americké síly zadržely u Venezuely "největší" ropný tanker, oznámil Trump
včera
Babiše čekají nelehké čtyři roky. Česko se musí připravit na krušné časy
včera
Island se připojuje k bojkotu Eurovize kvůli účasti Izraele
včera
Éra bezpečnostních záruk skončila. Evropa řeší, jak přežít bez pomoci USA
včera
Rostoucí ceny online reklamy nutí malé podniky hledat alternativy. Tisk plakátů se vrací do hry
včera
Evropští lídři kvůli Ukrajině volali Trumpovi. Zelenskyj chystá jednání s Koalicí ochotných
včera
Rusové chystali druhé 11. září, do letadel chtěli umístit bomby, zjistili zpravodajci
včera
Česko a další státy EU požadují kvůli migraci omezení zákonů o lidských právech
Velká Británie se připojila k řadě tvrdých evropských vlád, které společně požadují omezení zákonů o lidských právech. Cílem tohoto kroku je usnadnit realizaci migračních dohod s třetími zeměmi, například ve rwandském stylu, a zjednodušit deportaci většího počtu zahraničních zločinců. Neoficiální prohlášení, které vzešlo ze zasedání Rady Evropy ve Štrasburku, podepsalo celkem dvacet sedm ze 46 členských států Rady.
Zdroj: Libor Novák