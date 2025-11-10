Pařížský soud propustil Sarkozyho z vězení

Nicolas Sarkozy
Pařížský soud dnes schválil předčasné propuštění bývalého francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho z vězení a nařídil místo toho uvalení „soudního dohledu“ po dobu, než proběhne jeho odvolací řízení. Sarkozy, který čelí obviněním v takzvané libyjské kauze, by měl být propuštěn z pařížské věznice La Santé ještě dnes odpoledne.

Soud dospěl k závěru, že „neexistuje žádné riziko utajení důkazů, nátlaku nebo tajných dohod“, a proto již „není odůvodněno pokračování vazby“. Sarkozy však bude podléhat řadě přísných podmínek.

Deník France Info informoval, že v rámci nařízení má Sarkozy zakázáno opustit Francii. Kuriozitou je, že bývalý prezident se nesmí kontaktovat nejen s dalšími obžalovanými v libyjské kauze, ale také s ministrem spravedlnosti Géraldem Darmaninem, který ho během krátkého pobytu ve vězení kontroverzně navštívil.

Sarkozyho právník Jean-Michel Darrois uvedl, že „izolace pro něj byla velmi těžká“. Dodal, že ačkoliv je jeho klient „silný, robustní a odvážný muž“, vazba mu způsobila velké utrpení. Jiný Sarkozyho právník, Christophe Ingrain, který ho denně navštěvoval , dokonce u soudu prohlásil, že prezident bude v bezpečí spíše mimo vězení než v něm.

Ingrain popsal, že Sarkozy byl držen na samotce pro vlastní bezpečnost v cele o rozloze zhruba 9 metrů čtverečních s vlastním sociálním zařízením. Přesto čelil výhrůžkám smrtí, slyšel noční křik a nouzovou intervenci v sousední cele, když si vězeň ublížil. Francouzský týdeník Le Point s odvoláním na anonymní zdroje uvedl, že Sarkozy ve vězení jedl pouze jogurty, protože se bál, že by jídlo mohlo být znehodnoceno.

Sarkozyho syn, Louis Sarkozy, rozhodnutí soudu okamžitě přivítal zveřejněním fotografie z dětství s otcem a krátkým komentářem: „Ať žije svoboda!“

Právník Christophe Ingrain označil dnešní rozhodnutí jen za první krok s tím, že „dalším krokem je odvolací proces“. Pro Sarkozyho i jeho tým je nyní prioritou příprava na odvolací slyšení.

Sarkozy nastoupil v říjnu do pařížské věznice La Santé, kde má vykonat pětiletý trest za spiknutí s cílem získat nelegální finance na kampaň z Libye. Pro muže, který vedl zemi v letech 2007 až 2012, jde o ohromující pád.

Ministr vnitra Nuñez v rádiu Europe 1 po jeho odsouzení potvrdil, že dva důstojníci z bezpečnostní jednotky chránící bývalé prezidenty budou natrvalo umístěni v celách hned vedle Sarkozyho po celou dobu jeho pobytu za mřížemi.

Nuñez uvedl, že bývalý prezident republiky má na ochranu nárok kvůli svému postavení. Existuje zjevné bezpečnostní riziko, a proto je tato ochrana zachována i po dobu detence. Podle francouzských médií budou důstojníci součástí týmu, který se bude střídat ve směnách.

Zůstanou u Sarkozyho tak dlouho, „jak bude nutné“. Sarkozy bude umístěn v izolačním oddělení věznice La Santé, kde jsou vězni drženi v samostatných celách a odděleni i během aktivit mimo cely. Tím by měl být zajištěn jeho minimální kontakt s ostatními odsouzenými.

Přítomnost policie uvnitř věznice však vyvolala protesty odborů vězeňské stráže. Nicolas Peyrin z odborového svazu CGT prohlásil, že personál věznice La Santé je plně schopen zajistit bezpečnost vězňů, a policie tak není nutná. Dle jeho slov policisté nepředstavují žádnou „přidanou hodnotu“.

Podobně reagoval i Wilfried Fonck, šéf jiného odborového svazu vězeňské stráže, který v rádiu RTL uvedl, že se tím v podstatě říká, že strážní neumí svou práci. Upozornil, že uvnitř vězení jsou dva civilisté, kteří tam nemají co dělat a neznají systém fungování. Fonck dodal: „Něco takového jsem za 25 let ve službě neviděl.“

