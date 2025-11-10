Prokážu, že jsem nevinný, prohlásil Sarkozy po propuštění z vězení

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy byl v pondělí po necelých třech týdnech propuštěn z věznice La Santé v Paříži, kde si odpykával část trestu za zločinné spiknutí v kauze nelegálního financování prezidentské kampaně z Libye. Soud mu vyhověl v žádosti o propuštění na svobodu během odvolacího procesu. Sarkozy, který své uvěznění označil za „noční můru“ a „vysilující utrpení“, nyní soustředí veškerou energii na „prokázání své neviny“.
Sedmdesátiletý politik, který byl odsouzen k pětiletému trestu v souvislosti s údajným pokusem o získání finančních prostředků na prezidentskou kampaň v roce 2007 od režimu zesnulého libyjského diktátora Muammara Kaddáfího, opustil věznici v doprovodu své manželky, zpěvačky Carly Bruni-Sarkozy. Soud nicméně stanovil přísné podmínky jeho prozatímního propuštění: nesmí opustit Francii a má zakázáno mluvit s jakýmikoliv představiteli ministerstva spravedlnosti či s dalšími osobami zapojenými do případu.
Sarkozy nastoupil do vězení 21. října, poté co soud vzhledem k „výjimečné závažnosti“ odsouzení rozhodl o okamžitém výkonu trestu bez ohledu na probíhající odvolání. Během svého pobytu byl držen na samotce v cele o rozloze devět metrů čtverečních s nepřetržitou ochranou bodyguardů. Svědčil o tom, že se jednalo o „velmi těžké“ období a jeho právník dokonce zmínil, že Sarkozy se z bezpečnostních důvodů ve vězení bál jíst jinou stravu než jogurty.
Nicolas Sarkozy, který byl francouzským pravicovým prezidentem v letech 2007 až 2012, je prvním poválečným francouzským prezidentem, který nastoupil do vězení. Již dříve byl odsouzen v dalších dvou kauzách. Kvůli jiné kauze korupce a zneužití vlivu, kdy nelegálně usiloval o získání výhod od soudce, si dokonce jako první bývalá hlava státu ve Francii odpykal část trestu s elektronickým náramkem.
Odvolací řízení v libyjské kauze, v němž Sarkozy nadále popírá jakékoliv protiprávní jednání, se očekává příští jaro. Právě v tomto procesu bude exprezident čelit všem původním obviněním, včetně korupce a zneužití libyjských veřejných prostředků, kterých byl v prvním kole zproštěn. Šéf Sarkozyho strany Les Républicains, Bruno Retailleau, vyjádřil přesvědčení, že Sarkozy „čelil tomuto utrpení s odvahou a odhodláním“ a podpořil jeho slova, že „pravda zvítězí“.
Zdroj: David Holub