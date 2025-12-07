Patrik Hezucký měl neznámý nádor, který metastázoval do jater, prozradila jeho manželka

Dva dny po odchodu oblíbeného moderátora Evropy 2, Patrika Hezuckého, se jeho manželka Nikola rozhodla promluvit a odhalit detaily jeho zdravotních komplikací, které byly až dosud zahaleny tajemstvím. Nikola popsala, jak se život rodiny radikálně změnil po nečekané diagnóze.
„Do 4. září byl svět v pořádku, smáli jsme se, plánovali, těšili se na každý další den,“ uvedla na Instagramu. Následně však přišla zpráva, která rozdělila život na dobu „před“ a „po“. Lékaři zjistili nádor neznámého původu, a to až ve chvíli, kdy už tiše metastázoval do jater.
Navzdory zdrcující diagnóze se Patrik pustil do statečného boje. S velkou vírou podstoupil agresivní léčbu. Jeho žena Nikola s ním věřila až do posledních dnů. Uvedla, že jeho víra v to, že nemoc zvládne, byla nakažlivá.
Boj Patrika Hezuckého skončil dne 5. prosince v 15:10. Nikola byla v jeho posledních okamžicích u něj a doprovázel je také Patrikův nejlepší kamarád Milan.
„Patrik otevřel oči a podíval se na nás. s láskou,“ popsala Nikola dojemné chvíle loučení. Hladila ho po tváři a šeptala mu, že ho moc miluje a že nikdy nezůstane sám. Poté Patrik naposledy vydechl. „Odešel klidně. se spokojeným výrazem ve tváři,“ dodala manželka.
Nikola si přeje, aby si ho svět pamatoval právě takto: jako muže, který bojoval, miloval a do poslední chvíle věřil v život.
Moderátor Patrik Hezucký se proslavily roky úspěšného vysílání ranní show na Evropě 2, na kterém se podílel s kolegou Leošem Marešem. Hezucký se narodil v únoru 1970 v Praze. Na Evropě 2 pracoval od roku 1997.
Známý moderátor se věnoval i dabingu, opakovaně se zkoušel prosadit také na televizní obrazovce. Na Nově uváděl pořad Tenkrát na východě o Československu za minulého režimu. Mihl se také na TV Barrandov jako moderátor pořadu Nikdo není perfektní.
Hezucký byl posledních šest let ženatý, dlouholetou přítelkyni si vzal v květnu 2019. Téhož roku se páru narodil syn Oliver. Závěr života strávil v benešovské nemocnici.
Zdroj: Libor Novák