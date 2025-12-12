Česko se rozloučilo s moderátorem Hezuckým. Bouček dojemně promluvil

Jan Hrabě

Jan Hrabě

12. prosince 2025 15:28

Blízcí a přátelé se rozloučili s moderátorem Patrikem Hezuckým. (12.12.2025)
Blízcí a přátelé se rozloučili s moderátorem Patrikem Hezuckým. (12.12.2025)

Česko se v pátek odpoledne rozloučilo s moderátorem Patrikem Hezuckým, který na den přesně před týdnem podlehl vážné nemoci. Bylo mu 55 let. Neveřejného smutečního obřadu se zúčastnilo mnoho kolegů zesnulého a dalších osobností tuzemského šoubyznysu. V lednu se ještě uskuteční benefiční koncert v pražské O2 areně. 

Smuteční hosté se v hojném počtu sešli v prostorách strašnického krematoria v Praze. Chybět nemohl Hezuckého dlouholetý parťák Leoš Mareš, jehož doprovodila manželka Monika. Přišli i další kolegové z Evropy 2, například Pavel Cejnar, Katka Říhová, Zorka Hejdová nebo Tomáš Zástěra.

Rodinu zesnulého moderátora zastupovala zejména vdova Nikola. Rozloučit se s jejím mužem přišla i spousta výrazných osobností českého šoubyznysu. Dorazili například moderátoři Aleš Háma a Miloš Pokorný, zpěváci Matěj Ruppert a Tereza Kerndlová, bavič Richard Genzer či někdejší šéf Evropy 2 Michel Fleischmann. 

Slova se během smutečního obřadu chopil moderátor Libor Bouček. "Valná většina měla asi jinou představu adventního setkání. Výjimečná sestava, kterou zvládl dostat na jedno místo jenom on," zahájil svou řeč. "Tenhle druh setkání si nikdo z nás nepřál a nedá se na to připravit, že na setkání s tebou se musíme vydat už vždy jen zpátky do minulosti," podotkl ve zjevné narážce na populární segment Ranní show. 

Bouček dále na Hezuckém ocenil, že se s ním všichni cítili jako jeho kamarádi. "K jeho stolu rádi sedali všichni. V jeho přítomnosti se mazaly rozdíly a mizely banální starosti. Dokázal spojit rozdělené. Koukněte se, vedle koho sedíte. Takovou kombinaci byste možná ani nečekali," řekl přítomným lidem.

"Zavřete oči a vybavte si aspoň jednu chvíli s ním. Jednoho dne se s Patrikem setkáme a on si tuhle chvíli bude dobře pamatovat," vyzval známý moderátor na závěr. 

Rozloučení s Hezuckým, které začalo ve 14:30, předcházel na stejném místě smuteční obřad, jehož hosté vyprovodili na poslední cestu oscarového kostýmního výtvarníka Theodora Pištěka. Do smuteční síně pak mohli kolem půl třetí pouze pozvaní z řad rodiny a přátel. Lidé ale mohli vše sledovat venku na dvou obrazovkách. K dispozici bylo také pietní místo. 

Hezucký sváděl v posledních měsících života boj s nádorovým onemocněním, které metastázovalo do jater, odhalila vdova Nikola v neděli. Podle manželky podstoupil agresivní léčbu a do posledních dnů věřil, že nemoc porazí. Moderátor naposledy vydechl v pátek 5. prosince odpoledne v benešovské nemocnici, kde strávil závěr života.

"Byla jsem u něj. A byl tam i jeho nejlepší kamarád Milan. Patrik otevřel oči a podíval se na nás. S láskou. Hladila jsem ho po tváři a šeptala mu, že ho moc miluju, že jsme s ním a že nikdy nebude sám. A on pak naposledy vydechl. Odešel klidně. Se spokojeným výrazem ve tváři," popsala Hezucká poslední chvíle s manželem.

Hezucký se narodil v únoru 1970 v Praze. Na Evropě 2 pracoval od roku 1997, přičemž většinu času moderoval úspěšnou a posluchačsky oblíbenou ranní show s kolegou Leošem Marešem. Vznikla tak nerozlučná dvojice, která úspěšně fungovala až do těchto dní.

Známý moderátor se věnoval i dabingu, opakovaně se zkoušel prosadit také na televizní obrazovce. Na Nově uváděl pořad Tenkrát na východě o Československu za minulého režimu. Mihl se také na TV Barrandov jako moderátor pořadu Nikdo není perfektní.

Hezucký byl posledních šest let ženatý, dlouholetou přítelkyni si vzal v květnu 2019. Téhož roku se páru narodil syn Oliver. 

Blízcí a přátelé se rozloučili s moderátorem Patrikem Hezuckým. (12.12.2025)

Česko se rozloučilo s moderátorem Hezuckým. Bouček dojemně promluvil

Česko se v pátek odpoledne rozloučilo s moderátorem Patrikem Hezuckým, který na den přesně před týdnem podlehl vážné nemoci. Bylo mu 55 let. Neveřejného smutečního obřadu se zúčastnilo mnoho kolegů zesnulého a dalších osobností tuzemského šoubyznysu. V lednu se ještě uskuteční benefiční koncert v pražské O2 areně. 

