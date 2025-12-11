Obchody na Štědrý den. Další z řetězců odhalil, jak bude možné nakoupit

Necelé dva týdny zbývají do Štědrého dne, takže přípravy domácností na Vánoce nabírají na obrátkách. Lidé se při nich neobejdou bez obchodů, které mohou být otevřené i na Štědrý den. Další z tuzemských řetězců již prozradil svůj plán na 24. prosince.
Od roku 2016 platí v Česku zákon o prodejní době v maloobchodě, jehož hlavním záměrem je úprava prodejní doby v maloobchodě tak, aby byl v prodejnách nad 200 metrů čtverečních stanoven zákaz prodeje ve vyjmenované svátky. Proto zůstaly obchody uzavřené během dvou podzimních svátků, konkrétně na Den české státnosti (28. září) a Den vzniku samostatného československého státu (28. října).
Zákonu se provozovatelé obchodů znovu podřídí v samém závěru letošního roku. Prodejny zůstanou zcela mimo provoz ve čtvrtek 25. a pátek 26. prosince. Na Štědrý den smí být otevřeno jen do pravého poledne. Jeden z řetězců ale provozní dobu malinko zkrátí.
"Na Štědrý den ponechá prodejny BILLA otevřené do 11:45 a umožní zákazníkům obstarat si ještě během dopoledních hodin čerstvé potraviny a suroviny, které jim na sváteční den budou chybět. Kolegové, kteří nastoupí na Štědrý den do práce, dostanou za tento den příplatek za svátek," uvedli zástupci Billy v tiskové zprávě.
Jiný z tuzemských obchodních řetězců již dříve oznámil, že neotevře vůbec. Penny se rozhodlo pokračovat ve sváteční tradici a už podeváté v řadě dá tisícům svých zaměstnanců volno. Pracovníci obdrží také dárkovou kartu v hodnotě 4000 korun na nákup zboží v rámci celé sítě, která čítá přes 400 prodejen v Česku.
"Vánoce jsou svátky, které patří rodině a odpočinku. Jsme rádi, že našim zaměstnancům můžeme i letos dopřát Štědrý den doma. Je to forma poděkování za jejich celoroční práci i vstřícnost vůči našim zákazníkům. Chceme, aby si i oni mohli užít Vánoce v klidu a pohodě," vysvětlil Michal Batelka, vedoucí oddělení lidských zdrojů.
