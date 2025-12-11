Obchody na Štědrý den. Další z řetězců odhalil, jak bude možné nakoupit

Jan Hrabě

Jan Hrabě

11. prosince 2025 22:03

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Necelé dva týdny zbývají do Štědrého dne, takže přípravy domácností na Vánoce nabírají na obrátkách. Lidé se při nich neobejdou bez obchodů, které mohou být otevřené i na Štědrý den. Další z tuzemských řetězců již prozradil svůj plán na 24. prosince. 

Od roku 2016 platí v Česku zákon o prodejní době v maloobchodě, jehož hlavním záměrem je úprava prodejní doby v maloobchodě tak, aby byl v prodejnách nad 200 metrů čtverečních stanoven zákaz prodeje ve vyjmenované svátky. Proto zůstaly obchody uzavřené během dvou podzimních svátků, konkrétně na Den české státnosti (28. září) a Den vzniku samostatného československého státu (28. října).

Zákonu se provozovatelé obchodů znovu podřídí v samém závěru letošního roku. Prodejny zůstanou zcela mimo provoz ve čtvrtek 25. a pátek 26. prosince. Na Štědrý den smí být otevřeno jen do pravého poledne. Jeden z řetězců ale provozní dobu malinko zkrátí. 

"Na Štědrý den ponechá prodejny BILLA otevřené do 11:45 a umožní zákazníkům obstarat si ještě během dopoledních hodin čerstvé potraviny a suroviny, které jim na sváteční den budou chybět. Kolegové, kteří nastoupí na Štědrý den do práce, dostanou za tento den příplatek za svátek," uvedli zástupci Billy v tiskové zprávě. 

Jiný z tuzemských obchodních řetězců již dříve oznámil, že neotevře vůbec. Penny se rozhodlo pokračovat ve sváteční tradici a už podeváté v řadě dá tisícům svých zaměstnanců volno. Pracovníci obdrží také dárkovou kartu v hodnotě 4000 korun na nákup zboží v rámci celé sítě, která čítá přes 400 prodejen v Česku.

"Vánoce jsou svátky, které patří rodině a odpočinku. Jsme rádi, že našim zaměstnancům můžeme i letos dopřát Štědrý den doma. Je to forma poděkování za jejich celoroční práci i vstřícnost vůči našim zákazníkům. Chceme, aby si i oni mohli užít Vánoce v klidu a pohodě," vysvětlil Michal Batelka, vedoucí oddělení lidských zdrojů.

