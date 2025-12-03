Na Štědrý den půjde nakoupit i letos. Jeden z řetězců ale bude pokračovat v tradici

Jan Hrabě

Jan Hrabě

3. prosince 2025 21:58

Penny Market
Penny Market Foto: Evgeny Petrov / INCORP images

Česko odpočítává první dny letošního prosince, během kterého se obchody znovu podřídí zákonu a během vybraných svátků zůstanou uzavřené. Na Štědrý den ale ještě na mnoha místech nakoupíte. Jeden z řetězců nicméně nechá prodejny ve středu 24. prosince uzavřené.

Deník Shopaholičky

Od roku 2016 platí v Česku zákon o prodejní době v maloobchodě, jehož hlavním záměrem je úprava prodejní doby v maloobchodě tak, aby byl v prodejnách nad 200 metrů čtverečních stanoven zákaz prodeje ve vyjmenované svátky. Proto zůstaly obchody uzavřené během dvou podzimních svátků. Konkrétně šlo o Den české státnosti (28. září) a Den vzniku samostatného československého státu (28. října).

Zákonu se provozovatelé obchodů znovu podřídí v samém závěru letošního roku. Prodejny zůstanou zcela mimo provoz ve čtvrtek 25. a pátek 26. prosince. Na Štědrý den smí být otevřeno jen do pravého poledne. Jeden z tuzemských obchodních řetězců už ale oznámil, že neotevře vůbec. 

Penny se rozhodlo pokračovat ve sváteční tradici a už podeváté řadě dá tisícům svých zaměstnanců volno. "Vánoce jsou svátky, které patří rodině a odpočinku. Jsme rádi, že našim zaměstnancům můžeme i letos dopřát Štědrý den doma. Je to forma poděkování za jejich celoroční práci i vstřícnost vůči našim zákazníkům. Chceme, aby si i oni mohli užít Vánoce v klidu a pohodě," uvedl Michal Batelka, vedoucí oddělení lidských zdrojů.

Zaměstnanci obdrží také dárkovou kartu v hodnotě 4 000 korun na nákup zboží v rámci celé sítě, která čítá přes 400 prodejen v Česku. "Naši zákazníci jsou na tuto událost zvyklí a běžně nakupují s předstihem. Na závěr adventu jsme pro ně tradičně připravili řadu atraktivních nabídek i dostatečné zásoby, aby mohli pohodlně pořídit vše potřebné ještě před Štědrým dnem," zmínil Batelka. 

V týdnu od 15. do 23. prosince bude otevírací doba ve všech prodejnách Penny prodloužena až do 21 hodin. Výjimku tvoří vybrané pražské prodejny se standardní otevírací dobou od 7 do 22 hodin, pro které se provozní doba nemění.

Padl absolutní rekord. Letošní podzimní sbírka potravin se mimořádně vydařila

Sbírky nejsou o rekordech, překonaných metách a dosažených nejvyšších skóre, ale o pomoci. Přesto letošní podzimní kolo Sbírky potravin překonalo všechny dosavadní výsledky a stalo se historicky největší materiální sbírkou v České republice. Lidé darovali 774 tun potravin a drogerie, což představuje zhruba 1 388 000 porcí jídla pro ty, kteří se ocitli v těžké životní situaci, samoživitele a samoživitelky, seniory, rodiny v krizi či osoby se zdravotním znevýhodněním.

