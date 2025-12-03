Na Štědrý den půjde nakoupit i letos. Jeden z řetězců ale bude pokračovat v tradici

Česko odpočítává první dny letošního prosince, během kterého se obchody znovu podřídí zákonu a během vybraných svátků zůstanou uzavřené. Na Štědrý den ale ještě na mnoha místech nakoupíte. Jeden z řetězců nicméně nechá prodejny ve středu 24. prosince uzavřené.
Od roku 2016 platí v Česku zákon o prodejní době v maloobchodě, jehož hlavním záměrem je úprava prodejní doby v maloobchodě tak, aby byl v prodejnách nad 200 metrů čtverečních stanoven zákaz prodeje ve vyjmenované svátky. Proto zůstaly obchody uzavřené během dvou podzimních svátků. Konkrétně šlo o Den české státnosti (28. září) a Den vzniku samostatného československého státu (28. října).
Zákonu se provozovatelé obchodů znovu podřídí v samém závěru letošního roku. Prodejny zůstanou zcela mimo provoz ve čtvrtek 25. a pátek 26. prosince. Na Štědrý den smí být otevřeno jen do pravého poledne. Jeden z tuzemských obchodních řetězců už ale oznámil, že neotevře vůbec.
Penny se rozhodlo pokračovat ve sváteční tradici a už podeváté řadě dá tisícům svých zaměstnanců volno. "Vánoce jsou svátky, které patří rodině a odpočinku. Jsme rádi, že našim zaměstnancům můžeme i letos dopřát Štědrý den doma. Je to forma poděkování za jejich celoroční práci i vstřícnost vůči našim zákazníkům. Chceme, aby si i oni mohli užít Vánoce v klidu a pohodě," uvedl Michal Batelka, vedoucí oddělení lidských zdrojů.
Zaměstnanci obdrží také dárkovou kartu v hodnotě 4 000 korun na nákup zboží v rámci celé sítě, která čítá přes 400 prodejen v Česku. "Naši zákazníci jsou na tuto událost zvyklí a běžně nakupují s předstihem. Na závěr adventu jsme pro ně tradičně připravili řadu atraktivních nabídek i dostatečné zásoby, aby mohli pohodlně pořídit vše potřebné ještě před Štědrým dnem," zmínil Batelka.
V týdnu od 15. do 23. prosince bude otevírací doba ve všech prodejnách Penny prodloužena až do 21 hodin. Výjimku tvoří vybrané pražské prodejny se standardní otevírací dobou od 7 do 22 hodin, pro které se provozní doba nemění.
Související
Padl absolutní rekord. Letošní podzimní sbírka potravin se mimořádně vydařila
Obchody mají za sebou podzimní uzavírky. Zákonu se podřídí ještě o Vánocích
Aktuálně se děje
před 59 minutami
Na Štědrý den půjde nakoupit i letos. Jeden z řetězců ale bude pokračovat v tradici
před 1 hodinou
Bývalý princ Andrew je bez dvou dalších poct. Ztrácí status rytíře
před 3 hodinami
Metro zastavila vážná nehoda. Mladá žena spadla pod soupravu
před 3 hodinami
Jurečka nestrpěl slova Schillerové. Ujistil, že peníze na důchody budou
před 4 hodinami
Finanční spory vedly k vraždě. Policie objasnila násilný čin v Přerově
před 5 hodinami
Fialova vláda stále připravuje zákony. Chce umožnit efektivní užívání státem spravovaných dat
před 5 hodinami
V Uherském Brodě evakuovali školu. V budově se nacházela nebezpečná látka
před 6 hodinami
"Je vidět stále jasněji, kdo se fláká." Tlak na spojence NATO, aby přispěli na zbraně pro Ukrajinu, roste
před 7 hodinami
Pokud Babiš nevyřeší střet zájmů, musel by se vylučovat z rozhodování tak často, že by funkci premiéra nezvládl, říká právník
před 7 hodinami
Je rozhodnuto. Evropa Rusku utáhne kohoutky, dovoz zemního plynu utne do konce roku 2027
před 8 hodinami
Překvapivé prohlášení vlády: Pokud bude před Vánoci u moci, pošle do Sněmovny návrh státního rozpočtu
před 9 hodinami
Muži dochází. Armádní drony na Ukrajině už pilotují i civilistky
před 9 hodinami
Trump ruší všechny dokumenty a milosti podepsané automatickým perem. Právně to není možné, reagují experti
před 11 hodinami
Napětí v NATO sílí. Státy chtějí o Ukrajině rozhodnout, ne se podvolit USA
před 12 hodinami
Malajsie po 11 letech obnovuje pátrání po letu MH370
před 13 hodinami
"Měli by se vrátit, odkud přišli." Trump prohlásil, že nechce v USA Somálce
před 14 hodinami
Jednání o míru na Ukrajině se zasekla. Rozhovory v Moskvě výsledek nepřinesly
před 15 hodinami
Výhled počasí až skoro do konce prosince. Sněžit může od středních poloh
včera
Vražda v Mírově objasněna. Obviněným je recidivista, podobný čin už jednou spáchal
včera
Ideologie, nebo velmocenská identita? Nad zdroji zahraniční politiky Moskvy
Minulý týden navštívil Prahu britský historik sovětského původu Sergej Radčenko. Tuzemským odborníkům i zájemcům z řad veřejnosti mimo jiné představil svou poslední knihu „To Run the World“ (Vládnout světu), která přináší nový pohled na motivaci sovětské zahraniční politiky během studené války. Radčenkova zjištění jsou přitom důležitá i pro pochopení zdrojů jednání současného Ruska. Nedávají však mnoho důvodů k optimismu.
Zdroj: Matěj Bílý