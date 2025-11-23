Padl absolutní rekord. Letošní podzimní sbírka potravin se mimořádně vydařila

23. listopadu 2025 12:08

Nákupní vozík
Nákupní vozík Foto: Adam Mráček / INCORP images

Sbírky nejsou o rekordech, překonaných metách a dosažených nejvyšších skóre, ale o pomoci. Přesto letošní podzimní kolo Sbírky potravin překonalo všechny dosavadní výsledky a stalo se historicky největší materiální sbírkou v České republice. Lidé darovali 774 tun potravin a drogerie, což představuje zhruba 1 388 000 porcí jídla pro ty, kteří se ocitli v těžké životní situaci, samoživitele a samoživitelky, seniory, rodiny v krizi či osoby se zdravotním znevýhodněním.

Pro více než jeden milion lidí v Česku je potravinová pomoc zásadní a často jedinou nadějí v obtížných chvílích. Potravinové banky ve spolupráci s obchodními řetězci a neziskovými organizacemi dlouhodobě budují transparentní systém, jemuž lidé důvěřují. Statisíce dárců z celé republiky a 6 032 dobrovolníků v zelených zástěrách společně dokázali, že solidarita má v Česku pevné místo, a to i v době, kdy je společnost často názorově rozdělená.

"Výsledek sbírky nás opravdu dojal. Upřímně děkujeme všem dárcům, partnerům i dobrovolníkům. Vaše podpora je pro nás závazkem, který bereme s pokorou a maximální odpovědností. Potravinové banky tak mohou plnit své poslání, pomáhat lidem, kteří to nemají v životě snadné," uvedl Aleš Slavíček, předseda České federace potravinových bank.

Sbírka potravin probíhá ve velmi úzké spolupráci s obchodníky. V sobotu 8. listopadu se otevřelo 2 800 sběrných míst, z toho na 717 prodejnách pomáhali dobrovolníci. Jediný den přinesl úctyhodných 719 tun darovaného zboží. Kdo nestihl vyrazit do obchodu v sobotu, mohl přispět on-line až do 18. listopadu. On-line dary a finanční příspěvky tvořily 16 % celkového objemu 774 tun potravin a drogerie, což potvrzuje rostoucí zájem dárců o moderní formy pomoci. Tento způsob umožňuje doplňovat nedostatkové položky například bezlepkové potraviny, dětskou výživu či další specifické produkty.

"Obchody jsou místem, kde se lidé každý den potkávají, a právě proto mohou sehrát výjimečnou roli v pomoci druhým. Letošní rekordní výsledek ukazuje, jak silná je ochota zákazníků přispět, a jak velkou práci odvedly samotné prodejny. Velmi si vážím i dobrovolníků, kteří letos přišli v rekordním počtu – jejich laskavost, trpělivost a energie dodávají celé sbírce lidský rozměr. A velké poděkování patří také všem, kteří darovali online a přispěli produkty, které nejvíce chybí. Je krásné vidět, že společně – v obchodech i online – umíme být solidární," doplnil Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Sbírka potravin je každoročně velkou organizační a logistickou akcí. Třídění darů probíhá celou sobotu přímo na prodejnách i v potravinových bankách. Následně se zboží váží, třídí, naskladňuje a míří k potřebným. Do logistiky jsou zapojeny všechny regionální potravinové banky, obchodní řetězce a také profesionální logistický partner Raben Logistics Czech.

"Naší rolí je zajistit, aby se dobro dostalo tam, kde je potřeba. Každoročně společně zvládáme náročnou logistiku tisíců tun potravin a jsme hrdí, že můžeme být součástí této vlny pomoci," uvedla Jitka Kocálová, marketingová manažerka Raben Logistics Czech.

Každá materiální sbírka stojí na lidech. Letos se zapojilo 6 032 dobrovolníků, kteří oblékli ikonické zelené zástěry, informovali dárce, třídili potraviny a pomáhali s organizací sbírky po celé zemi. Díky nim se podařilo zvládnout nejnáročnější sběrný den v historii a navýšit celkový objem darů. 

"Těší nás především zvýšený zájem dobrovolníků, proti minulé sbírce nám přišlo pomáhat o tisíc ochotných lidí navíc a za to jim patří obrovské poděkování, bez nich by to nešlo," dodal Aleš Slavíček za síť Potravinových bank. 

21. listopadu 2025 21:56

Obchody mají za sebou podzimní uzavírky. Zákonu se podřídí ještě o Vánocích

Nákupy potravin, ilustrační fotografie.

Podzimní sbírka potravin. Češi jich opět vybrali více než minule

Podzimní kolo Sbírky potravin potvrdilo, že solidarita a ochota pomáhat jsou v Česku živou tradicí. Lidé po celé republice darovali celkem 719 tun potravin a drogerie, což představuje nárůst o 15 procent oproti minulé sbírce. Jen potravin se vybralo 645 tun, což odpovídá více než 1 290 000 porcím jídla. Dalších 74 tun tvořily hygienické potřeby. 

potraviny jídlo Potravinová banka Národní potravinová sbírka Obchody

Nákupní vozík

Zdroj: Jan Hrabě

