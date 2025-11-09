Podzimní sbírka potravin. Češi jich opět vybrali více než minule

Podzimní kolo Sbírky potravin potvrdilo, že solidarita a ochota pomáhat jsou v Česku živou tradicí. Lidé po celé republice darovali celkem 719 tun potravin a drogerie, což představuje nárůst o 15 procent oproti minulé sbírce. Jen potravin se vybralo 645 tun, což odpovídá více než 1 290 000 porcím jídla. Dalších 74 tun tvořily hygienické potřeby.
Do akce se zapojilo více než 2 800 prodejen a 6 025 dobrovolníků – z řad charitativních organizací, zaměstnanců obchodů i široké veřejnosti. Bez jejich energie a nasazení by tato největší materiální sbírka v zemi nemohla fungovat v takovém rozsahu.
"Je obdivuhodné, kolik lidí dokáže spojit jednoduchý, ale silný cíl – pomoci druhým," řekl Aleš Slavíček, předseda České federace potravinových bank. "Sbírka potravin není jen o jídle, ale o naději, solidaritě a důstojnosti. Každý dar, každá hodina dobrovolnické práce znamená, že někdo nebude muset přemýšlet, co bude zítra jíst. Rekordní výsledek sbírky je krásným příkladem toho, že když se spojí srdce a organizace, dokážeme společně velké věci. A co je důležité – pomoc, kterou dnes poskytneme, dává lidem nejen jídlo, ale i pocit, že na jejich příběh někdo myslí a že v tom nejsou sami," dodal.
Do sbírky se zapojily tisíce zákazníků po celé republice. V obchodech darovali základní trvanlivé potraviny a drogerii, které nyní doplní zásoby potravinových bank a pomohou nejohroženějším skupinám obyvatel – seniorům, samoživitelům, rodinám v krizi či lidem bez domova.
"Sbírka potravin ukazuje, jak silným partnerem v pomoci obchodní řetězce jsou, ať už jde o každodenní darování čerstvých potravin, pomoc v krizových situacích či podporu Sbírky potravin," uvedl Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. "Jsem rád, že se nám s potravinovými bankami daří stále rozšiřovat počet zapojených prodejen a díky tomu vybírat dostatek potravin. Chci moc poděkovat všem dobrovolníkům, včetně zaměstnanců obchodů, díky kterým byla i tato Sbírka tak úspěšná. Je to příklad spolupráce, která má skutečný dopad na životy lidí v nouzi," konstatoval.
Sbírka potravin se za více než deset let svého fungování stala největší celostátní materiální sbírkou. Dokazuje, že propojení obchodních řetězců, logistických partnerů, neziskových organizací a dobrovolníků funguje jako efektivní nástroj pomoci – zejména v dobách krizí a mimořádných událostí.
Zatímco sběr v prodejnách skončil, lidé mohou nadále přispívat až do 18. listopadu prostřednictvím online nákupů u partnerů Košík.cz, Rohlík.cz, iTesco, Billa e-shop, dm drogerie markt a Teta drogerie. "Online prostředí nám umožňuje pomáhat pohodlně a odkudkoli. Díky této formě podpory může sbírka oslovit i ty, kteří se do kamenných obchodů v den sbírky nedostali," podotkl Slavíček.
