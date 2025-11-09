Podzimní sbírka potravin. Češi jich opět vybrali více než minule

Jan Hrabě

Jan Hrabě

9. listopadu 2025 15:12

Nákupy potravin, ilustrační fotografie.
Nákupy potravin, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Podzimní kolo Sbírky potravin potvrdilo, že solidarita a ochota pomáhat jsou v Česku živou tradicí. Lidé po celé republice darovali celkem 719 tun potravin a drogerie, což představuje nárůst o 15 procent oproti minulé sbírce. Jen potravin se vybralo 645 tun, což odpovídá více než 1 290 000 porcím jídla. Dalších 74 tun tvořily hygienické potřeby. 

Do akce se zapojilo více než 2 800 prodejen a 6 025 dobrovolníků – z řad charitativních organizací, zaměstnanců obchodů i široké veřejnosti. Bez jejich energie a nasazení by tato největší materiální sbírka v zemi nemohla fungovat v takovém rozsahu.

"Je obdivuhodné, kolik lidí dokáže spojit jednoduchý, ale silný cíl – pomoci druhým," řekl Aleš Slavíček, předseda České federace potravinových bank. "Sbírka potravin není jen o jídle, ale o naději, solidaritě a důstojnosti. Každý dar, každá hodina dobrovolnické práce znamená, že někdo nebude muset přemýšlet, co bude zítra jíst. Rekordní výsledek sbírky je krásným příkladem toho, že když se spojí srdce a organizace, dokážeme společně velké věci. A co je důležité – pomoc, kterou dnes poskytneme, dává lidem nejen jídlo, ale i pocit, že na jejich příběh někdo myslí a že v tom nejsou sami," dodal.

Do sbírky se zapojily tisíce zákazníků po celé republice. V obchodech darovali základní trvanlivé potraviny a drogerii, které nyní doplní zásoby potravinových bank a pomohou nejohroženějším skupinám obyvatel – seniorům, samoživitelům, rodinám v krizi či lidem bez domova.

"Sbírka potravin ukazuje, jak silným partnerem v pomoci obchodní řetězce jsou, ať už jde o každodenní darování čerstvých potravin, pomoc v krizových situacích či podporu Sbírky potravin," uvedl Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. "Jsem rád, že se nám s potravinovými bankami daří stále rozšiřovat počet zapojených prodejen a díky tomu vybírat dostatek potravin. Chci moc poděkovat všem dobrovolníkům, včetně zaměstnanců obchodů, díky kterým byla i tato Sbírka tak úspěšná. Je to příklad spolupráce, která má skutečný dopad na životy lidí v nouzi," konstatoval. 

Sbírka potravin se za více než deset let svého fungování stala největší celostátní materiální sbírkou. Dokazuje, že propojení obchodních řetězců, logistických partnerů, neziskových organizací a dobrovolníků funguje jako efektivní nástroj pomoci – zejména v dobách krizí a mimořádných událostí.

Zatímco sběr v prodejnách skončil, lidé mohou nadále přispívat až do 18. listopadu prostřednictvím online nákupů u partnerů Košík.cz, Rohlík.cz, iTesco, Billa e-shop, dm drogerie markt a Teta drogerie. "Online prostředí nám umožňuje pomáhat pohodlně a odkudkoli. Díky této formě podpory může sbírka oslovit i ty, kteří se do kamenných obchodů v den sbírky nedostali," podotkl Slavíček. 

před 6 hodinami

Ukrajinci pomáhají české ekonomice. Příjmy do rozpočtu převyšují výdaje na pomoc

Související

Více souvisejících

Národní potravinová sbírka potraviny jídlo Obchody

Aktuálně se děje

před 14 minutami

před 59 minutami

před 1 hodinou

Fotbal, ilustrační fotografie

Čeští fotbaloví rozhodčí budou pod dohledem kapacity. Pomáhat jim má Carlos Clos Gómez

Jak to s největší pravděpodobností vypadá, tak Fotbalová asociace ČR (FAČR) nehledá momentálně odborníka ze zahraničí pouze na post trenéra reprezentace, ale v posledních dnech lovila v zahraničních vodách i na pozici muže, který bude pomáhat rozhodčím. Přivolána byla nakonec podle serveru infotbal.cz rozhodcovská kapacita ze Španělska, Carlos Clos Gómez se zkušenostmi ze zápasů El Clásica.

před 2 hodinami

Nákupy potravin, ilustrační fotografie.

Podzimní sbírka potravin. Češi jich opět vybrali více než minule

Podzimní kolo Sbírky potravin potvrdilo, že solidarita a ochota pomáhat jsou v Česku živou tradicí. Lidé po celé republice darovali celkem 719 tun potravin a drogerie, což představuje nárůst o 15 procent oproti minulé sbírce. Jen potravin se vybralo 645 tun, což odpovídá více než 1 290 000 porcím jídla. Dalších 74 tun tvořily hygienické potřeby. 

před 3 hodinami

Karel Havlíček v Poslanecké sněmovně

Havlíček připustil stažení ukrajinských vlajek z dalších veřejných budov

Nový předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) v týdnu jako jeden z prvních kroků ve funkci sundal ukrajinskou vlajku ze sněmovní budovy. Stal se terčem kritiky některých občanů i vybraných politiků. Babišův nejbližší spolupracovník Karel Havlíček (ANO) nicméně naznačil, že by ukrajinské vlajky mohly zmizet i z budov dalších státních institucí. 

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Uprchlíci z Ukrajiny se registrují v Česku

Ukrajinci pomáhají české ekonomice. Příjmy do rozpočtu převyšují výdaje na pomoc

Nová data Ministerstva práce a sociálních věcí potvrzují, že pomoc lidem prchajícím před válkou na Ukrajině je nejen humanitárním, ale i ekonomicky přínosným krokem. Za třetí čtvrtletí letošního roku dosáhly modelované příjmy do státního rozpočtu z daní a odvodů osob s dočasnou ochranou 8,2 miliardy Kč, zatímco výdaje spojené s jejich podporou činily 3,9 miliardy Kč. Český rozpočet tak byl v „plusu“ o 4,3 miliardy korun.

před 7 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Dostane Trump „fotbalovou Nobelovu cenu míru“? FIFA představila nové ocenění

Tolik kýženou Nobelovu cenu míru americký prezident Donald Trump letos nedostal, přestože on sám pro to od svého znovuzvolení do úřadu dělal, co mohl – jak sám říkal, ukončil již šest válek. Nemusí to však znamenat, že by snad v tomto roce žádnou cenu za své mírové úsilí ještě nemohl dostat. Mezinárodní fotbalová federace FIFA se totiž rozhodla vytvořit nové ocenění s názvem Cena míru FIFA a není vyloučeno, že by se jejím prvním držitelem mohla stát současná americká hlava státu. Jestli tomu tak opravdu bude, to se svět dozví 5. prosince.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Kauza, jakou fotbal nepamatuje. Spor mezi novináři a trojicí klubů je u konce

Na přelomu srpna a září letošního roku došlo k bezprecedentní situaci v rámci tuzemského fotbalu, kdy hned trojice českých profesionálních klubů (Slavia, Plzeň a Ostrava) sáhla k odebrání akreditací novinářům Deníku Sport na jejich domácí zápasy, protože kluby nesouhlasily s několika články vydanými v těchto novinách. Nyní se tento spor podařilo vyřešit i prostřednictvím Etické komise Klubu sportovních novinářů (KNS), kteří by se rádi zasadili o nová akreditační pravidla.

včera

včera

včera

včera

Exprezident Zeman podal dobrou zprávu z nemocnice. Volal Okamurovi

Exprezident Miloš Zeman se po středeční operaci ohlásil svým příznivcům z jedné z pražských nemocnic. Zákrok byl podle jeho slov i díky skvělému lékařskému týmu úspěšný. Zeman se zároveň vyjádřil k jedné z událostí na politické scéně.  

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy