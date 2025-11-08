Právě dnes se koná už tradiční Sbírka potravin, která spojuje obchodníky, dobrovolníky
i širokou veřejnost s cílem pomoci lidem v nouzi. Český systém darování potravin a potravinových sbírek díky efektivní spolupráci patří mezi nejlépe fungující v Evropě.
V sobotu je možné při letošní podzimní Sbírce potravin darovat trvanlivé potraviny a základní drogerii ve více než 2 800 prodejnách, což je o 550 prodejen více než minulý rok. Stále rostoucí počet prodejen, kde je možno darovat, umožňuje především rostoucí počet dobrovolníků, kteří na prodejnách mluví se zákazníky, vysvětlují jim smysl sbírky, doporučují vhodné potraviny a drogerii k darování a dary od zákazníků za pokladnami přebírají. Tentokrát se do sbírky zapojí plných 5 100 dobrovolníků z celé republiky.
"Sbírka potravin je krásným příkladem toho, jak dokáže spolupráce a solidarita široké veřejnosti proměnit společnost k lepšímu. Když se spojí obchodníci, dobrovolníci i dárci, vzniká síť pomoci, která skutečně a dlouhodobě funguje a dává naději lidem, kteří ji nejvíce potřebují. Těším mě, že jsou potravinové banky hybatelem pozitivních změn ve společnosti," řekl Aleš Slavíček, předseda České federace potravinových bank.
Obchodní řetězce neomezují pomoc pouze na jarní a podzimní Sbírku – na denní bázi darují neprodané, ale bezpečné potraviny, spolupracují s potravinovými bankami v regionech, poskytují finanční podporu, chladicí vozy i skladovací prostory. V roce 2024 darovaly obchodní řetězce celkem 8 800 tun potravin, což odpovídá 17,6 milionu porcí jídel. V roce 2025 by měl objem darovaných potravin přesáhnout 9 200 tun. Tyto potraviny prostřednictvím potravinových bank pomáhají charitativním organizacím a sociálním institucím po celém Česku.
"Za dvanáct let se podařilo vybudovat funkční systém, který efektivně propojuje obchodníky, dobrovolníky a charitativní organizace. Obchodníci díky pravidelnému darování a Sbírkám potravin významně podporují český sociální systém a pomáhají tomu, že nebezpečí hladu patří v Česku mezi ty nejnižší v Evropě. Dávalo by proto smysl, aby stát vytvořil stejné podmínky i pro darování nepotravinového zboží, například drogerie nebo oblečení. Kvůli špatně nastavenému daňovému systému se bohužel vyplatí toto zboží likvidovat a nikoliv darovat. Pomocí nastavení stejných pravidel jako pro potraviny bychom dokázali pomoci dalším desítkám tisíc lidí a stát by ušetřil významné prostředky na nákup oblečení nebo drogerie pro potřebné," zdůraznil Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.
Podzimní Sbírka potravin se koná v sobotu 8. listopadu od 8:00 do 18:00 hodin ve vybraných prodejnách Albert, Billa, Coop, Globus, Kaufland, Lidl, Makro, Penny a Tesco a také v drogeriích dm a Teta. Darovat je vhodné především trvanlivé potraviny a drogerii. On-line sbírka probíhá od 4. do 18. listopadu na e-shopech Billa, dm drogerie, Košík, Rohlík, Tesco a Teta.
Sbírku potravin tradičně podporují a záštitu nad ní převzali prezident republiky Petr Pavel, ministr zemědělství Marek Výborný, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (oba KDU-ČSL) a primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda (ODS).
Čína od roku 2020 výrazně rozšířila místa spojená s výrobou střel, což posiluje její schopnost odstrašit americkou armádu a upevnit svou regionální dominanci, jak ukazuje nová analýza CNN, která zahrnuje satelitní snímky, mapy a vládní záznamy. Tento historický rozmach ostře kontrastuje s problémy v dodávkách, kterým čelí Spojené státy. Více než šedesát procent ze 136 zařízení spojených s produkcí raket nebo Raketovými silami Čínské lidové osvobozenecké armády (PLARF), které kontrolují čínský jaderný arzenál, vykazuje na satelitních snímcích známky expanze.
Zdroj: Libor Novák