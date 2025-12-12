Lidé se rozloučili s Theodorem Pištěkem. Na obřad dohlížela Hradní stráž

Poslednímu rozloučení s moderátorem Patrikem Hezuckým předcházel na stejném místě jiný smuteční obřad. Lidé na něm dali sbohem oscarovému kostýmnímu výtvarníkovi Theodoru Pištěkovi, jehož proslavila spolupráce s legendárním režisérem Milošem Formanem. 

O Pištěkově úmrtí informoval minulý týden web novinky.cz, kterému smutnou zprávu potvrdil syn zesnulého Jan. Poslední rozloučení se konalo dnes od 13 hodin ve velké obřadní síni strašnického krematoria v Praze.

Na místě se nacházela kondolenční kniha, zaujali přítomní příslušníci hradní stráže, jimž Pištěk navrhoval uniformy. Se zesnulým umělcem se přišly rozloučit i známé osobnosti. Podle webu iDnes.cz dorazili zpěvák Matěj Ruppert, herečka Eliška Balzerová nebo režisér Jaroslav Brabec.

Pištěk se narodil 25. října 1932 do rodiny herců Theodora Pištěka a Marie Ženíškové. Umělecké geny měl i od pradědečka, jímž byl malíř František Ženíšek. Pražský rodák vystudoval Vyšší školu uměleckého průmyslu a Akademii výtvarných umění. Od 16 let uměl řídit, o dva roky později se stal členem Automotoklubu a začal se věnovat automobilovým závodům. 

Filmové kostýmy a scény začal navrhovat na konci 50. let, kdy spolupracoval s Františkem Vláčilem na filmu Holubice. Ve světě ho proslavila spolupráce s oscarovým režisérem Milošem Formanem, podílel se na jeho filmech Amadeus, Valmont a Lid versus Larry Flynt. Kostýmy navrhl i pro legendární pohádku Tři oříšky pro Popelku. Síly spojil i s dalšími filmaři, například Oldřichem Lipským, Jiřím Menzelem, Jiřím Krejčíkem a Jurajem Herzem. 

Pištěk za kostýmy do Amadea získal Oscara, na kterého byl nominován i za práci na snímku Valmont. Ta mu vynesla cenu César. Už v roce 2003 dostal výtvarník Českého lva za celoživotní přínos českému filmu. O deset let později mu byl udělen Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii na MFF Karlovy Vary. 

