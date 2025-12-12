Počasí o víkendu může ovlivnit studená fronta

I víkendové počasí bude připomínat spíš podzim, ačkoliv od prosince probíhá meteorologická zima. Přes Česko sice v noci ze soboty na neděli přejde studená fronta, ale ochlazením se neprojeví. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Do Česka má i o víkendu kolem tlakové výše nad střední a jihovýchodní Evropou proudit teplý vzduch od jihozápadu. V noci ze soboty na neděli tuto situaci krátce naruší od severozápadu rozpadající se studená fronta.
Teplotní rekordy, které padaly během pracovního týdne, se opakovat nebudou. Nejtepleji bude v sobotu na místech se slunečným počasím. Odpolední maxima vyšplhají až na 8 °C. V noci mohou teploty mírně klesnout pod nulu, konkrétně na -1 °C.
Předpověď na sobotu:
Zataženo nízkou oblačnosti, místy, během dne ojediněle mlhy, v noci a ráno výjimečně i mrznoucí. Ojediněle mrholení. Na horách a ve Slezsku, jinde jen ojediněle jasno až polojasno. Večer od severozápadu přibývání frontální oblačnosti a později na severozápadě a severu ojediněle slabý déšť. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 6 °C, při slunečném počasí až 8 °C. Slabý proměnlivý nebo vítr z jižních směrů do 4 m/s.
Předpověď na neděli:
Zataženo až oblačno, ojediněle i polojasno. Zpočátku na severovýchodě ojediněle slabý déšť. Místy, během dne ojediněle mlhy, v noci a ráno výjimečně i mrznoucí. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 3 až 7 °C. Slabý vítr ze západních směrů do 4 m/s.
