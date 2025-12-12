Počasí o víkendu může ovlivnit studená fronta

Jan Hrabě

Jan Hrabě

12. prosince 2025 7:00

Počasí
Počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

I víkendové počasí bude připomínat spíš podzim, ačkoliv od prosince probíhá meteorologická zima. Přes Česko sice v noci ze soboty na neděli přejde studená fronta, ale ochlazením se neprojeví. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Do Česka má i o víkendu kolem tlakové výše nad střední a jihovýchodní Evropou proudit teplý vzduch od jihozápadu. V noci ze soboty na neděli tuto situaci krátce naruší od severozápadu rozpadající se studená fronta.

Teplotní rekordy, které padaly během pracovního týdne, se opakovat nebudou. Nejtepleji bude v sobotu na místech se slunečným počasím. Odpolední maxima vyšplhají až na 8 °C. V noci mohou teploty mírně klesnout pod nulu, konkrétně na -1 °C.

Předpověď na sobotu:

Zataženo nízkou oblačnosti, místy, během dne ojediněle mlhy, v noci a ráno výjimečně i mrznoucí. Ojediněle mrholení. Na horách a ve Slezsku, jinde jen ojediněle jasno až polojasno. Večer od severozápadu přibývání frontální oblačnosti a později na severozápadě a severu ojediněle slabý déšť. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 6 °C, při slunečném počasí až 8 °C. Slabý proměnlivý nebo vítr z jižních směrů do 4 m/s.

Předpověď na neděli:

Zataženo až oblačno, ojediněle i polojasno. Zpočátku na severovýchodě ojediněle slabý déšť. Místy, během dne ojediněle mlhy, v noci a ráno výjimečně i mrznoucí. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 3 až 7 °C. Slabý vítr ze západních směrů do 4 m/s.

včera

Zimní počasí se nevrátí ani v předvánočním týdnu, naznačuje předpověď

Počasí Podzim ČHMÚ

před 32 minutami

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.

Ukrajina oplácí agresorům stejnou mincí. Stupňuje útoky proti Rusku, míří na energetickou infrastrukturu

Ukrajina tento týden oznámila, že její drony dlouhého doletu zasáhly významnou ropnou plošinu v Kaspickém moři, což je signálem pro další rozšíření seznamu cílů v rámci intenzivního tažení. Cílem této kampaně je přerušit tok ruských energetických příjmů, které financují válku. Zdroj z Bezpečnostní služby Ukrajiny pro CNN potvrdil, že jde o první ukrajinský útok na infrastrukturu související s těžbou ropy v Kaspickém moři.

před 1 hodinou

Nemo (Foto: Corinne Cumming / EBU)

Eurovizí zmítá největší skandál v historii. Vítěz loňského ročníku kvůli Izraeli vrací trofej

Vítěz loňského ročníku Eurovize, švýcarský zpěvák Nemo, oznámil, že vrací svou trofej. Tento krok podnikl na protest proti přetrvávající účasti Izraele v této mezinárodní hudební soutěži. Šestadvacetiletý umělec, který je nebinární osobou, uvedl, že vnímá jasný rozpor mezi izraelskou účastí a ideály "jednoty, inkluze a důstojnosti", které se soutěž snaží zastávat.

před 2 hodinami

včera

včera

Vláda ČR

Poslední rozhodnutí Fialovy vlády. Týkají se očkování či sociálních služeb

Vláda Petra Fialy v demisi se ve středu sešla ke své poslední pravidelné schůzi. Projednala a schválila například novou národní očkovací strategii a novou strategii rozvoje sociálních služeb, rozhodla také o povolení používání přípravků s obsahem psychotropní látky psilocybinu v odůvodněných případech léčby psychických onemocnění a několik legislativních změn. Zabývala se také jedenácti kontrolními nálezy Nejvyššího kontrolního úřadu.

včera

včera

Andrej Babiš

Uvidíme, jak to dopadne s Turkem, přiznal Babiš. S apelem na poslance neuspěl

Premiér Andrej Babiš (ANO) přiznal, že tlačil na poslance Filipa Turka (Motoristé), aby se zúčastnil pondělního rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem. Turek se z jednání ze zdravotních důvodů omluvil, jistě tak nebude v pondělí jmenován členem vlády. Pavel má navíc k jeho osobě dlouhodobé a trvající výhrady.

včera

včera

včera

střela MTS Narwhal

Česká firma představila světu stealth dron Nightray a moderní střelu. Až Narwhal zasáhne Rusko, půjde do výroby

Na leteckém veletrhu Dubai Airshow představila česká společnost LPP dva moderní systémy určené k hlubokým úderům. Jedná se o řízenou střelu MTS Narwhal, poháněnou proudovým motorem, a jednosměrný útočný dron MTS Nightray, který využívá stealth technologii. Oba systémy jsou vybaveny vizuální navigací pro plně autonomní provoz ve vzdušném prostoru. 

včera

Ruská armáda

Nekvalitní mír může znamenat ruské tanky u hranic se Slovenskem. Ukrajina nevydrží každý Trumpův rozmar

Ukrajina čelí rostoucímu tlaku, aby přijala územní ústupky Rusku výměnou za příměří. Kyjev to odmítá s tím, že by šlo jen o odklad další agrese. Současně se objevují návrhy, které ohrožují nejen Donbas, ale i další částečně okupované regiony. Pokud by jednání selhala a podpora Západu slábla, hrozí scénář kolapsu celé Ukrajiny s možným posunem ruské fronty až k hranicím Evropské unie a NATO.

včera

včera

včera

včera

včera

Ozbrojené americké jednotky obsazují tanker

Otázka, kterou si klade celý svět: Proč Trump nechal zabavit ropný tanker?

Zabavení ropného tankeru Skipper u venezuelského pobřeží Trumpovou administrativou představuje jeden z nejdramatičtějších zvratů v kampani vojenského tlaku proti venezuelskému diktátorovi Nicolási Madurovi. Nástup na palubu cizí lodi je neobvyklým krokem, který rozšiřuje americkou operaci. Ta je již nyní známá díky útokům na více než 20 plavidel v Karibiku a Tichém oceánu, u kterých administrativa tvrdí, že převážela obchodníky s drogami.

včera

María Corina Machadová a Edmundo González Urrutia

Machadová se po roce skrývání objevila v Oslu. Venezuela bude svobodná, slibuje

Vůdkyně venezuelské opozice a laureátka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová ve čtvrtek na tiskové konferenci slíbila, že Venezuela „bude svobodná“. Politička, která získala ocenění za svůj boj za demokracii, prohlásila, že se navzdory varováním o možném zatčení pokusí vrátit do vlasti a ukončit tak „tyranii“. 

včera

včera

včera

VIDEO: Na zabavení tankeru se podílela i FBI. Týdny skrýval svou polohu, jeho ropu si USA nechají

Spojené státy ve středu zabavily ropný tanker u pobřeží Venezuely, jak oznámil prezident Donald Trump. Tímto krokem se dále stupňuje tlak USA na režim prezidenta Nicoláse Madura. Trump řekl, že šlo o „velký tanker, velmi velký, vlastně největší, jaký kdy byl zabaven“.

Zdroj: Libor Novák

