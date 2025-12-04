Českou uměleckou scénu zasáhla smutná zpráva. Ve věku 93 let zemřel světově proslulý kostýmní výtvarník Theodor Pištěk, držitel Oscara, Césara či Českého lva. Proslavila ho zejména úspěšná spolupráce s oscarovým režisérem Milošem Formanem.
O Pištěkově úmrtí informoval web novinky.cz, kterému smutnou zprávu potvrdil syn zesnulého Jan.
Pištěk se narodil 25. října 1932 do rodiny herců Theodora Pištěka a Marie Ženíškové. Umělecké geny měl i od pradědečka, jímž byl malíř František Ženíšek. Pražský rodák vystudoval Vyšší školu uměleckého průmyslu a Akademii výtvarných umění. Od 16 let uměl řídit, o dva roky později se stal členem Automotoklubu a začal se věnovat automobilovým závodům.
Filmové kostýmy a scény začal navrhovat na konci 50. let, kdy spolupracoval s Františkem Vláčilem na filmu Holubice. Ve světě ho proslavila spolupráce s oscarovým režisérem Milošem Formanem, podílel se na jeho filmech Amadeus, Valmont a Lid versus Larry Flynt. Kostýmy navrhl i pro legendární pohádku Tři oříšky pro Popelku. Síly spojil i s dalšími filmaři, například Oldřichem Lipským, Jiřím Menzelem, Jiřím Krejčíkem a Jurajem Herzem.
Pištěk za kostýmy do Amadea získal Oscara, na kterého byl nominován i za práci na snímku Valmont. Ta mu vynesla cenu César. Už v roce 2003 dostal výtvarník Českého lva za celoživotní přínos českému filmu. O deset let později mu byl udělen Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii na MFF Karlovy Vary.
Související
Náhlé úmrtí Formana (†86) zasáhlo celý svět. Dělal z herců hvězdy, říká Pištěk
Theodor Pištěk (výtvarník kostýmů) , úmrtí
Aktuálně se děje
před 54 minutami
Zemřel světově proslulý kostýmní výtvarník Theodor Pištěk
před 55 minutami
Na Hrad dorazil Zůna, Šebestyán a Macinka. Jmenování Turka ministrem není pravděpodobné, řekl Pavel
před 1 hodinou
Co si myslí Evropané? Bojí se války a Trumpa vnímají jako nepřítele
před 2 hodinami
Eurovize čelí nejtěžšímu rozhodnutí v historii: Rozhodne, zda vyhodí Izrael
před 3 hodinami
Putin nezahálí. Po neúspěšném jednání o Ukrajině míří do Indie
před 4 hodinami
Cesta k míru na Ukrajině je nejistá, varuje Trump. Američtí vyslanci chystají setkání s kyjevským představitelem
před 5 hodinami
Proč rozhovory dosud nic nepřinesly? Putin na mír nespěchá, užívá si pocit, že se ho svět doprošuje
před 6 hodinami
Počasí na některých místech potrápí řidiče, avizovali meteorologové
včera
Na Štědrý den půjde nakoupit i letos. Jeden z řetězců ale bude pokračovat v tradici
včera
Bývalý princ Andrew je bez dvou dalších poct. Ztrácí status rytíře
včera
Metro zastavila vážná nehoda. Mladá žena spadla pod soupravu
včera
Jurečka nestrpěl slova Schillerové. Ujistil, že peníze na důchody budou
včera
Finanční spory vedly k vraždě. Policie objasnila násilný čin v Přerově
včera
Fialova vláda stále připravuje zákony. Chce umožnit efektivní užívání státem spravovaných dat
včera
V Uherském Brodě evakuovali školu. V budově se nacházela nebezpečná látka
včera
"Je vidět stále jasněji, kdo se fláká." Tlak na spojence NATO, aby přispěli na zbraně pro Ukrajinu, roste
včera
Pokud Babiš nevyřeší střet zájmů, musel by se vylučovat z rozhodování tak často, že by funkci premiéra nezvládl, říká právník
včera
Je rozhodnuto. Evropa Rusku utáhne kohoutky, dovoz zemního plynu utne do konce roku 2027
včera
Překvapivé prohlášení vlády: Pokud bude před Vánoci u moci, pošle do Sněmovny návrh státního rozpočtu
včera
Muži dochází. Armádní drony na Ukrajině už pilotují i civilistky
Ženy se zapojily do ukrajinských dronových operací již v prvních měsících plnohodnotné invaze. Avšak s rostoucím nedostatkem v armádě se jejich přítomnost zvyšuje, zejména v útočných jednotkách FPV (first-person-view, pohled z první osoby). Počty obětí se nezveřejňují, ale obecně se považují za vysoké. Ukrajina je tak stále závislejší na civilistech, kteří obsazují role dříve určené pro vycvičený vojenský personál.
Zdroj: Libor Novák