VIDEO: Rvačky, alkohol, vulgarity, ponižování žen. Ostudné zasedání parlamentu, jaké Slovensko nepamatuje

Čtvrteční zasedání slovenského parlamentu, které pokračovalo dlouho do noci, se zvrhlo v divoký sled hádek, vulgarismů a fyzických potyček. Mnozí komentátoři i opoziční poslanci se shodují, že jednání přesáhlo veškeré meze důstojnosti, jakou si málokdo pamatuje i z dob mečiarismu. Den poté, v pátek, už poslanci začali jednání výzvami k omluvě, které žádá jak koaliční Smer, tak opoziční Hnutie Slovensko.
Hlavními momenty vyhroceného jednání bylo schvalování kontroverzní novely trestního zákona v rámci zrychleného legislativního řízení. Opozice obvinila koalici, že schválenými přílepky, schovanými za drobnou úpravu pro vrácení pravidla „třikrát a dost“, chce ve skutečnosti pomoci obžalovanému poslanci Smeru Tiborovi Gašparovi a oligarchovi Norbertovi Bödörovi.
Během hlasování o novele vládní většinou 76 hlasů se situace v sále vyhrotila. Poslanec Hnutia Slovensko Igor Matovič držel v plénu transparent s nápisem „Obžalovaný Gašpar hlasuje za amnestii pro sebe“.
Pokus poslance Dušana Muňka ze Smeru mu transparent vytrhnout vyústil v potyčku. Matovič se následně dostal do střetu i s poslancem Hlasu Dušanem Tittelem, který mu chtěl vytrhnout mobil, jímž Matovič natáčel dění v sále. Do rvačky se zapojil také poslanec Erik Vlček z Hlasu, který podle opozice chytil Matoviče za krk.
Opozice, která do pléna přinesla transparenty s nápisem „noc mafie“, pískala na píšťalky, aby přehlušila předsedající poslankyni. Atmosféra byla tak napjatá, že poslanec Marián Kéry (Smer) v jednu chvíli vzkázal šéfce klubu Progresívneho Slovenska, Zuzaně Mesterové, že pokud jí překáží zápach alkoholu a cigaret, má si přesednout, protože to tam místy smrdí jako v hospodě.
Vyhrocená nálada pokračovala i večer při projednávání pokusu koalice přehlasovat veto prezidenta Pellegriniho k zákonu o zrušení Úřadu na ochranu oznamovatelů. Poslankyně SaS Mária Kolíková během rozpravy otevřeně obvinila předsedu SNS a místopředsedu parlamentu Andreje Danka, že je pod vlivem alkoholu kvůli jeho hrubému chování k poslancům.
Po návratu z grémia se Danko dostal do ostré slovní výměny s poslancem Progresívneho Slovenska Jánem Hargašem, který ho pravděpodobně vyzval, aby sál opustil. Danko reagoval emotivně, křičel na Hargaše do mikrofonu: „Neber si mě do pusy ty zloději. Co si to dovoluješ? Říkám ti, bereš drogy nebo piješ alkohol? Proč bych já měl jít domů?“ Výměna skončila urážkami typu „špinavec“.
Emocionální chaos dosáhl vrcholu, když poslankyně PS Jana Hanuliaková prohlásila, že koaliční poslanci mají „krev na rukou“. Předsedající Danko na to měl údajně vykřiknout, že „ženy mají krev na rukou každý měsíc“. Tato urážka vyvolala prudkou reakci opozičních poslankyň, které po Richardu Rašim žádaly, aby se Danko omluvil a přestal vést schůzi, protože „jeví známky požití alkoholu“.
Vulgární chování však bylo zaznamenáno i na straně opozice. Igor Matovič v hádce hrubě urážel poslankyně Smeru a Hlasu, přičemž jedné z nich odkázal, ať jde „do ri*i“.
Po dalším grémiu, svolaném na žádost opozice, už se Andrej Danko do sálu nevrátil a atmosféra se na chvíli uklidnila. Zasedání bylo přerušeno deset minut před jednou hodinou v noci.
Vláda Petra Fialy v demisi se ve středu sešla ke své poslední pravidelné schůzi. Projednala a schválila například novou národní očkovací strategii a novou strategii rozvoje sociálních služeb, rozhodla také o povolení používání přípravků s obsahem psychotropní látky psilocybinu v odůvodněných případech léčby psychických onemocnění a několik legislativních změn. Zabývala se také jedenácti kontrolními nálezy Nejvyššího kontrolního úřadu.
Zdroj: Jan Hrabě