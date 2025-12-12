Zásadní změny od nového roku: Konec tělesných trestů i střídavé péče

České rozvodové právo prochází od ledna 2026 zásadní proměnou, která má za cíl zrychlit řízení, snížit emocionální zátěž dětí a posílit soukromí manželů. Vzhledem k tomu, že v Česku končí rozvodem téměř polovina manželství, přináší novela občanského zákoníku řadu důležitých novinek.
Hlavní změnou je sloučení řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem a samotného rozvodu do jednoho řízení před opatrovnickým soudem. Doposud bylo nutné nejprve rozhodnout o dětech, a teprve poté se mohl projednávat rozvod, což obvykle vedlo ke dvěma fázím. Nově se tak sníží počet návštěv soudu u nekonfliktních rozvodů, zrychlí se celý proces a sníží se administrativní i emoční zátěž.
Nová právní úprava posiluje liberalizaci rozvodového řízení a soukromí manželů. U takzvaného smluveného rozvodu, kde se manželé předem na všem dohodnou, soud již nebude zjišťovat příčiny rozvratu manželství. Bude vycházet z nevyvratitelné domněnky rozvratu, tedy že oba manželé rozvod chtějí. Jak uvádí expertka na rodinné právo Renáta Šínová pro Seznam zprávy, stát nemá zasahovat tam, kde to není nutné.
Manželé, kteří se na rozvodu dohodnou, podají společnou žádost a soudu předloží své dohody o úpravě poměrů k dětem a rozdělení majetku. Toto zrušení zjišťování příčin rozvratu je důležité i pro ochranu dětí, které tak nebudou muset být v jednom řízení vystaveny detailům konce manželství rodičů. V případě výjimečných, nesmluvených rozvodů, kdy se příčiny zjišťovat budou, může soud řízení o rozvodu a péči o děti oddělit.
Pokud se manželé na rozvodu nedohodnou, soud bude i nadále zjišťovat, zda je manželství skutečně rozvrácené, což obvykle zahrnuje výslechy manželů. Rozvod bude složitější i u manželství trvajících méně než rok, kde soud vždy zjišťuje příčiny rozpadu. Nicméně, nově odpadá požadavek, aby manželé před podáním návrhu alespoň půl roku nežili společně.
Novela ruší stávající formy péče o dítě – střídavou, společnou a výlučnou. Nově bude soud individuálně rozhodovat v nejlepším zájmu konkrétního dítěte. Buď stanoví rozvrh dní osobní péče každého z rodičů, nebo časový harmonogram nestanoví, pokud se rodiče dohodnou sami. Tím se klade důraz na flexibilitu a jedinečné potřeby dítěte a rodiny.
Zároveň dochází k upřesnění rodičovské odpovědnosti. Plná rodičovská odpovědnost, která zahrnuje péči o zdraví, výchovu, vzdělání, určení bydliště, zastupování a správu jmění, zůstává zachována oběma rodičům v plné šíři, i když je péče rozdělena. Tím se zdůrazňuje, že péče o dítě je nejen právem, ale především povinností, a že soudní rozhodnutí o rozdělení péče nezasahuje do rodičovské odpovědnosti žádného z rodičů. Nově mají také oba rodiče povinnost se vzájemně podporovat při styku s dítětem.
Zásadní novinkou je zavedení vyšších sankcí za neplacení výživného. Dluhy na výživném nově zvýší zákonný úrok z prodlení, který bude po dobu prvních šesti měsíců činit 2,5 promile denně. To znamená, že například u dlužného výživného ve výši 20 000 Kč se úrok za půl roku vyšplhá na více než 9 000 Kč, což je výrazně více než dosud.
Novela občanského zákoníku výslovně zakotvuje, že tělesné trestání dětí je nepřípustné. Stanovuje, že výchovné prostředky musí být přiměřené, neohrožovat zdraví a rozvoj dítěte a nesmí se dotýkat jeho lidské důstojnosti. To zahrnuje jakékoliv tělesné trestání, působení duševního strádání nebo jiné ponižující opatření. Pokud soud nebo OSPOD zjistí podezření na takové trestání, musí především rodiče edukovat. V nejzávažnějších případech může dojít k omezení, pozastavení či zbavení rodičovské odpovědnosti.
Související
V USA padl první trest v případu smrti herce Matthewa Perryho
Exposlanec Feri chce, aby ho po půlce trestu propustili na svobodu
soudy , rodina, děti, těhotenství
Aktuálně se děje
před 24 minutami
Zásadní změny od nového roku: Konec tělesných trestů i střídavé péče
před 56 minutami
Politika SPD a Motoristů vyhovuje oligarchům, Babiš se v EU může chovat jako Meloniová, říká politoložka
před 1 hodinou
USA mají nový návrh týkající se Donbasu, oznámil Zelenskyj. Kyjev už jej nemusí předat Rusku
před 2 hodinami
Krajní pravice sílí po celé Evropě. Problémy má Starmer, Merz i Macron
před 2 hodinami
Británie čelí masivní vlně super chřipky. Nic horšího jsme od pandemie nezažili, tvrdí NHS
před 3 hodinami
Ukrajina oplácí agresorům stejnou mincí. Stupňuje útoky proti Rusku, míří na energetickou infrastrukturu
před 4 hodinami
Eurovizí zmítá největší skandál v historii. Vítěz loňského ročníku kvůli Izraeli vrací trofej
před 6 hodinami
Počasí o víkendu může ovlivnit studená fronta
včera
Obchody na Štědrý den. Další z řetězců odhalil, jak bude možné nakoupit
včera
Poslední rozhodnutí Fialovy vlády. Týkají se očkování či sociálních služeb
včera
Policie objasnila vraždu, ke které došlo již v listopadu. Mladá žena byla uškrcena
včera
Uvidíme, jak to dopadne s Turkem, přiznal Babiš. S apelem na poslance neuspěl
včera
Hezuckému dají sbohem jen nejbližší a přátelé. Lidé budou mít možnost obřad sledovat
včera
Zimní počasí se nevrátí ani v předvánočním týdnu, naznačuje předpověď
včera
Česká firma představila světu stealth dron Nightray a moderní střelu. Až Narwhal zasáhne Rusko, půjde do výroby
včera
Nekvalitní mír může znamenat ruské tanky u hranic se Slovenskem. Ukrajina nevydrží každý Trumpův rozmar
včera
Sarkozy strávil ve vězení jen 20 dní. Venku není ani tři týdny a už o tom napsal knihu
včera
Nebudeme na to sami. NATO i Američané popřeli zprávu, že USA od roku 2027 nebudou bránit Evropu
včera
Válka zasáhne každý domov a zničí každou firmu. Dochází nám čas, jsme dalším cílem Ruska, prohlásil Rutte
včera
První evropský stát vrací úder. Po zveřejnění Trumpovy výbušné bezpečnostní strategie označil USA za hrozbu
Dánsko poprvé označilo Spojené státy za potenciální bezpečnostní riziko ve výroční zprávě jedné ze svých zpravodajských služeb, což dále dokládá rostoucí napětí v transatlantickém spojenectví mezi Evropou a USA.
Zdroj: Libor Novák