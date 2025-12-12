Zásadní změny od nového roku: Konec tělesných trestů i střídavé péče

Libor Novák

12. prosince 2025 12:36

Soud, ilustrační foto
Soud, ilustrační foto Foto: Pixabay

České rozvodové právo prochází od ledna 2026 zásadní proměnou, která má za cíl zrychlit řízení, snížit emocionální zátěž dětí a posílit soukromí manželů. Vzhledem k tomu, že v Česku končí rozvodem téměř polovina manželství, přináší novela občanského zákoníku řadu důležitých novinek.

Hlavní změnou je sloučení řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem a samotného rozvodu do jednoho řízení před opatrovnickým soudem. Doposud bylo nutné nejprve rozhodnout o dětech, a teprve poté se mohl projednávat rozvod, což obvykle vedlo ke dvěma fázím. Nově se tak sníží počet návštěv soudu u nekonfliktních rozvodů, zrychlí se celý proces a sníží se administrativní i emoční zátěž.

Nová právní úprava posiluje liberalizaci rozvodového řízení a soukromí manželů. U takzvaného smluveného rozvodu, kde se manželé předem na všem dohodnou, soud již nebude zjišťovat příčiny rozvratu manželství. Bude vycházet z nevyvratitelné domněnky rozvratu, tedy že oba manželé rozvod chtějí. Jak uvádí expertka na rodinné právo Renáta Šínová pro Seznam zprávy, stát nemá zasahovat tam, kde to není nutné.

Manželé, kteří se na rozvodu dohodnou, podají společnou žádost a soudu předloží své dohody o úpravě poměrů k dětem a rozdělení majetku. Toto zrušení zjišťování příčin rozvratu je důležité i pro ochranu dětí, které tak nebudou muset být v jednom řízení vystaveny detailům konce manželství rodičů. V případě výjimečných, nesmluvených rozvodů, kdy se příčiny zjišťovat budou, může soud řízení o rozvodu a péči o děti oddělit.

Pokud se manželé na rozvodu nedohodnou, soud bude i nadále zjišťovat, zda je manželství skutečně rozvrácené, což obvykle zahrnuje výslechy manželů. Rozvod bude složitější i u manželství trvajících méně než rok, kde soud vždy zjišťuje příčiny rozpadu. Nicméně, nově odpadá požadavek, aby manželé před podáním návrhu alespoň půl roku nežili společně.

Novela ruší stávající formy péče o dítě – střídavou, společnou a výlučnou. Nově bude soud individuálně rozhodovat v nejlepším zájmu konkrétního dítěte. Buď stanoví rozvrh dní osobní péče každého z rodičů, nebo časový harmonogram nestanoví, pokud se rodiče dohodnou sami. Tím se klade důraz na flexibilitu a jedinečné potřeby dítěte a rodiny.

Zároveň dochází k upřesnění rodičovské odpovědnosti. Plná rodičovská odpovědnost, která zahrnuje péči o zdraví, výchovu, vzdělání, určení bydliště, zastupování a správu jmění, zůstává zachována oběma rodičům v plné šíři, i když je péče rozdělena. Tím se zdůrazňuje, že péče o dítě je nejen právem, ale především povinností, a že soudní rozhodnutí o rozdělení péče nezasahuje do rodičovské odpovědnosti žádného z rodičů. Nově mají také oba rodiče povinnost se vzájemně podporovat při styku s dítětem.

Zásadní novinkou je zavedení vyšších sankcí za neplacení výživného. Dluhy na výživném nově zvýší zákonný úrok z prodlení, který bude po dobu prvních šesti měsíců činit 2,5 promile denně. To znamená, že například u dlužného výživného ve výši 20 000 Kč se úrok za půl roku vyšplhá na více než 9 000 Kč, což je výrazně více než dosud.

Novela občanského zákoníku výslovně zakotvuje, že tělesné trestání dětí je nepřípustné. Stanovuje, že výchovné prostředky musí být přiměřené, neohrožovat zdraví a rozvoj dítěte a nesmí se dotýkat jeho lidské důstojnosti. To zahrnuje jakékoliv tělesné trestání, působení duševního strádání nebo jiné ponižující opatření. Pokud soud nebo OSPOD zjistí podezření na takové trestání, musí především rodiče edukovat. V nejzávažnějších případech může dojít k omezení, pozastavení či zbavení rodičovské odpovědnosti.

včera

Poslední rozhodnutí Fialovy vlády. Týkají se očkování či sociálních služeb

Související

Dominik Feri (TOP 09)

Exposlanec Feri chce, aby ho po půlce trestu propustili na svobodu

Bývalý poslanec Dominik Feri si již odpykal polovinu tříletého trestu odnětí svobody za znásilnění dvou dívek a jeden další pokus o znásilnění. Podle dostupných informací požádal o předčasné propuštění. Rozhodnutí by mělo padnout na začátku příštího roku. 

Více souvisejících

soudy rodina, děti, těhotenství

Aktuálně se děje

před 24 minutami

Soud, ilustrační foto

Zásadní změny od nového roku: Konec tělesných trestů i střídavé péče

České rozvodové právo prochází od ledna 2026 zásadní proměnou, která má za cíl zrychlit řízení, snížit emocionální zátěž dětí a posílit soukromí manželů. Vzhledem k tomu, že v Česku končí rozvodem téměř polovina manželství, přináší novela občanského zákoníku řadu důležitých novinek.

před 56 minutami

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Politika SPD a Motoristů vyhovuje oligarchům, Babiš se v EU může chovat jako Meloniová, říká politoložka

Politoložka Daniela Ostrá z olomoucké Univerzity Palackého v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz promluvila o tom, jak vnímá budoucí složení nové vlády. Zejména se jí ale nezamlouvá oligarchizace české politiky a zdůraznila, že nyní již premiér Andrej Babiš ani zdaleka není jediným problémem. „Andrej Babiš se ze dne na den nestane obyčejným občanem s lehce nadprůměrnými příjmy. Stále je to člověk, který dokázal nakumulovat velké bohatství i moc. U něj nicméně uplatnění bohatství i moci vidíme relativně transparentně,“ říká.

před 1 hodinou

Volodymyr Zelenskyj

USA mají nový návrh týkající se Donbasu, oznámil Zelenskyj. Kyjev už jej nemusí předat Rusku

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Spojené státy navrhují, aby Ukrajina stáhla své jednotky z oblasti Donbasu. Washington by následně v částech, které Kyjev v současné době kontroluje, vytvořil „svobodnou ekonomickou zónu“. Původně USA navrhovaly, že by Kyjev měl části Donbasu, které stále drží, jednoduše předat Rusku. Podle čtvrtečního prohlášení ukrajinského prezidenta pro novináře je ale nyní navržena kompromisní varianta, kde by se ukrajinské síly stáhly, ale ruské jednotky by do tohoto území nepostupovaly.

před 2 hodinami

Emmanuel Macron

Krajní pravice sílí po celé Evropě. Problémy má Starmer, Merz i Macron

V nedávných volbách v několika evropských zemích, jako jsou Spojené království, Francie, Německo, Nizozemsko a Rumunsko, se zdálo, že voliči dávají naději středovým politikům. Před šestnácti měsíci, po volbách do Evropského parlamentu, dokonce předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen prohlásila, že „střed drží“, protože pro silnou Evropu stále existuje většina ve středu politického spektra. Dnes však podle webu Politico toto přesvědčení vypadá značně nejistě. 

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.

Ukrajina oplácí agresorům stejnou mincí. Stupňuje útoky proti Rusku, míří na energetickou infrastrukturu

Ukrajina tento týden oznámila, že její drony dlouhého doletu zasáhly významnou ropnou plošinu v Kaspickém moři, což je signálem pro další rozšíření seznamu cílů v rámci intenzivního tažení. Cílem této kampaně je přerušit tok ruských energetických příjmů, které financují válku. Zdroj z Bezpečnostní služby Ukrajiny pro CNN potvrdil, že jde o první ukrajinský útok na infrastrukturu související s těžbou ropy v Kaspickém moři.

před 4 hodinami

Nemo (Foto: Corinne Cumming / EBU)

Eurovizí zmítá největší skandál v historii. Vítěz loňského ročníku kvůli Izraeli vrací trofej

Vítěz loňského ročníku Eurovize, švýcarský zpěvák Nemo, oznámil, že vrací svou trofej. Tento krok podnikl na protest proti přetrvávající účasti Izraele v této mezinárodní hudební soutěži. Šestadvacetiletý umělec, který je nebinární osobou, uvedl, že vnímá jasný rozpor mezi izraelskou účastí a ideály "jednoty, inkluze a důstojnosti", které se soutěž snaží zastávat.

před 6 hodinami

Počasí

Počasí o víkendu může ovlivnit studená fronta

I víkendové počasí bude připomínat spíš podzim, ačkoliv od prosince probíhá meteorologická zima. Přes Česko sice v noci ze soboty na neděli přejde studená fronta, ale ochlazením se neprojeví. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

včera

Vláda ČR

Poslední rozhodnutí Fialovy vlády. Týkají se očkování či sociálních služeb

Vláda Petra Fialy v demisi se ve středu sešla ke své poslední pravidelné schůzi. Projednala a schválila například novou národní očkovací strategii a novou strategii rozvoje sociálních služeb, rozhodla také o povolení používání přípravků s obsahem psychotropní látky psilocybinu v odůvodněných případech léčby psychických onemocnění a několik legislativních změn. Zabývala se také jedenácti kontrolními nálezy Nejvyššího kontrolního úřadu.

včera

včera

Andrej Babiš

Uvidíme, jak to dopadne s Turkem, přiznal Babiš. S apelem na poslance neuspěl

Premiér Andrej Babiš (ANO) přiznal, že tlačil na poslance Filipa Turka (Motoristé), aby se zúčastnil pondělního rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem. Turek se z jednání ze zdravotních důvodů omluvil, jistě tak nebude v pondělí jmenován členem vlády. Pavel má navíc k jeho osobě dlouhodobé a trvající výhrady.

včera

včera

včera

střela MTS Narwhal

Česká firma představila světu stealth dron Nightray a moderní střelu. Až Narwhal zasáhne Rusko, půjde do výroby

Na leteckém veletrhu Dubai Airshow představila česká společnost LPP dva moderní systémy určené k hlubokým úderům. Jedná se o řízenou střelu MTS Narwhal, poháněnou proudovým motorem, a jednosměrný útočný dron MTS Nightray, který využívá stealth technologii. Oba systémy jsou vybaveny vizuální navigací pro plně autonomní provoz ve vzdušném prostoru. 

včera

Ruská armáda

Nekvalitní mír může znamenat ruské tanky u hranic se Slovenskem. Ukrajina nevydrží každý Trumpův rozmar

Ukrajina čelí rostoucímu tlaku, aby přijala územní ústupky Rusku výměnou za příměří. Kyjev to odmítá s tím, že by šlo jen o odklad další agrese. Současně se objevují návrhy, které ohrožují nejen Donbas, ale i další částečně okupované regiony. Pokud by jednání selhala a podpora Západu slábla, hrozí scénář kolapsu celé Ukrajiny s možným posunem ruské fronty až k hranicím Evropské unie a NATO.

včera

včera

včera

včera

První evropský stát vrací úder. Po zveřejnění Trumpovy výbušné bezpečnostní strategie označil USA za hrozbu

Dánsko poprvé označilo Spojené státy za potenciální bezpečnostní riziko ve výroční zprávě jedné ze svých zpravodajských služeb, což dále dokládá rostoucí napětí v transatlantickém spojenectví mezi Evropou a USA. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy