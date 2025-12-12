Írán zatkl držitelku Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadiovou

Íránské bezpečnostní složky v pátek násilně zadržely Narges Mohammadiovou, držitelku Nobelovy ceny za mír za rok 2023. K zatčení došlo během pietního ceremoniálu za právníka, který zemřel na začátku tohoto měsíce, uvedli její podporovatelé.
Mohammadiová, která byla dočasně propuštěna z vězení v prosinci 2024, byla zadržena spolu s několika dalšími aktivisty. K zatčení došlo na smutečním obřadu za právníka Khosrowa Alikordiho, který byl minulý týden nalezen mrtvý ve své kanceláři, informovala nadace Mohammadiové na sociální síti X.
Manžel Mohammadiové, Taghi Rahmani, který žije v Paříži, rovněž na sociální síti X potvrdil, že jeho žena byla zatčena na ceremonii ve východním městě Mašhad. Spolu s ní byla zadržena i další významná aktivistka Sepideh Gholian.
Mohammadíová je íránská bojovnice za lidská práva a aktivistka, která se stala laureátkou Nobelovy ceny za mír pro rok 2023.
Její dlouholetá práce se zaměřuje především na boj proti útlaku žen v Íránu a na prosazování lidských práv a svobody pro všechny. Známá je také svým bojem proti trestu smrti. Byla opakovaně vězněna íránským režimem a čelila politickému pronásledování kvůli své činnosti.
Nobelovu cenu za mír získala za svůj boj proti útlaku žen v Íránu a za prosazování lidských práv a svobody pro všechny. V době, kdy jí byla cena udělena, byla ve vězení.
6. prosince 2025 8:27
