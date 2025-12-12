Ukrajina by podle mírového plánu měla vstoupit do EU v roce 2027

Ukrajina by se mohla stát členem Evropské unie k 1. lednu 2027, pokud bude přijat návrh mírového urovnání, který je v současné době projednáván v rámci amerických zprostředkovaných jednání o ukončení dlouholetého konfliktu s Ruskem. O této informaci informoval v pátek list Financial Times s odvoláním na zdroje obeznámené s obsahem dokumentu.
Návrh, který stanovuje konkrétní termín pro vstup Ukrajiny do bloku, je podle zprávy předmětem jednání mezi ukrajinskými a americkými představiteli. Tento proces má současně podporu i ze strany Bruselu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má v pondělí navštívit Berlín, kde se má setkat s německým kancléřem Friedrichem Merzem a také se zástupci Británie a Francie. Předpokládá se, že hlavním tématem budou právě mírové rozhovory a americké návrhy na urovnání konfliktu.
Kreml však zůstává ve svých požadavcích neoblomný. Poradce Kremlu pro zahraniční politiku Jurij Ušakov v pátek prohlásil, že příměří na Ukrajině je možné pouze v případě, že se kyjevské síly stáhnou z Donbasu. Ušakov dodal, že pokud se tak nestane cestou jednání, toto území se dostane pod plnou kontrolu Ruské federace vojenskými prostředky.
Naznačil také, že mírový plán by mohl zahrnovat nasazení pouze ruské národní gardy v částech Donbasu, které jsou nyní pod ukrajinskou kontrolou, zatímco armáda by se stáhla. Ušakov zároveň uvedl, že diskuse o amerických mírových návrzích budou pravděpodobně zdlouhavé.
Zelenskyj dnes ale oznámil, že Spojené státy navrhují, aby Ukrajina stáhla své jednotky z oblasti Donbasu. Washington by následně v částech, které Kyjev v současné době kontroluje, vytvořil „svobodnou ekonomickou zónu“.
Původně USA navrhovaly, že by Kyjev měl části Donbasu, které stále drží, jednoduše předat Rusku. Podle čtvrtečního prohlášení ukrajinského prezidenta pro novináře je ale nyní navržena kompromisní varianta, kde by se ukrajinské síly stáhly, ale ruské jednotky by do tohoto území nepostupovaly.
Zelenskyj vyjádřil skepsi ohledně spravedlnosti tohoto plánu, pokud by nebyly poskytnuty jasné záruky proti ruskému převzetí zóny po stažení ukrajinských vojsk. Upozornil na vážné riziko, že by se ruští vojáci mohli maskovat za civilisty a obsadit tuto „svobodnou ekonomickou zónu“ či „demilitarizovanou zónu“, jejíž správu Američané zatím nedokázali specifikovat. Prezident prohlásil, že by Ukrajina s takovým schématem nemusela souhlasit, ale pokud se mluví o kompromisu, musí být spravedlivý.
Podle amerických návrhů by se frontové linie zmrazily v Chersonské a Záporožské oblasti. Rusko by pak vrátilo malá území, která drží v jiných regionech. Zelenskyj dodal, že jakékoli rozhodnutí o územních ústupcích by musel schválit pouze „ukrajinský lid“ buď ve volbách, nebo v referendu.
Ukrajinský prezident je pod silným tlakem Donalda Trumpa, aby se k mírovému plánu USA připojil. Trump v posledních dnech Zelenského napadl s tvrzením, že si ani nepřečetl návrh mírového plánu, a zpochybnil jeho legitimitu s tím, že by Ukrajina měla uspořádat volby. Tisková tajemnice Bílého domu Karoline Leavittová potvrdila, že prezident je „extrémně frustrovaný oběma stranami války“.
Ukrajinský vyjednávací tým poslal ve středu revidovaný plán zpět do Washingtonu, přičemž spornými body zůstávají územní otázky a kontrola nad Záporožskou jadernou elektrárnou. Zelenskyj zdůraznil, že plán se neustále přepracovává a jedná se o probíhající proces. Zůstává však zásadní otázka, zda je ruský prezident Vladimir Putin skutečně připraven dohodu podepsat, nebo jen taktizuje s předstíraným vyjednáváním a doufá v pokračování vojenského postupu v zimě.
Ukrajina čelí rostoucímu tlaku, aby přijala územní ústupky Rusku výměnou za příměří. Kyjev to odmítá s tím, že by šlo jen o odklad další agrese. Současně se objevují návrhy, které ohrožují nejen Donbas, ale i další částečně okupované regiony. Pokud by jednání selhala a podpora Západu slábla, hrozí scénář kolapsu celé Ukrajiny s možným posunem ruské fronty až k hranicím Evropské unie a NATO.
Zdroj: Jakub Jurek