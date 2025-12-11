Policie objasnila vraždu, ke které došlo již v listopadu. Mladá žena byla uškrcena

Listopadovou vraždu se v uplynulých dnech podařilo objasnit krajským kriminalistům z Moravskoslezského kraje. Násilný čin nepřežila mladá žena, podezřelému muži hrozí až 20 let za mřížemi.
Pro policii případ začal minulý týden ve středu oznámením o bezvládném těle v potoce u Staříče na Frýdecko-Místecku. Po dalších úkonech včetně soudní pitvy vyvstalo důvodné podezření, že na smrti mladé ženy se podílela cizí osoba. Případ si převzali krajští kriminalisté, kterým bylo již na místě činu zřejmé, že začínají pracovat s několikadenním odstupem od spáchání vraždy.
Ukázalo se, že obětí je dvaadvacetiletá žena, která byla od 25. listopadu v databázi pohřešovaných osob. Pouhý den po oznámení nálezu těla se podařilo zadržet třiatřicetiletého muže, který byl již obviněn z vraždy.
"Obviněnému kriminalisté kladou za vinu, že měl ve třetím listopadovém týdnu pod jistou záminkou vylákat dvaadvacetiletou ženu na odlehlé místo. Znali se, nicméně měli mít vzájemné určité osobní neshody. Na místě setkání ji měl fyzicky napadnout a škrtit, až ztratila vědomí. Muž měl jednat s úmyslem a v podstatě promyšleně," uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Obviněný muž s kriminalisty spolupracuje, soud už jej poslal do vazby. V případě odsouzení mu hrozí až dvacetiletý trest odnětí svobody. Vyšetřování případu pro tuto chvíli pokračuje.
