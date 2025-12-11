Policie objasnila vraždu, ke které došlo již v listopadu. Mladá žena byla uškrcena

Jan Hrabě

Jan Hrabě

11. prosince 2025 19:52

Policisté objasnili vraždu mladé ženy na Frýdecko-Místecku. (9.12.2025)
Policisté objasnili vraždu mladé ženy na Frýdecko-Místecku. (9.12.2025) Foto: Policie ČR

Listopadovou vraždu se v uplynulých dnech podařilo objasnit krajským kriminalistům z Moravskoslezského kraje. Násilný čin nepřežila mladá žena, podezřelému muži hrozí až 20 let za mřížemi. 

Pro policii případ začal minulý týden ve středu oznámením o bezvládném těle v potoce u Staříče na Frýdecko-Místecku. Po dalších úkonech včetně soudní pitvy vyvstalo důvodné podezření, že na smrti mladé ženy se podílela cizí osoba. Případ si převzali krajští kriminalisté, kterým bylo již na místě činu zřejmé, že začínají pracovat s několikadenním odstupem od spáchání vraždy. 

Ukázalo se, že obětí je dvaadvacetiletá žena, která byla od 25. listopadu v databázi pohřešovaných osob. Pouhý den po oznámení nálezu těla se podařilo zadržet třiatřicetiletého muže, který byl již obviněn z vraždy.

"Obviněnému kriminalisté kladou za vinu, že měl ve třetím listopadovém týdnu pod jistou záminkou vylákat dvaadvacetiletou ženu na odlehlé místo. Znali se, nicméně měli mít vzájemné určité osobní neshody. Na místě setkání ji měl fyzicky napadnout a škrtit, až ztratila vědomí. Muž měl jednat s úmyslem a v podstatě promyšleně," uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Obviněný muž s kriminalisty spolupracuje, soud už jej poslal do vazby. V případě odsouzení mu hrozí až dvacetiletý trest odnětí svobody. Vyšetřování případu pro tuto chvíli pokračuje. 

včera

V případu vraždy na ulici v Brně padlo obvinění. Muži hrozí až 20 let

Související

Více souvisejících

Vražda Policie ČR Moravskoslezský kraj

Aktuálně se děje

před 6 minutami

Vláda ČR

Poslední rozhodnutí Fialovy vlády. Týkají se očkování či sociálních služeb

Vláda Petra Fialy v demisi se ve středu sešla ke své poslední pravidelné schůzi. Projednala a schválila například novou národní očkovací strategii a novou strategii rozvoje sociálních služeb, rozhodla také o povolení používání přípravků s obsahem psychotropní látky psilocybinu v odůvodněných případech léčby psychických onemocnění a několik legislativních změn. Zabývala se také jedenácti kontrolními nálezy Nejvyššího kontrolního úřadu.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Andrej Babiš

Uvidíme, jak to dopadne s Turkem, přiznal Babiš. S apelem na poslance neuspěl

Premiér Andrej Babiš (ANO) přiznal, že tlačil na poslance Filipa Turka (Motoristé), aby se zúčastnil pondělního rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem. Turek se z jednání ze zdravotních důvodů omluvil, jistě tak nebude v pondělí jmenován členem vlády. Pavel má navíc k jeho osobě dlouhodobé a trvající výhrady.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

střela MTS Narwhal

Česká firma představila světu stealth dron Nightray a moderní střelu. Až Narwhal zasáhne Rusko, půjde do výroby

Na leteckém veletrhu Dubai Airshow představila česká společnost LPP dva moderní systémy určené k hlubokým úderům. Jedná se o řízenou střelu MTS Narwhal, poháněnou proudovým motorem, a jednosměrný útočný dron MTS Nightray, který využívá stealth technologii. Oba systémy jsou vybaveny vizuální navigací pro plně autonomní provoz ve vzdušném prostoru. 

před 4 hodinami

Ruská armáda

Nekvalitní mír může znamenat ruské tanky u hranic se Slovenskem. Ukrajina nevydrží každý Trumpův rozmar

Ukrajina čelí rostoucímu tlaku, aby přijala územní ústupky Rusku výměnou za příměří. Kyjev to odmítá s tím, že by šlo jen o odklad další agrese. Současně se objevují návrhy, které ohrožují nejen Donbas, ale i další částečně okupované regiony. Pokud by jednání selhala a podpora Západu slábla, hrozí scénář kolapsu celé Ukrajiny s možným posunem ruské fronty až k hranicím Evropské unie a NATO.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Ozbrojené americké jednotky obsazují tanker

Otázka, kterou si klade celý svět: Proč Trump nechal zabavit ropný tanker?

Zabavení ropného tankeru Skipper u venezuelského pobřeží Trumpovou administrativou představuje jeden z nejdramatičtějších zvratů v kampani vojenského tlaku proti venezuelskému diktátorovi Nicolási Madurovi. Nástup na palubu cizí lodi je neobvyklým krokem, který rozšiřuje americkou operaci. Ta je již nyní známá díky útokům na více než 20 plavidel v Karibiku a Tichém oceánu, u kterých administrativa tvrdí, že převážela obchodníky s drogami.

před 9 hodinami

María Corina Machadová a Edmundo González Urrutia

Machadová se po roce skrývání objevila v Oslu. Venezuela bude svobodná, slibuje

Vůdkyně venezuelské opozice a laureátka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová ve čtvrtek na tiskové konferenci slíbila, že Venezuela „bude svobodná“. Politička, která získala ocenění za svůj boj za demokracii, prohlásila, že se navzdory varováním o možném zatčení pokusí vrátit do vlasti a ukončit tak „tyranii“. 

před 10 hodinami

před 11 hodinami

před 11 hodinami

před 12 hodinami

před 14 hodinami

včera

Coca-Cola vánoční kamion zahájil svoji trasu u Westfieldu Černý Most (10.12.2025) Prohlédněte si galerii

Ikonický kamion Coca-Cola odstartoval letošní turné po republice

Ikonický červený vánoční kamion Coca-Cola se stal pro mnohé lidi po celém světě symbolem začátku sváteční sezóny. Tato tradice, která v sobě nese myšlenku vzájemné pospolitosti a sdílení, se po roce vrací i do České republiky, aby rozdávala vánoční kouzlo a zároveň podpořila dobrou věc. Letošní kampaň je navíc silně spojená s tradičním vánočním zvonečkem, který připomíná, že kouzlo Vánoc spočívá v okamžicích, kdy se schází rodina a přátelé.

včera

Tlak na Madura eskaluje. Americké síly zadržely u Venezuely "největší" ropný tanker, oznámil Trump

Spojené státy podnikly významný krok v rámci svého čtyřměsíčního tlaku na venezuelského diktátora Nicoláse Madura, když se jim podařilo zadržet ropný tanker u venezuelského pobřeží. Operaci ve středu potvrdil i prezident Donald Trump, který loď označil za největší zadržený tanker, jaký kdy USA zajistily. O dalších probíhajících akcích se veřejnost má dozvědět později.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy