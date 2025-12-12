Po Ruttem přichází další důrazné varování: Válka klepe na dveře Evropy

Evropa se musí připravit na válku na svém prahu. Tímto varováním vystoupili ve čtvrtek britští vojenští představitelé, kteří detailně popsali bezprecedentní úroveň hrozeb namířených proti ozbrojeným silám Spojeného království. Ministr obrany Al Carns při zahájení nové Britské vojenské zpravodajské služby (MIS) prohlásil, že „stín války klepe na dveře Evropy“, a zdůraznil, že spojenci NATO musí být připraveni reagovat.
Podle Carnse už Evropa nečelí „válkám z volby“, ale „válkám z nutnosti“, které si vyžádají vysokou lidskou cenu. Jako příklad takového konfliktu uvedl ruskou invazi na Ukrajinu. Svá varování opřel o údaje, které odhalil šéf obranné zpravodajské služby Adrian Bird. Nepřátelská zpravodajská aktivita zaměřená proti britskému vojenskému personálu a majetku se za poslední rok zvýšila o více než 50 %, přičemž většina pochází z Íránu, Číny a Ruska.
Zcela nová sjednocená zpravodajská služba, která propojí složky Královského námořnictva, britské armády a Královského letectva, bude sídlit na základně Royal Air Force Wyton v Cambridgeshire. Cílem tohoto kroku, doporučeného letošní Strategickou obrannou revizí, je urychlit sdílení informací.
Součástí MIS bude i nová „Obranná kontrarozvědná jednotka“, jejímž úkolem bude chránit ozbrojené síly, jejich vybavení a systémy před zahraničním vměšováním. Personál ve Wytonu bude monitorovat širokou škálu dat, od satelitních snímků a videozáznamů z dronů až po informace získané agenty v terénu.
Ministr Carns argumentoval, že modernizace vojenského zpravodajství pomůže zajistit, aby „naše odstrašení bylo naprosto spolehlivé“, což je reakce na nedávnou kritickou zprávu britského parlamentního obranného výboru o připravenosti země na válku.
Dále zdůraznil, že je potřeba přesvědčit britskou veřejnost o vážnosti hrozeb ze strany nepřátelských států. Ministři musí zajistit, aby si obyvatelstvo uvědomilo, že hrozby v zahraničí mají přímý dopad na jejich životní úroveň, náklady na potraviny, ceny pohonných hmot a celkové vládní výdaje.
Carnsovo varování navazuje na slova šéfa NATO Marka Rutteho, který téhož dne v Berlíně prohlásil, že Rusko vrátilo válku do Evropy a je nutné být připraveni na takový rozsah konfliktu, jaký zažili naši prarodiče a praprarodiče.
Vedení britské zpravodajské služby však přiznává, že čelí nedostatku při náboru personálu pro zpravodajské role. Ministryně pro záležitosti veteránů Louise Sandher-Jonesová připustila, že nábor nešel v posledních letech požadovaným směrem, a je to pro ně nyní klíčová mise.
Související
Británie čelí masivní vlně super chřipky. Nic horšího jsme od pandemie nezažili, tvrdí NHS
Experti rozebrali chování prince Harryho. Návrat domů není vyloučen
Aktuálně se děje
před 8 minutami
Lidé se rozloučili s Theodorem Pištěkem. Na obřad dohlížela Hradní stráž
před 41 minutami
Po Ruttem přichází další důrazné varování: Válka klepe na dveře Evropy
před 1 hodinou
Zásadní změny od nového roku: Konec tělesných trestů i střídavé péče
před 1 hodinou
Politika SPD a Motoristů vyhovuje oligarchům, Babiš se v EU může chovat jako Meloniová, říká politoložka
před 2 hodinami
USA mají nový návrh týkající se Donbasu, oznámil Zelenskyj. Kyjev už jej nemusí předat Rusku
před 3 hodinami
Krajní pravice sílí po celé Evropě. Problémy má Starmer, Merz i Macron
před 3 hodinami
Británie čelí masivní vlně super chřipky. Nic horšího jsme od pandemie nezažili, tvrdí NHS
před 4 hodinami
Ukrajina oplácí agresorům stejnou mincí. Stupňuje útoky proti Rusku, míří na energetickou infrastrukturu
před 5 hodinami
Eurovizí zmítá největší skandál v historii. Vítěz loňského ročníku kvůli Izraeli vrací trofej
před 7 hodinami
Počasí o víkendu může ovlivnit studená fronta
včera
Obchody na Štědrý den. Další z řetězců odhalil, jak bude možné nakoupit
včera
Poslední rozhodnutí Fialovy vlády. Týkají se očkování či sociálních služeb
včera
Policie objasnila vraždu, ke které došlo již v listopadu. Mladá žena byla uškrcena
včera
Uvidíme, jak to dopadne s Turkem, přiznal Babiš. S apelem na poslance neuspěl
včera
Hezuckému dají sbohem jen nejbližší a přátelé. Lidé budou mít možnost obřad sledovat
včera
Zimní počasí se nevrátí ani v předvánočním týdnu, naznačuje předpověď
včera
Česká firma představila světu stealth dron Nightray a moderní střelu. Až Narwhal zasáhne Rusko, půjde do výroby
včera
Nekvalitní mír může znamenat ruské tanky u hranic se Slovenskem. Ukrajina nevydrží každý Trumpův rozmar
včera
Sarkozy strávil ve vězení jen 20 dní. Venku není ani tři týdny a už o tom napsal knihu
včera
Nebudeme na to sami. NATO i Američané popřeli zprávu, že USA od roku 2027 nebudou bránit Evropu
Generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že Evropa se bude muset připravit na změnu ve svém přístupu k obraně, protože bude nucena převzít stále větší podíl zodpovědnosti za vlastní bezpečnost. Rutte však popřel zprávu agentury Reuters, která uvedla, že by USA mohly do roku 2027 přenést většinu břemene obrany Evropy na evropské země.
Zdroj: Libor Novák