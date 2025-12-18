Princ Andrew unikl dalšímu policejnímu vyšetřování. Není prý důvod ho obnovit

Bývalý britský princ Andrew si může oddechnout. Metropolitní policie oznámila, že nehodlá podniknout žádné další kroky ohledně nařčení, že bratr krále Karla III. žádal členy vlastní policejní ochranky o informace o Virginii Giuffreové. Informovala o tom BBC.
Metropolitní policie zmínila, že je připravena prověřit jakékoliv nové informace k případu. "Neobdrželi jsme jakékoliv doplňující důkazy, které by odůvodnily opětovné zahájení vyšetřování. Při absenci dalších informací nebudeme podnikat jakékoliv kroky," uvedli zástupci policie s tím, že vyšetřování je stále možné obnovit.
Giuffreová, která letos spáchala sebevraždu, tvrdila, že byla třikrát přinucena k pohlavnímu styku s bývalým princem Andrewem. Britský deník Mail v říjnu napsal, že syn královny Alžběty II. měl členům ochranky sdělit její datum narození a další citlivé údaje, aby ji prověřili.
Andrew Mountbatten Windsor během letošního roku přišel o několik titulů. Nejnověji přestal být rytířem Podvazkového řádu a Královského řádu Viktoriina. Již předtím bylo rozhodnuto, že přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge ve Windsoru. Rozhodl o tom král Karel III.
"Tato rozhodnutí jsou považována za nezbytná, přestože on (Andrew) nadále popírá obvinění proti své osobě," uvedl Buckinghamský palác. Na závěr prohlášení dodal, že král je v myšlenkách se všemi oběťmi jakýchkoliv forem zneužívání.
Sám Andrew se již v říjnu vzdal dalších titulů, které mu náležely, například titulu vévoda z Yorku. Vaz mu definitivně zlomily úryvky z posmrtných memoárů Virginie Giuffreové, která v knize zopakovala svá obvinění vůči synovi zesnulé královny Alžběty II.
Související
Trumpa znovu ukázali na fotkách s Epsteinem. Hoax, obořil se Bílý dům na Demokraty
Bývalý princ Andrew je bez dvou dalších poct. Ztrácí status rytíře
princ Andrew (syn královny Alžběty) , Policie Velká Británie , královská rodina (gbr) , Velká Británie
Aktuálně se děje
před 26 minutami
Princ Andrew unikl dalšímu policejnímu vyšetřování. Není prý důvod ho obnovit
před 1 hodinou
Polskem otřásla vražda mezi dětmi. Školačku ubodala jiná dívka
před 2 hodinami
Rozbili nám letadlo, přiznal Fico. Pak podpořil srbské ambice na členství v EU
před 2 hodinami
Metru se nevyhnuly potíže ani v předvánočním čase. V pátek skončí dlouhé omezení
před 3 hodinami
Matka odsoudila čin obviněného únosce. Řekla, jak ho vychovávala
před 4 hodinami
Turek má být při hlasování o důvěře ministrem. Hrad určil termín klíčové schůzky
před 4 hodinami
Vánoční předpověď počasí. O svátcích by mohlo sněžit
před 6 hodinami
Raději právní kroky, než ruskou armádu na belgických hranicích, vzkázal Zelenskyj Bruselu
před 6 hodinami
Pokud Ukrajina padne, polská nezávislost bude ohrožena, varoval evropské lídry Tusk
před 7 hodinami
Pokud Ukrajina nezíská finance, do jara, začnou drastické škrty, varoval Zelenskyj
před 8 hodinami
Rusové se o víkendu sejdou na Floridě s Trumpovými vyjednavači. Dostanou novou dohodu
před 9 hodinami
Polsko se opevňuje před Ruskem. Na východní hranici staví obranné linie, které se osvědčily na Ukrajině
před 10 hodinami
Jednání o půjčce Ukrajině tříští Evropu. Na povrch vyplouvají staré spory, ve hře je nový plán
před 11 hodinami
V Bruselu začíná summit, který rozhodne o finančním kolapsu Ukrajiny
před 11 hodinami
Ukrajina se musí vzdát, prohlásil ruský diplomat. Zelenskyj naznačil, co bude dál
před 12 hodinami
Ať Macinka závěrečné varování od Lipavského klidně ignoruje. Historie ale mluví jasně
před 12 hodinami
Hromadná nehoda uzavřela dálnici D1 na Vysočině. Havaroval i autobus
před 13 hodinami
Turek se podíval do kalendáře. Chce novou schůzku s prezidentem
před 14 hodinami
Trump se rozhodl přilepšit vojákům. USA mají dosud nevídaný respekt, tvrdí prezident
včera
Ani Ukrajina, ani Pásmo Gazy. Rutte prozradil, co je největším úspěchem Trumpa
Generální tajemník NATO Mark Rutte v rozhovoru pro BBC označil slib členských zemí vynakládat 5 % HDP na obranu za největší zahraničněpolitický úspěch Donalda Trumpa. Podle šéfa Aliance je právě díky tlaku amerického prezidenta společenství silnější než kdykoliv předtím.
Zdroj: Libor Novák