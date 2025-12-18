Princ Andrew unikl dalšímu policejnímu vyšetřování. Není prý důvod ho obnovit

Lucie Podzimková

18. prosince 2025 22:04

Princ Andrew
Princ Andrew Foto: Depositphotos

Bývalý britský princ Andrew si může oddechnout. Metropolitní policie oznámila, že nehodlá podniknout žádné další kroky ohledně nařčení, že bratr krále Karla III. žádal členy vlastní policejní ochranky o informace o Virginii Giuffreové. Informovala o tom BBC

Metropolitní policie zmínila, že je připravena prověřit jakékoliv nové informace k případu. "Neobdrželi jsme jakékoliv doplňující důkazy, které by odůvodnily opětovné zahájení vyšetřování. Při absenci dalších informací nebudeme podnikat jakékoliv kroky," uvedli zástupci policie s tím, že vyšetřování je stále možné obnovit. 

Giuffreová, která letos spáchala sebevraždu, tvrdila, že byla třikrát přinucena k pohlavnímu styku s bývalým princem Andrewem. Britský deník Mail v říjnu napsal, že syn královny Alžběty II. měl členům ochranky sdělit její datum narození a další citlivé údaje, aby ji prověřili. 

Andrew Mountbatten Windsor během letošního roku přišel o několik titulů. Nejnověji přestal být rytířem Podvazkového řádu a Královského řádu Viktoriina. Již předtím bylo rozhodnuto, že přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge ve Windsoru. Rozhodl o tom král Karel III. 

"Tato rozhodnutí jsou považována za nezbytná, přestože on (Andrew) nadále popírá obvinění proti své osobě," uvedl Buckinghamský palác. Na závěr prohlášení dodal, že král je v myšlenkách se všemi oběťmi jakýchkoliv forem zneužívání. 

Sám Andrew se již v říjnu vzdal dalších titulů, které mu náležely, například titulu vévoda z Yorku. Vaz mu definitivně zlomily úryvky z posmrtných memoárů Virginie Giuffreové, která v knize zopakovala svá obvinění vůči synovi zesnulé královny Alžběty II. 

před 8 hodinami

Rusové se o víkendu sejdou na Floridě s Trumpovými vyjednavači. Dostanou novou dohodu

Související

Více souvisejících

princ Andrew (syn královny Alžběty) Policie Velká Británie královská rodina (gbr) Velká Británie

Aktuálně se děje

před 26 minutami

před 1 hodinou

Polská policie

Polskem otřásla vražda mezi dětmi. Školačku ubodala jiná dívka

Jen stěží uvěřitelným případem se zabývají polští kriminalisté. Od pondělí vyšetřují vraždu teenagerky v Jelení Hoře, za kterou má být podle dosavadních závěrů zodpovědná jiná nezletilá dívka. Tragická událost městem v podhůří Krkonoš velice otřásla, informuje stanice TVP. 

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Policie ČR

Matka odsoudila čin obviněného únosce. Řekla, jak ho vychovávala

Emoce cloumají lidmi v souvislosti s aktuálně nejsledovanějším kriminálním případem v Česku. Řeč je o případu únosu chlapce ze Zlínska, jehož měl čtyři dny věznit mladík, který byl obviněn policisty z pokusu o vraždu. Matka obviněného se rozhodla prolomit mlčení. 

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 6 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Pokud Ukrajina nezíská finance, do jara, začnou drastické škrty, varoval Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Bruselu přímo oslovil belgickou veřejnost a politiky ve snaze rozptýlit jejich obavy z využití zmrazených ruských aktiv. V rozhovoru pro tamní média zdůraznil, že z morálního hlediska je naprosto spravedlivé použít ruské finance k obraně proti útokům, které Rusko vede proti suverénní zemi. Reagoval tak na obavy Belgie z možných právních kroků a žalob ze strany Moskvy, přičemž poznamenal, že „právní hrozby nejsou zdaleka tak děsivé jako situace, kdy vám Rusko stojí přímo na hranicích“.

před 8 hodinami

Steve Witkoff

Rusové se o víkendu sejdou na Floridě s Trumpovými vyjednavači. Dostanou novou dohodu

O víkendu se v Miami na Floridě uskuteční klíčové setkání amerických a ruských vyjednavačů, které má za cíl posunout mírová jednání o ukončení války na Ukrajině. Administrativa Donalda Trumpa tímto krokem navazuje na maratonské rozhovory z Berlína, kde se začátkem týdne sešli zástupci USA, Ukrajiny a evropských mocností. Americkou delegaci povedou zvláštní zmocněnec Steve Witkoff a prezidentův zeť Jared Kushner. Na ruské straně se očekává účast Kirilla Dmitrijeva, šéfa ruského státního fondu a blízkého spolupracovníka Vladimira Putina.

před 9 hodinami

Betonové bariéry známé jako „dračí zuby“

Polsko se opevňuje před Ruskem. Na východní hranici staví obranné linie, které se osvědčily na Ukrajině

Satelitní snímky z konce listopadu 2025 odhalily první fázi budování rozsáhlého polského opevnění podél hranic s ruskou Kaliningradskou oblastí. Nezávislý analytik Clément Molin na základě vizuálních dat potvrdil, že Varšava již na polském území vybudovala tři opevněné úseky, které zahrnují protitankové příkopy, betonové bariéry známé jako „dračí zuby“ a systémy zákopů.

před 10 hodinami

před 11 hodinami

před 11 hodinami

před 12 hodinami

Jan Lipavský

Ať Macinka závěrečné varování od Lipavského klidně ignoruje. Historie ale mluví jasně

Varování končícího ministra zahraničí Jana Lipavského, že Rusko neusiluje o mír, ale o další expanzi, nelze odbýt. Vychází ze čtyř let přímé zkušenosti s ruským tlakem, agresí a porušováním mezinárodního práva. O to znepokojivější je nástup Petra Macinky, jehož politické přesvědčení se s dosavadní bezpečnostní orientací Česka dostává do přímého sporu. Historie ruského státu, od carství přes SSSR až po dnešek, přitom opakovaně ukazuje, že imperiální ambice jsou Rusku vlastní, a že v podstatě nic jiného neumí.

před 12 hodinami

před 13 hodinami

před 14 hodinami

včera

Ani Ukrajina, ani Pásmo Gazy. Rutte prozradil, co je největším úspěchem Trumpa

Generální tajemník NATO Mark Rutte v rozhovoru pro BBC označil slib členských zemí vynakládat 5 % HDP na obranu za největší zahraničněpolitický úspěch Donalda Trumpa. Podle šéfa Aliance je právě díky tlaku amerického prezidenta společenství silnější než kdykoliv předtím. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy