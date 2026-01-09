Agenti ICE opět stříleli, dva lidé jsou zraněni. Oficiálním verzím vlády už nelze věřit, varoval starosta Portlandu

Americké město Portland se stalo dějištěm dalšího krvavého incidentu, při kterém federální agenti postřelili dva lidi přímo před areálem jedné z místních nemocnic. Událost se stala jen den poté, co imigrační důstojník v Minneapolis zastřelil ženu, což v celých Spojených státech vyvolalo vlnu protestů a značné napětí. Podle dostupných informací jsou oba postřelení naživu, ale přesný rozsah jejich zranění zatím nebyl zveřejněn.
Podle prohlášení ministerstva vnitřní bezpečnosti se agenti pokusili zastavit vozidlo, ve kterém hledali muže podezřelého z napojení na venezuelský gang. Agenti tvrdí, že začali střílet v sebeobraně poté, co se je řidič pokusil přejet. Svědek z místa činu popsal, že federální vozy se snažily dodávku v parkovišti zablokovat, načež se řidič po nárazu do jiného auta pokusil z místa uniknout.
Místní představitelé na incident reagovali s ostrým odsouzením a nedůvěrou vůči federálním složkám. Starosta Portlandu Keith Wilson prohlásil, že doba, kdy bylo možné věřit oficiálním verzím federální vlády, je dávno pryč. Společně s demokratickou zástupkyní Maxinou Dexterovou vyzval k okamžitému pozastavení všech operací imigračního úřadu ICE ve městě. Podle Dexterové vnáší Trumpova „imigrační mašina“ do komunit pouze teror a chaos.
Atmosféra v Portlandu je po střelbě extrémně výbušná, neboť město již koncem minulého roku zažilo masivní protiimigrační protesty. Senátor Jeff Merkley varoval obyvatele před násilnými nepokoji a uvedl, že Donald Trump se snaží nepokoje záměrně vyvolat, aby mohl tvrdě zasáhnout. Před radnicí a u objektů ICE se již začaly shromažďovat davy demonstrantů požadujících zrušení tohoto úřadu.
Celostátní napětí umocňuje také vyšetřování smrti sedmatřicetileté Renee Nicole Good v Minneapolis. Zatímco Trumpova administrativa její smrt ospravedlňuje jako sebeobranu agenta proti „domácímu terorismu“, videozáznamy kolující po internetu tuto verzi zpochybňují. Vyšetřování obou případů nyní přebírá FBI, což v dotčených státech vyvolává obavy z politického ovlivňování a vyloučení místních vyšetřovatelů.
