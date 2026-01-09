Macinka s Turkem přijeli na Ukrajinu v době masivních ruských útoků

Libor Novák

9. ledna 2026 11:24

Petr Macinka přijel na Ukrajinu
Petr Macinka přijel na Ukrajinu Foto: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) zažil v pátek ráno dramatický příjezd do ukrajinské metropole. Jeho diplomatická mise se odehrává v kulisách jednoho z nejvíce ničivých ruských útoků poslední doby, který zasáhl cíle po celé zemi včetně Kyjeva. Podle aktuálních zpráv si noční nálety v hlavním městě vyžádaly nejméně čtyři oběti na životech a více než dvě desítky zraněných, přičemž záchranné práce stále pokračují.

Cesta české delegace z polské Přemyšle nebyla bez komplikací. Vlak, kterým ministr cestoval, nabíral zpoždění právě kvůli probíhajícím náletům. V momentě, kdy ruské rakety dopadaly na Lvov, se Macinkův spoj nacházel necelou hodinu jízdy od tohoto západoukrajinského města. Ministra doprovází početná delegace, v níž nechybí velvyslanec Luboš Veselý či zvláštní zmocněnkyně pro obranu a bezpečnost Veronika Stromšíková.

Pozornost poutá také přítomnost Filipa Turka, čestného prezidenta Motoristů a kandidáta na post ministra životního prostředí. Turek, který se v současnosti uchází o vládní angažmá, se cesty účastní jako místopředseda sněmovního zahraničního výboru. Přítomnost politických špiček strany Motoristé v Kyjevě má podtrhnout jejich postoj k zahraniční politice a bezpečnosti v regionu.

Program návštěvy je nabitý klíčovými politickými schůzkami. Petr Macinka má naplánované jednání se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou a také s premiérkou Julijí Svyrydenkovou. Kromě politických debat o další podpoře napadené země ministr uctí památku vojáků, kteří padli při obraně Ukrajiny.

K návštěvě dochází jen několik dní poté, co Sybiha pozval Macinku během úterního telefonátu. Český šéf diplomacie na pozvání zareagoval velmi pružně a do Kyjeva vyrazil prakticky obratem. Tato rychlá diplomatická reakce přichází ve chvíli, kdy Rusko potvrdilo nasazení své nové nadzvukové zbraně Orešnik, což vyvolalo vlnu znepokojení v mezinárodním společenství.

Právě použití rakety Orešnik v blízkosti hranic Evropské unie a NATO označil ministr Sybiha za kritickou hrozbu pro bezpečnost celého kontinentu. Ukrajinská strana o detailech tohoto útoku intenzivně informuje své partnery ve Spojených státech i v Evropě. Macinkova přítomnost přímo v centru dění tak získává ještě silnější symbolický i faktický význam.

Kyjev se po nočním útoku drony a raketami potýká s následky destrukce a rostoucím počtem obětí. Podle ukrajinských úřadů bylo zraněno nejméně 22 lidí a poškozeny byly i obytné budovy. Pro českou delegaci jde o bezprostřední kontakt s realitou války, která v těchto dnech nabírá na intenzitě.

Celá mise probíhá za mimořádných bezpečnostních opatření. Setkání s nejvyššími představiteli Ukrajiny má potvrdit kontinuitu české pomoci a koordinaci postupu vůči ruské agresi. Macinka v Kyjevě zdůraznil, že Česká republika hodlá v podpoře ukrajinské suverenity vytrvat i tváří v tvář novým vojenským hrozbám ze strany Kremlu.

Petr Macinka přichází na zasedání nové vlády

Macinka telefonoval s ukrajinským ministrem zahraničí. Pojede do Kyjeva

Mezi pražským Černínským palácem a Kyjevem došlo k důležitému diplomatickému posunu. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha v úterý telefonoval se svým novým českým protějškem Petrem Macinkou. Hlavním cílem rozhovoru bylo uklidnit napětí, které v posledních dnech vyvolaly ostré výroky předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury a následná diplomatická přestřelka ohledně role ukrajinského velvyslance v Praze.
Tomio Okamura

Okamura přitvrzuje. Dál nevybíravě kritizuje Ukrajinu

Představitelé hnutí SPD v čele s Tomiem Okamurou v uplynulých dnech ostře vystoupili proti dalšímu financování ukrajinského režimu. Jako hlavní důvod uvádějí rozsáhlé korupční skandály, které na přelomu let 2025 a 2026 zasáhly nejbližší okolí prezidenta Volodymyra Zelenského. Podle Okamury je nepřípustné, aby čeští občané dopláceli na systém, kde se miliardy z mezinárodní pomoci ztrácejí v kapsách „kamarádů ze showbyznysu“.

