Macinka s Turkem přijeli na Ukrajinu v době masivních ruských útoků

Český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) zažil v pátek ráno dramatický příjezd do ukrajinské metropole. Jeho diplomatická mise se odehrává v kulisách jednoho z nejvíce ničivých ruských útoků poslední doby, který zasáhl cíle po celé zemi včetně Kyjeva. Podle aktuálních zpráv si noční nálety v hlavním městě vyžádaly nejméně čtyři oběti na životech a více než dvě desítky zraněných, přičemž záchranné práce stále pokračují.
Cesta české delegace z polské Přemyšle nebyla bez komplikací. Vlak, kterým ministr cestoval, nabíral zpoždění právě kvůli probíhajícím náletům. V momentě, kdy ruské rakety dopadaly na Lvov, se Macinkův spoj nacházel necelou hodinu jízdy od tohoto západoukrajinského města. Ministra doprovází početná delegace, v níž nechybí velvyslanec Luboš Veselý či zvláštní zmocněnkyně pro obranu a bezpečnost Veronika Stromšíková.
Pozornost poutá také přítomnost Filipa Turka, čestného prezidenta Motoristů a kandidáta na post ministra životního prostředí. Turek, který se v současnosti uchází o vládní angažmá, se cesty účastní jako místopředseda sněmovního zahraničního výboru. Přítomnost politických špiček strany Motoristé v Kyjevě má podtrhnout jejich postoj k zahraniční politice a bezpečnosti v regionu.
Program návštěvy je nabitý klíčovými politickými schůzkami. Petr Macinka má naplánované jednání se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou a také s premiérkou Julijí Svyrydenkovou. Kromě politických debat o další podpoře napadené země ministr uctí památku vojáků, kteří padli při obraně Ukrajiny.
K návštěvě dochází jen několik dní poté, co Sybiha pozval Macinku během úterního telefonátu. Český šéf diplomacie na pozvání zareagoval velmi pružně a do Kyjeva vyrazil prakticky obratem. Tato rychlá diplomatická reakce přichází ve chvíli, kdy Rusko potvrdilo nasazení své nové nadzvukové zbraně Orešnik, což vyvolalo vlnu znepokojení v mezinárodním společenství.
Právě použití rakety Orešnik v blízkosti hranic Evropské unie a NATO označil ministr Sybiha za kritickou hrozbu pro bezpečnost celého kontinentu. Ukrajinská strana o detailech tohoto útoku intenzivně informuje své partnery ve Spojených státech i v Evropě. Macinkova přítomnost přímo v centru dění tak získává ještě silnější symbolický i faktický význam.
Kyjev se po nočním útoku drony a raketami potýká s následky destrukce a rostoucím počtem obětí. Podle ukrajinských úřadů bylo zraněno nejméně 22 lidí a poškozeny byly i obytné budovy. Pro českou delegaci jde o bezprostřední kontakt s realitou války, která v těchto dnech nabírá na intenzitě.
Celá mise probíhá za mimořádných bezpečnostních opatření. Setkání s nejvyššími představiteli Ukrajiny má potvrdit kontinuitu české pomoci a koordinaci postupu vůči ruské agresi. Macinka v Kyjevě zdůraznil, že Česká republika hodlá v podpoře ukrajinské suverenity vytrvat i tváří v tvář novým vojenským hrozbám ze strany Kremlu.
