Předpověď počasí slibuje další změnu. Oteplení nevydrží, avizují meteorologové

Jan Hrabě

9. ledna 2026 7:00

Zimní počasí v Česku, mráz trápí chodce i řidiče
Zimní počasí v Česku, mráz trápí chodce i řidiče Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Česko v pátek po mrazivé epizodě zasype další sníh, avizovali to meteorologové. Upozornili však, že po přechodném oteplení bude již o víkendu následovat další prudké ochlazení. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X. 

Sobota se zprvu ponese ve znamení velké oblačnosti a sněžení. Mrazy přechodně zmírní, denní maxima se budou pohybovat mezi -4 až +1 °C. "Už během dne k nám ale od severu začne proudit studený vzduch a bude se výrazně ochlazovat, pocit chladu ještě umocní zesilující severovýchodní vítr," zmínili meteorologové.

Neděle už podle nich bude mrazivá. V noci se očekává pokles teplot pod -10 °C, lokálně mohou minima dosáhnout až -15 °C. Ani přes den se neoteplí nad nulu. Maxima vystoupají na -3 °C.

"Severozápadní vítr bude nadále výrazně snižovat pocitovou teplotu a zároveň lokálně tvořit sněhové jazyky. Místy se objeví slabé sněžení, ale na mnoha místech bude alespoň přechodně slunečno," dodali meteorologové. 

včera

Zimní počasí se vším všudy. Meteorologové avizují nepříjemný pátek

Doprava v zimě, ilustrační foto

Doprava v Česku pod náporem počasí kolabuje. Autobusy uvízly a nejezdí, řidiči čekají v kolonách i přes hodinu

Pohled na aktuální mapu dopravy ukazuje, že se česká silniční síť potýká s výraznými komplikacemi, které jsou soustředěny především do západní a střední části republiky. Zatímco Morava a Slezsko jsou momentálně plynule průjezdné a svítí převážně zeleně, v Čechách je situace na mnoha místech kritická. Řidiči se zde musí obrnit trpělivostí, protože zdržení na hlavních tazích dosahuje desítek minut.

Počasí Zima ČHMÚ

Zdroj: Jan Hrabě

