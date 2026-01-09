Předpověď počasí slibuje další změnu. Oteplení nevydrží, avizují meteorologové

Česko v pátek po mrazivé epizodě zasype další sníh, avizovali to meteorologové. Upozornili však, že po přechodném oteplení bude již o víkendu následovat další prudké ochlazení. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X.
Sobota se zprvu ponese ve znamení velké oblačnosti a sněžení. Mrazy přechodně zmírní, denní maxima se budou pohybovat mezi -4 až +1 °C. "Už během dne k nám ale od severu začne proudit studený vzduch a bude se výrazně ochlazovat, pocit chladu ještě umocní zesilující severovýchodní vítr," zmínili meteorologové.
Neděle už podle nich bude mrazivá. V noci se očekává pokles teplot pod -10 °C, lokálně mohou minima dosáhnout až -15 °C. Ani přes den se neoteplí nad nulu. Maxima vystoupají na -3 °C.
"Severozápadní vítr bude nadále výrazně snižovat pocitovou teplotu a zároveň lokálně tvořit sněhové jazyky. Místy se objeví slabé sněžení, ale na mnoha místech bude alespoň přechodně slunečno," dodali meteorologové.
Zdroj: Jan Hrabě