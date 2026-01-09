Íránem otřásají mohutné protesty. Po celé zemi nefunguje internet

Libor Novák

9. ledna 2026 10:38

Írán, ilustrační foto
Írán, ilustrační foto Foto: Pixabay

Íránem otřásá největší vlna lidového hněvu za poslední tři roky, která se v noci na čtvrtek vyostřila do celonárodního výpadku internetu. Podle monitorovací organizace NetBlocks byla země uvržena do informačního vakua ve chvíli, kdy se protesty proti katastrofální ekonomické situaci rozšířily do všech 31 provincií. Odpojení sítě je osvědčeným nástrojem teheránského režimu, jak zabránit šíření videí o brutálních zásazích a koordinaci demonstrantů, kteří nyní čelí rostoucí agresi bezpečnostních složek.

Bilance obětí dvanáctidenního povstání je tragická, podle nevládní organizace Iran Human Rights (IHR) bylo zabito nejméně 45 lidí. Mezi mrtvými je i osm dětí, což vyvolává mezinárodní zděšení. Středa byla dosud nejkrvavějším dnem celého hnutí, kdy bylo potvrzeno 13 mrtvých. Vedle přímé střelby do davů lidskoprávní organizace obviňují režim z útoků na nemocnice, kde agenti zatýkají zraněné demonstranty přímo z lůžek nebo zabavují těla obětí, aby zabránili veřejným pohřbům.

Napětí dosahuje bodu varu také díky generální stávce, kterou podpořili obchodníci v kurdských regionech i v desítkách dalších měst po celé zemi. Záběry ze západních provincií ukazují vylidněné bazary a zavřené okenice obchodů, což je pro režim citelná rána, neboť právě obchodníci z bazarů tradičně tvoří důležitý ekonomický pilíř. V Kermánšáhu a dalších městech odpověděly úřady na tuto formu odporu ostrou střelbou, která si vyžádala řadu zraněných.

Symbolickým vrcholem odporu se stalo svržení sochy generála Kásema Solejmáního v jižní provincii Fárs. Solejmání, kterého státní propaganda vykresluje jako nedotknutelného národního hrdinu, byl pro demonstranty symbolem vojenské moci a útlaku. Video, na kterém dav s jásotem strhává monument k zemi, se stalo virálním hitem a jasným vzkazem režimu, že lidé se již nebojí útočit na pilíře jeho legitimity.

Protesty se neuklidnily ani v noci, kdy se tisíce lidí shromáždily na teheránském bulváru Ajatolláha Kášáního. Metropolí se nesl ohlušující zvuk klaksonů aut, jimiž řidiči vyjadřovali solidaritu s lidmi v ulicích. Zatímco v roce 2022 byly hlavním tématem svobody žen a hidžáb, nynější nepokoje mají hluboce ekonomický kořen. Lidé v Abadánu i dalších městech skandují hesla proti drahotě a neschopnosti vlády zajistit základní životní potřeby.

Ekonomický motor těchto nepokojů je pro vládu těžko řešitelný. Hodnota íránské měny se propadla na historické minimum, což v kombinaci se zrušením dotovaných směnných kurzů pro dovozce vedlo k raketovému zdražení potravin. Ceny jídla meziročně vzrostly o více než 70 % a léky jsou pro běžné rodiny téměř nedostupné. Prezident Masúd Pezeškiján sice vyzval k maximální zdrženlivosti a dialogu, ale zároveň přiznal, že vláda má k řešení krize jen velmi málo nástrojů.

Vůdčí vakuum v hnutí se snaží zaplnit exilový korunní princ Rezá Pahlaví, který vyzval Íránce k novým formám odporu. Jeho apel, aby lidé každý večer v osm hodin volali z oken a vyjadřovali tak svůj nesouhlas, nachází odezvu i v Teheránu. Režim na tuto hrozbu reaguje zastrašováním – tajné služby navštěvují lidi v domovech a varují je, že k identifikaci účastníků protestů budou použity drony a nejmodernější sledovací systémy.

Mezinárodní společenství sleduje situaci v Íránu s velkými obavami, přičemž americký prezident Donald Trump pohrozil Teheránu „tvrdým úderem“, pokud vraždění demonstrantů neustane. Napětí umocňují i zprávy o tom, že se někteří demonstranti začínají uchylovat k násilným odvetám, jako byl útok na policejní stanici v Čenaránu. Íránská armáda v reakci na zahraniční kritiku pohrozila preventivními údery proti státům, které by chtěly do vnitřních záležitostí země zasahovat.

Írán

Zdroj: Libor Novák

