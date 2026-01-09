Doprava v Česku pod náporem počasí kolabuje. Autobusy uvízly a nejezdí, řidiči čekají v kolonách i přes hodinu

Pohled na aktuální mapu dopravy ukazuje, že se česká silniční síť potýká s výraznými komplikacemi, které jsou soustředěny především do západní a střední části republiky. Zatímco Morava a Slezsko jsou momentálně plynule průjezdné a svítí převážně zeleně, v Čechách je situace na mnoha místech kritická. Řidiči se zde musí obrnit trpělivostí, protože zdržení na hlavních tazích dosahuje desítek minut.
Situace na silnicích v západní polovině republiky se dramaticky zhoršuje. Policie ČR aktuálně informovala o úplném uzavření dálnice D5 ve směru na Prahu, a to konkrétně na 112. kilometru. Důvodem je vážná dopravní nehoda, jejíž řešení komplikuje nepříznivé počasí.
Policisté z Plzeňského kraje v souvislosti s touto událostí vydali naléhavý apel na všechny řidiče. Kvůli aktuálním povětrnostním podmínkám je nezbytné zachovávat maximální opatrnost a věnovat řízení zvýšenou pozornost. Kombinace nehod a kluzkých vozovek začíná v Čechách způsobovat dopravní ochromení.
Cestující na trasách mezi Prahou, Kladenskem a Rakovnickem musí počítat se zpožděním v rozmezí 40 až 60 minut. Problémy mají spoje v okolí Křivoklátu, Branova nebo Vysoké u Příbramě. Některé linky v těchto úsecích vůbec neobsluhují zastávky v kopcích, kde povrch silnice neumožňuje bezpečný průjezd.
Rakovnicko se potýká s četnými výpadky spojů, které uvízly přímo na trasách kvůli ledovce nebo sněhu. Například spoje u obcí Senomaty nebo Hostokryje zůstaly stát a nebyly schopny pokračovat v jízdě. Cestující v těchto lokalitách by měli sledovat aktuální výstupy informačních systémů PID.
Nejvíce zasaženou oblastí je Karlovarský a Ústecký kraj, kde se zácpy řetězí jedna za druhou. Na hlavních tazích v okolí Karlových Varů a Chebu se nachází hned několik kritických bodů se zdržením od pěti do třiceti minut. Doprava zde kolabuje pod náporem počasí, které v tomto regionu bývá nejcitelnější.
Extrémní situace nastala na severu u hranic, kde si řidiči v kolonách počkají místy i víc než hodinu. I silnice směrem na Plzeň a České Budějovice ukazují, že s plynulostí provozu se dnes počítat nedá. Zdržení čeká řidiče podél celého jihozápadního tahu. Řidiči jedoucí ze západu musí počítat s tím, že se jejich cesta může protáhnout i o více než hodinu.
Česko by se podle prezidenta Petra Pavla mělo připojit ke společnému evropskému prohlášení na podporu Dánska, které čelí americkému tlaku ohledně Grónska. Pavel nicméně uvedl, že zájem Washingtonu na bezpečnosti v severním Atlantiku považuje za pochopitelný.
Zdroj: Jan Hrabě