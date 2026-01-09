Doprava v Česku pod náporem počasí kolabuje. Autobusy uvízly a nejezdí, řidiči čekají v kolonách i přes hodinu

Libor Novák

9. ledna 2026 8:27

Doprava v zimě, ilustrační foto
Doprava v zimě, ilustrační foto Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Pohled na aktuální mapu dopravy ukazuje, že se česká silniční síť potýká s výraznými komplikacemi, které jsou soustředěny především do západní a střední části republiky. Zatímco Morava a Slezsko jsou momentálně plynule průjezdné a svítí převážně zeleně, v Čechách je situace na mnoha místech kritická. Řidiči se zde musí obrnit trpělivostí, protože zdržení na hlavních tazích dosahuje desítek minut.

Situace na silnicích v západní polovině republiky se dramaticky zhoršuje. Policie ČR aktuálně informovala o úplném uzavření dálnice D5 ve směru na Prahu, a to konkrétně na 112. kilometru. Důvodem je vážná dopravní nehoda, jejíž řešení komplikuje nepříznivé počasí.

Policisté z Plzeňského kraje v souvislosti s touto událostí vydali naléhavý apel na všechny řidiče. Kvůli aktuálním povětrnostním podmínkám je nezbytné zachovávat maximální opatrnost a věnovat řízení zvýšenou pozornost. Kombinace nehod a kluzkých vozovek začíná v Čechách způsobovat dopravní ochromení.

Cestující na trasách mezi Prahou, Kladenskem a Rakovnickem musí počítat se zpožděním v rozmezí 40 až 60 minut. Problémy mají spoje v okolí Křivoklátu, Branova nebo Vysoké u Příbramě. Některé linky v těchto úsecích vůbec neobsluhují zastávky v kopcích, kde povrch silnice neumožňuje bezpečný průjezd.

Rakovnicko se potýká s četnými výpadky spojů, které uvízly přímo na trasách kvůli ledovce nebo sněhu. Například spoje u obcí Senomaty nebo Hostokryje zůstaly stát a nebyly schopny pokračovat v jízdě. Cestující v těchto lokalitách by měli sledovat aktuální výstupy informačních systémů PID.

Nejvíce zasaženou oblastí je Karlovarský a Ústecký kraj, kde se zácpy řetězí jedna za druhou. Na hlavních tazích v okolí Karlových Varů a Chebu se nachází hned několik kritických bodů se zdržením od pěti do třiceti minut. Doprava zde kolabuje pod náporem počasí, které v tomto regionu bývá nejcitelnější.

Extrémní situace nastala na severu u hranic, kde si řidiči v kolonách počkají místy i víc než hodinu. I silnice směrem na Plzeň a České Budějovice ukazují, že s plynulostí provozu se dnes počítat nedá. Zdržení čeká řidiče podél celého jihozápadního tahu. Řidiči jedoucí ze západu musí počítat s tím, že se jejich cesta může protáhnout i o více než hodinu.

