USA mají nový návrh týkající se Donbasu, oznámil Zelenskyj. Kyjev už jej nemusí předat Rusku

Libor Novák

12. prosince 2025 11:45

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Spojené státy navrhují, aby Ukrajina stáhla své jednotky z oblasti Donbasu. Washington by následně v částech, které Kyjev v současné době kontroluje, vytvořil „svobodnou ekonomickou zónu“. Původně USA navrhovaly, že by Kyjev měl části Donbasu, které stále drží, jednoduše předat Rusku. Podle čtvrtečního prohlášení ukrajinského prezidenta pro novináře je ale nyní navržena kompromisní varianta, kde by se ukrajinské síly stáhly, ale ruské jednotky by do tohoto území nepostupovaly.

Zelenskyj vyjádřil skepsi ohledně spravedlnosti tohoto plánu, pokud by nebyly poskytnuty jasné záruky proti ruskému převzetí zóny po stažení ukrajinských vojsk. Upozornil na vážné riziko, že by se ruští vojáci mohli maskovat za civilisty a obsadit tuto „svobodnou ekonomickou zónu“ či „demilitarizovanou zónu“, jejíž správu Američané zatím nedokázali specifikovat. Prezident prohlásil, že by Ukrajina s takovým schématem nemusela souhlasit, ale pokud se mluví o kompromisu, musí být spravedlivý.

Podle amerických návrhů by se frontové linie zmrazily v Chersonské a Záporožské oblasti. Rusko by pak vrátilo malá území, která drží v jiných regionech. Zelenskyj dodal, že jakékoli rozhodnutí o územních ústupcích by musel schválit pouze „ukrajinský lid“ buď ve volbách, nebo v referendu.

Ukrajinský prezident je pod silným tlakem Donalda Trumpa, aby se k mírovému plánu USA připojil. Trump v posledních dnech Zelenského napadl s tvrzením, že si ani nepřečetl návrh mírového plánu, a zpochybnil jeho legitimitu s tím, že by Ukrajina měla uspořádat volby. Tisková tajemnice Bílého domu Karoline Leavittová potvrdila, že prezident je „extrémně frustrovaný oběma stranami války“.

Ukrajinský vyjednávací tým poslal ve středu revidovaný plán zpět do Washingtonu, přičemž spornými body zůstávají územní otázky a kontrola nad Záporožskou jadernou elektrárnou. Zelenskyj zdůraznil, že plán se neustále přepracovává a jedná se o probíhající proces. Zůstává však zásadní otázka, zda je ruský prezident Vladimir Putin skutečně připraven dohodu podepsat, nebo jen taktizuje s předstíraným vyjednáváním a doufá v pokračování vojenského postupu v zimě.

V Berlíně generální tajemník NATO Mark Rutte varoval, že pokud by Putin dosáhl svých cílů na Ukrajině, vyhlídka na válku v Evropě by se stala reálnější. Upozornil, že kontinent byl „klidně samolibý“ ohledně ruské hrozby, a vyzval evropské země ke zvýšení výdajů na obranu. Uvedl, že nová válka by mohla přijít během příštích pěti let a mohla by mít „rozsah války, jakou zažili naši prarodiče a praprarodiče“.

Zelenskyj zároveň jednal s přibližně 30 lídry z koalice národů podporujících Ukrajinu, avšak bez účasti Trumpa. Zatímco někteří evropští politici naznačují, že by Ukrajina mohla být nucena k bolestivým kompromisům, lídři Francie, Spojeného království a německý kancléř Friedrich Merz zdůrazňují, že o územních otázkách může rozhodovat pouze Ukrajina. Merz uvedl, že by bylo chybou nutit ukrajinského prezidenta k míru, který jeho lid po letech utrpení nepřijme.

Ukrajinský prezident také vyjádřil naději, že se v nadcházejících dnech podaří podepsat dva samostatné dokumenty. Jeden se týká potenciálních bezpečnostních záruk pro případ opětovného ruského útoku a druhý ekonomické obnovy Ukrajiny. Zatímco nejvyšší představitelé EU jednali ve Lvově o perspektivách vstupu Ukrajiny do Unie, jednání formálně blokuje maďarský premiér Viktor Orbán. Zelenskyj doufá, že Trump využije svůj vliv na Maďarsko a další země, které by mohly vstup Ukrajiny blokovat.

před 2 hodinami

Británie čelí masivní vlně super chřipky. Nic horšího jsme od pandemie nezažili, tvrdí NHS

Související

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.

Ukrajina oplácí agresorům stejnou mincí. Stupňuje útoky proti Rusku, míří na energetickou infrastrukturu

Ukrajina tento týden oznámila, že její drony dlouhého doletu zasáhly významnou ropnou plošinu v Kaspickém moři, což je signálem pro další rozšíření seznamu cílů v rámci intenzivního tažení. Cílem této kampaně je přerušit tok ruských energetických příjmů, které financují válku. Zdroj z Bezpečnostní služby Ukrajiny pro CNN potvrdil, že jde o první ukrajinský útok na infrastrukturu související s těžbou ropy v Kaspickém moři.
střela MTS Narwhal

Česká firma představila světu stealth dron Nightray a moderní střelu. Až Narwhal zasáhne Rusko, půjde do výroby

Na leteckém veletrhu Dubai Airshow představila česká společnost LPP dva moderní systémy určené k hlubokým úderům. Jedná se o řízenou střelu MTS Narwhal, poháněnou proudovým motorem, a jednosměrný útočný dron MTS Nightray, který využívá stealth technologii. Oba systémy jsou vybaveny vizuální navigací pro plně autonomní provoz ve vzdušném prostoru. 

Více souvisejících

válka na Ukrajině Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)

Aktuálně se děje

před 24 minutami

Soud, ilustrační foto

Zásadní změny od nového roku: Konec tělesných trestů i střídavé péče

České rozvodové právo prochází od ledna 2026 zásadní proměnou, která má za cíl zrychlit řízení, snížit emocionální zátěž dětí a posílit soukromí manželů. Vzhledem k tomu, že v Česku končí rozvodem téměř polovina manželství, přináší novela občanského zákoníku řadu důležitých novinek.

před 56 minutami

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Politika SPD a Motoristů vyhovuje oligarchům, Babiš se v EU může chovat jako Meloniová, říká politoložka

Politoložka Daniela Ostrá z olomoucké Univerzity Palackého v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz promluvila o tom, jak vnímá budoucí složení nové vlády. Zejména se jí ale nezamlouvá oligarchizace české politiky a zdůraznila, že nyní již premiér Andrej Babiš ani zdaleka není jediným problémem. „Andrej Babiš se ze dne na den nestane obyčejným občanem s lehce nadprůměrnými příjmy. Stále je to člověk, který dokázal nakumulovat velké bohatství i moc. U něj nicméně uplatnění bohatství i moci vidíme relativně transparentně,“ říká.

před 1 hodinou

Volodymyr Zelenskyj

USA mají nový návrh týkající se Donbasu, oznámil Zelenskyj. Kyjev už jej nemusí předat Rusku

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Spojené státy navrhují, aby Ukrajina stáhla své jednotky z oblasti Donbasu. Washington by následně v částech, které Kyjev v současné době kontroluje, vytvořil „svobodnou ekonomickou zónu“. Původně USA navrhovaly, že by Kyjev měl části Donbasu, které stále drží, jednoduše předat Rusku. Podle čtvrtečního prohlášení ukrajinského prezidenta pro novináře je ale nyní navržena kompromisní varianta, kde by se ukrajinské síly stáhly, ale ruské jednotky by do tohoto území nepostupovaly.

před 2 hodinami

Emmanuel Macron

Krajní pravice sílí po celé Evropě. Problémy má Starmer, Merz i Macron

V nedávných volbách v několika evropských zemích, jako jsou Spojené království, Francie, Německo, Nizozemsko a Rumunsko, se zdálo, že voliči dávají naději středovým politikům. Před šestnácti měsíci, po volbách do Evropského parlamentu, dokonce předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen prohlásila, že „střed drží“, protože pro silnou Evropu stále existuje většina ve středu politického spektra. Dnes však podle webu Politico toto přesvědčení vypadá značně nejistě. 

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.

Ukrajina oplácí agresorům stejnou mincí. Stupňuje útoky proti Rusku, míří na energetickou infrastrukturu

Ukrajina tento týden oznámila, že její drony dlouhého doletu zasáhly významnou ropnou plošinu v Kaspickém moři, což je signálem pro další rozšíření seznamu cílů v rámci intenzivního tažení. Cílem této kampaně je přerušit tok ruských energetických příjmů, které financují válku. Zdroj z Bezpečnostní služby Ukrajiny pro CNN potvrdil, že jde o první ukrajinský útok na infrastrukturu související s těžbou ropy v Kaspickém moři.

před 4 hodinami

Nemo (Foto: Corinne Cumming / EBU)

Eurovizí zmítá největší skandál v historii. Vítěz loňského ročníku kvůli Izraeli vrací trofej

Vítěz loňského ročníku Eurovize, švýcarský zpěvák Nemo, oznámil, že vrací svou trofej. Tento krok podnikl na protest proti přetrvávající účasti Izraele v této mezinárodní hudební soutěži. Šestadvacetiletý umělec, který je nebinární osobou, uvedl, že vnímá jasný rozpor mezi izraelskou účastí a ideály "jednoty, inkluze a důstojnosti", které se soutěž snaží zastávat.

před 6 hodinami

Počasí

Počasí o víkendu může ovlivnit studená fronta

I víkendové počasí bude připomínat spíš podzim, ačkoliv od prosince probíhá meteorologická zima. Přes Česko sice v noci ze soboty na neděli přejde studená fronta, ale ochlazením se neprojeví. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

včera

Vláda ČR

Poslední rozhodnutí Fialovy vlády. Týkají se očkování či sociálních služeb

Vláda Petra Fialy v demisi se ve středu sešla ke své poslední pravidelné schůzi. Projednala a schválila například novou národní očkovací strategii a novou strategii rozvoje sociálních služeb, rozhodla také o povolení používání přípravků s obsahem psychotropní látky psilocybinu v odůvodněných případech léčby psychických onemocnění a několik legislativních změn. Zabývala se také jedenácti kontrolními nálezy Nejvyššího kontrolního úřadu.

včera

včera

Andrej Babiš

Uvidíme, jak to dopadne s Turkem, přiznal Babiš. S apelem na poslance neuspěl

Premiér Andrej Babiš (ANO) přiznal, že tlačil na poslance Filipa Turka (Motoristé), aby se zúčastnil pondělního rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem. Turek se z jednání ze zdravotních důvodů omluvil, jistě tak nebude v pondělí jmenován členem vlády. Pavel má navíc k jeho osobě dlouhodobé a trvající výhrady.

včera

včera

včera

střela MTS Narwhal

Česká firma představila světu stealth dron Nightray a moderní střelu. Až Narwhal zasáhne Rusko, půjde do výroby

Na leteckém veletrhu Dubai Airshow představila česká společnost LPP dva moderní systémy určené k hlubokým úderům. Jedná se o řízenou střelu MTS Narwhal, poháněnou proudovým motorem, a jednosměrný útočný dron MTS Nightray, který využívá stealth technologii. Oba systémy jsou vybaveny vizuální navigací pro plně autonomní provoz ve vzdušném prostoru. 

včera

Ruská armáda

Nekvalitní mír může znamenat ruské tanky u hranic se Slovenskem. Ukrajina nevydrží každý Trumpův rozmar

Ukrajina čelí rostoucímu tlaku, aby přijala územní ústupky Rusku výměnou za příměří. Kyjev to odmítá s tím, že by šlo jen o odklad další agrese. Současně se objevují návrhy, které ohrožují nejen Donbas, ale i další částečně okupované regiony. Pokud by jednání selhala a podpora Západu slábla, hrozí scénář kolapsu celé Ukrajiny s možným posunem ruské fronty až k hranicím Evropské unie a NATO.

včera

včera

včera

včera

První evropský stát vrací úder. Po zveřejnění Trumpovy výbušné bezpečnostní strategie označil USA za hrozbu

Dánsko poprvé označilo Spojené státy za potenciální bezpečnostní riziko ve výroční zprávě jedné ze svých zpravodajských služeb, což dále dokládá rostoucí napětí v transatlantickém spojenectví mezi Evropou a USA. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy