USA mají nový návrh týkající se Donbasu, oznámil Zelenskyj. Kyjev už jej nemusí předat Rusku

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Spojené státy navrhují, aby Ukrajina stáhla své jednotky z oblasti Donbasu. Washington by následně v částech, které Kyjev v současné době kontroluje, vytvořil „svobodnou ekonomickou zónu“. Původně USA navrhovaly, že by Kyjev měl části Donbasu, které stále drží, jednoduše předat Rusku. Podle čtvrtečního prohlášení ukrajinského prezidenta pro novináře je ale nyní navržena kompromisní varianta, kde by se ukrajinské síly stáhly, ale ruské jednotky by do tohoto území nepostupovaly.
Zelenskyj vyjádřil skepsi ohledně spravedlnosti tohoto plánu, pokud by nebyly poskytnuty jasné záruky proti ruskému převzetí zóny po stažení ukrajinských vojsk. Upozornil na vážné riziko, že by se ruští vojáci mohli maskovat za civilisty a obsadit tuto „svobodnou ekonomickou zónu“ či „demilitarizovanou zónu“, jejíž správu Američané zatím nedokázali specifikovat. Prezident prohlásil, že by Ukrajina s takovým schématem nemusela souhlasit, ale pokud se mluví o kompromisu, musí být spravedlivý.
Podle amerických návrhů by se frontové linie zmrazily v Chersonské a Záporožské oblasti. Rusko by pak vrátilo malá území, která drží v jiných regionech. Zelenskyj dodal, že jakékoli rozhodnutí o územních ústupcích by musel schválit pouze „ukrajinský lid“ buď ve volbách, nebo v referendu.
Ukrajinský prezident je pod silným tlakem Donalda Trumpa, aby se k mírovému plánu USA připojil. Trump v posledních dnech Zelenského napadl s tvrzením, že si ani nepřečetl návrh mírového plánu, a zpochybnil jeho legitimitu s tím, že by Ukrajina měla uspořádat volby. Tisková tajemnice Bílého domu Karoline Leavittová potvrdila, že prezident je „extrémně frustrovaný oběma stranami války“.
Ukrajinský vyjednávací tým poslal ve středu revidovaný plán zpět do Washingtonu, přičemž spornými body zůstávají územní otázky a kontrola nad Záporožskou jadernou elektrárnou. Zelenskyj zdůraznil, že plán se neustále přepracovává a jedná se o probíhající proces. Zůstává však zásadní otázka, zda je ruský prezident Vladimir Putin skutečně připraven dohodu podepsat, nebo jen taktizuje s předstíraným vyjednáváním a doufá v pokračování vojenského postupu v zimě.
V Berlíně generální tajemník NATO Mark Rutte varoval, že pokud by Putin dosáhl svých cílů na Ukrajině, vyhlídka na válku v Evropě by se stala reálnější. Upozornil, že kontinent byl „klidně samolibý“ ohledně ruské hrozby, a vyzval evropské země ke zvýšení výdajů na obranu. Uvedl, že nová válka by mohla přijít během příštích pěti let a mohla by mít „rozsah války, jakou zažili naši prarodiče a praprarodiče“.
Zelenskyj zároveň jednal s přibližně 30 lídry z koalice národů podporujících Ukrajinu, avšak bez účasti Trumpa. Zatímco někteří evropští politici naznačují, že by Ukrajina mohla být nucena k bolestivým kompromisům, lídři Francie, Spojeného království a německý kancléř Friedrich Merz zdůrazňují, že o územních otázkách může rozhodovat pouze Ukrajina. Merz uvedl, že by bylo chybou nutit ukrajinského prezidenta k míru, který jeho lid po letech utrpení nepřijme.
Ukrajinský prezident také vyjádřil naději, že se v nadcházejících dnech podaří podepsat dva samostatné dokumenty. Jeden se týká potenciálních bezpečnostních záruk pro případ opětovného ruského útoku a druhý ekonomické obnovy Ukrajiny. Zatímco nejvyšší představitelé EU jednali ve Lvově o perspektivách vstupu Ukrajiny do Unie, jednání formálně blokuje maďarský premiér Viktor Orbán. Zelenskyj doufá, že Trump využije svůj vliv na Maďarsko a další země, které by mohly vstup Ukrajiny blokovat.
