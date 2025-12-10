Na Ukrajině mohou být do tří měsíců volby, Zelenskyj není proti

Ukrajina je připravena uspořádat volby v příštích 60 až 90 dnech, pokud její spojenci zajistí bezpečnost pro hlasování. V úterý to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Reagoval tak na kritiku ze strany amerického protějška Donalda Trumpa.
"Jsem připraven na volby," řekl Zelenskyj novinářům, když opouštěl Itálii po jednáních s premiérkou a papežem. "Nejenom to, já žádám - a otevřeně to deklaruji - Spojené státy americké, aby mi pomohly, společně s našimi evropskými spojenci, se zajištěním bezpečnosti těchto voleb," vzkázal podle CNN.
Tyto výroky přicházejí po kritice amerického prezidenta Donalda Trumpa, který pro Politico prohlásil, že ukrajinské politické vedení používá válku jako výmluvu pro nekonání voleb. "Mluví o demokracii, ale dostává se to do bodu, kdy už to není demokracie," nechal se slyšet šéf Bílého domu.
Ukrajinský prezident zdůraznil, že ohledně voleb se jeho zásadní obava vždy týkala bezpečnosti. "Jak to může proběhnout během raketových útoků na naši armádu. Otázkou je, jak budou (její příslušníci) volit?" poukázal na problém.
Zelenskyj podle svých slov požádal ukrajinské zákonodárce, aby připravily legislativní návrhy, které by umožnily konání voleb během stanného práva. Zdůraznil, že jde o věc ukrajinského národa, nikoliv ostatních zemí. "Se vším respektem k našim partnerům upřímně říkám, že jsem připraven na volby," dodal.
Zelenskyj byl jasně zvolen ukrajinským prezidentem v roce 2019. Původní pětiletý mandát mu vypršel loni v květnu, připomněl zmíněný web. Podle průzkumů veřejného mínění by současný prezident mohl mít šanci na znovuzvolení. Popularita hlavy státu už sice nedosahuje čísel z úvodních měsíců konfliktu, ale nadále s ním sympatizuje více než polovina Ukrajinců.
Podle ukrajinské ústavy je nicméně konání jakýchkoliv voleb během vyhlášeného stanného práva nemožné, proto je Zelenskyj nadále právoplatným prezidentem.
