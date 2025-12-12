Británie čelí masivní vlně super chřipky. Nic horšího jsme od pandemie nezažili, tvrdí NHS

Libor Novák

12. prosince 2025 10:05

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

Obrovský nárůst případů chřipky uvrhl britský Národní zdravotnický systém (NHS) do situace, která představuje „výzvu, která se nepodobá ničemu, co země zažila od pandemie“. Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting zároveň vyzval lékaře, aby ukončili plánovanou stávku.

Nemocnice napříč Spojeným královstvím se připravují na „nejhorší scénář“, neboť počet pacientů přijatých s chřipkou dosáhl rekordní úrovně pro toto roční období, s nárůstem o 55 % během jednoho týdne. Ministr zdravotnictví připustil, že nemocnice se potýkají s „přílivovou vlnou chřipky“.

Ve svém článku pro The Times ministr uvedl: „Vánoční stávky by mohly být kouskem Jenga, který zhroutí celou věž. Proto se obracím přímo na rezidentní lékaře, aby přijali vládní nabídku.“ Statistiky ukazují, že s chřipkou bylo hospitalizováno každý den minulý týden průměrně 2660 pacientů, což je nárůst oproti 1717 z předchozího týdne.

Vedoucí představitel NHS varoval, že míra chřipky bude dále stoupat, přičemž „zatím není na dohled žádný vrchol“, a nemocnice čelí v prosinci „nejhoršímu možnému scénáři“.

Situace je zhoršena nejnovějším kmenem H3N2, který způsobuje „bezprecedentní vlnu super chřipky“, kvůli níž tisíce lidí potřebují nemocniční péči. Kmen H3N2 je v tomto roce dominantní, konkrétně varianta K, která tvoří téměř 90 % vzorků chřipky ve Spojeném království a Japonsku. Tato mutace viru znamená, že populace má pravděpodobně nižší imunitu, což infekci umožňuje snadnější šíření.

NHS England varuje, že denní počet hospitalizovaných pacientů by mohl do víkendu přesáhnout 5000. S nárůstem případů o více než 50 % za týden a obsazeností lůžek chřipkovými pacienty v některých nemocnicích se nezdá, že by vlna „super chřipky“ brzy dosáhla vrcholu. Nejvíce postiženou nemocnicí je University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust.

Wes Streeting varoval, že počet hospitalizací by se mohl do vrcholu ztrojnásobit. Vyzval vedení Britské lékařské asociace (BMA), aby zrušilo plánované vánoční stávky, které by podle něj „daly NHS jistotu tento týden, kdy bojuje s chřipkovou epidemií“. Vyzval rezidentní lékaře, aby v tomto období dobré vůle zrušili vánoční stávky a zahájili novou éru partnerství.

Vláda „se obrací přímo“ na stávkující lékaře. Ministryně pro školní standardy Georgia Gouldová vyzvala rezidentní lékaře, aby odmítli stávku s odvoláním na „obrovský tlak“ na NHS. Agentura UK Health Security Agency vyzvala veřejnost, aby pokud se lidé cítí nemocní, zůstali doma, a pokud jdou ven, nosili masku. Dále doporučili pravidelné mytí rukou a kašlání či kýchání do kapesníku.

Ministryně Gouldová uvedla, že vláda nechce zavírat školy, s ohledem na dopad pandemie Covid-19 na vzdělávání dětí. Dodala, že místní zdravotnické úřady spolupracují se školami, aby zajistily, že zůstanou otevřené. Bezplatné očkování proti chřipce je v UK prioritou pro osoby s vyšším rizikem závažného průběhu onemocnění, včetně osob starších 65 let, osob s oslabeným imunitním systémem a zdravotnických či sociálních pracovníků.

Velká Británie chřipka

Zdroj: Libor Novák

