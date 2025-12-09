Ukrajinci vztyčili v údajně dobytém Pokrovsku vlajku. Kreml o obsazení města lže, tvrdí

Město Pokrovsk na východní Ukrajině ještě nepadlo, ačkoliv ruský prezident Vladimir Putin nedávno prohlásil, že ruské síly ho obsadily. Podle BBC ale není pochyb o tom, že Ukrajina v tomto klíčovém městě ztrácí půdu pod nohama. Pro Rusko je Pokrovsk dalším krokem k dosažení cíle ovládnout celý Donbas, Kyjev naopak potřebuje dokázat, že je stále schopen ruskému tlaku odolávat.
Na ukrajinském velitelském stanovišti, daleko za frontovou linií, velitelé pluku Skala koordinují údery na ruské pozice uvnitř města, sledujíce desítky živých přenosů z dronů. Velitel pluku Skala, Jurij, byl velmi ochotný dokázat reportérům BBC, že severní část Pokrovsku je stále pod kontrolou Ukrajiny. Chtěl tak ukázat, že tvrzení Kremlu o dobytí města je lež.
Vyslal proto do krytu dva vojáky s příkazem, aby nakrátko vyvěsili ukrajinskou vlajku. Vojáci se rychle vynořili z budovy, zamávali žluto-modrou vlajkou a vrátili se do úkrytu. „Viděli jste to na vlastní oči,“ řekl Jurij. „Celý svět by měl vědět, že se jen tak nevzdáme našeho území. Pokud to neukážeme, všichni ztratí víru a přestanou Ukrajině pomáhat,“ dodal.
Bitva o Pokrovsk, který byl kdysi důležitým logistickým uzlem, trvá již téměř osmnáct měsíců a město je v troskách. Rusové pomalu postupují z jihu. Ukrajinské síly sice ztrácí, ale tvrdí, že stále drží severní část, až k železniční trati, která město půlí. Velitel praporu, pětadvacetiletý Saša, ukázal mapu, na které zelenými figurkami znázornil ukrajinské obránce a hnědými postup nepřítele.
Ruské síly využívají taktiku malých týmů, které se snaží proklouznout za ukrajinské pozice, někdy i převlečené za civilisty. Saša však zdůrazňuje, že nepřítel v týlu je rychle identifikován a obvykle zničen do patnácti až dvaceti minut. Voják s volacím znakem „Rabbit“ popsal situaci jako „těžkou, ale pod kontrolou“. Odmítl jakékoliv návrhy na postoupení dalšího území, jelikož již bylo prolito příliš mnoho krve.
Další voják, „Ghost“, popsal situaci jako „napjatou, ale nikoli kritickou“ a označil zprávy o dobytí Pokrovsku za „ruskou propagandu“. Přiznal však, že všichni jsou vyčerpaní. Boj je pro ukrajinské síly náročný; čelí neustálému hrozbě dronů s termovizí, které létají nepřetržitě. Vojáci si přejí špatné počasí (mlhu, déšť), které ztěžuje lety.
Většina vojáků se politickým otázkám vyhýbá, ale zástupce velitele pluku Skala z Lotyšska, „Godfather“, má jasný vzkaz: „Pokud Ukrajina prohraje válku, na řadě bude naše země.“ Kritizoval Evropu za „hodně mluvení, hodně byrokracie a málo činů“.
Označil Trumpa za „charismatického a silného lídra“, ale dodal, že pokud se jeho mírový vyslanec Steve Witkoff postaví na stranu Putina, bude to vypadat, že jsou Amerika i Trump slabí. Vojáci vzkazují, že situace není tak beznadějná, jak Rusko tvrdí, ale Ukrajina teď potřebuje jasný důkaz odhodlání.
Už jen s jediným kandidátem na ministra v nové české vládě nemluvil prezident Petr Pavel. Z pondělního jednání se totiž omluvil poslanec Filip Turek (Motoristé), možný příští ministr životního prostředí. Turek se dnes ozval z nemocnice a vysvětlil, co ho trápí.
Zdroj: Jan Hrabě