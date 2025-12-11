Poslední rozhodnutí Fialovy vlády. Týkají se očkování či sociálních služeb

Vláda Petra Fialy v demisi se ve středu sešla ke své poslední pravidelné schůzi. Projednala a schválila například novou národní očkovací strategii a novou strategii rozvoje sociálních služeb, rozhodla také o povolení používání přípravků s obsahem psychotropní látky psilocybinu v odůvodněných případech léčby psychických onemocnění a několik legislativních změn. Zabývala se také jedenácti kontrolními nálezy Nejvyššího kontrolního úřadu.
Vláda Petra Fialy v demisi se sešla naposledy před plánovaným pondělním jmenováním nové vlády Andreje Babiše. "Využil jsem té příležitosti, abych poděkoval kolegyním a kolegům z vlády za čtyři roky úžasné práce a také všem, kteří naší vládě vytvářeli zázemí, tu nezbytnou administrativně-legislativní a další podporu, bez které by to celé nemohlo fungovat," uvedl předseda vlády v demisi Petr Fiala na tiskové konferenci po poslední schůzi svého kabinetu.
"Jsem přesvědčen, že naše vláda byla vláda úspěšná. Když jsme přebírali vládu po vládě Andreje Babiše, tak jsme čelili jako země řadě velkých problémů. Doznívala ještě pandemie covidu-19, přicházela nová, silná vlna, museli jsme se vyrovnávat s krachem Bohemia Energy a s rostoucími cenami energií, s rostoucí inflací. Byli jsme země, která nehospodařila dobře, rychle se zadlužovala, byli jsme energeticky závislí na Rusku. A do těch všech problémů, které jsme museli řešit prakticky hned od našeho nástupu, přišla válka – ruská agrese na Ukrajině a všechny následné problémy, s nimiž se musela Evropa i Česká republika vypořádat včetně masivní uprchlické vlny," připomněl premiér v demisi.
Petr Fiala shrnul také největší úspěchy, kterých se jeho kabinetu během čtyř let dosáhnout, například prosazení důchodové reformy, stabilizaci veřejných financí a významné snížení schodku státního rozpočtu, masivní investice do výstavby klíčové dopravní infrastruktury nebo úplné odpoutání se ze závislosti na strategických surovinách z Ruska včetně úspěšného dotažení tendru na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech. "Podle britského týdeníku The Economist z tohoto týdne je Česko šestou nejlepší ekonomikou z 36 hodnocených zemí OECD a to je údaj, který mluví sám za sebe a který lze opravdu velmi těžko zpochybnit," konstatoval končící premiér.
"Naše ekonomika roste, roste rychleji, než experti očekávali – podle Českého statistického úřadu 2,8 procenta. Deficit státního rozpočtu je výrazně nižší, než když jsme přicházeli do vlády. O 170 miliard, ale to klíčové číslo je, že jsme dokázali deficit veřejných financí z pěti procent HDP snížit pod dvě procenta HDP. To vše jsou čísla, za kterými je obrovské množství práce, velké množství odvážných, nepopulárních rozhodnutí, které vláda udělala jako celek, jako tým," uvedl předseda vlády v demisi a ocenil konstruktivní atmosféru, která ve vládní koalici panovala.
Vláda v demisi projednala a schválila Národní očkovací strategii České republiky pro období let 2025–2029. Jedná se o první komplexní strategický dokument tohoto typu, který pokrývá celá proces očkování – od registrace a vstupu vakcín na trh, jejich nákupu, distribuce a skladování přes samotnou aplikaci u poskytovatelů zdravotních služeb až po úhrady a nastavení účinné komunikační strategie směrem k veřejnosti i odborné sféře. Cílem strategie je zvýšit v příštích pěti letech proočkovanost české populace, a přispět tak k posílení ochrany veřejného zdraví a zlepšení zdravotního stavu populace a současně i ke snížení nákladů na léčbu pacientů s chorobami, jejichž vzniku lze očkováním předcházet.
Kabinet v demisi schválil také Národní strategii rozvoje sociálních služeb na období 2026–2030. Strategie přináší střednědobý výhled na systém sociálních služeb v širším kontextu, zohledňuje demografický vývoj obyvatelstva, nové trendy v oblasti poskytování sociálních služeb, vývoj legislativy a další změny ve společnosti. Dokument, obsahující pět strategických cílů rozpracovaných do konkrétních návrhů, má systém sociálních služeb nastavit tak, aby odpovídal potřebám osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci a vytvořil pro ně podmínky, aby mohly s využitím neformální péče co nejdéle setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí.
Vláda v demisi připravila také několik návrhů legislativních změn, které vyplývají z požadavků nových či novelizovaných evropských předpisů. Návrh novely zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti přináší změny, které mají například posílit střednědobý horizont fiskálního plánování a roli Národní rozpočtové rady a Výboru pro rozpočtové prognózy jako nezávislých fiskálních institucí. Návrh nového zákona o některých povinnostech souvisejících s opravou výrobku má zase v souladu s požadavky unijní směrnice o společných pravidlech na podporu oprav zboží zvýšit motivaci spotřebitele k delšímu užívání výrobku tím, že si rozbitý výrobek nechají opravit, a výrobcům ukládá povinnost po určitou dobu takovou opravu i po záruce zajistit. Návrh novely zákona o soudnictví ve věcech mládeže pro změnu reaguje na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, který České republice uložil upravit pravidla pro vazbu mladistvých tak, aby odpovídala článku 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a nebyla přísnější než úprava vazby aplikovatelné na dospělé obviněné.
Kabinet v demisi také schválil nové nařízení, které nastavuje podmínky pro předepisování, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem psilocybinu pro léčebné použití. Psilocybin patřil dosud do kategorie psychotropních látek s nejpřísněji nastavenými restrikcemi, nicméně klinický výzkum z posledních let prokázal jeho zásadní účinky při léčbě některých duševních onemocnění. Nařízení vlády umožní tuto inovativní léčbu pomocí léčivých přípravků s obsahem psilocybinu poskytnout za jasně stanovených pravidel i českým pacientům.
Vláda v demisi na svém poledním zasedání posoudila také čtyři poslanecké návrhy na změnu legislativy a projednala i jedenáct stanovisek ke kontrolním závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu. Vyslovila rovněž souhlas se sjednáním Dohody o partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a členskými státy jihoamerického uskupení MERCOSUR. Dohoda má dvě části – širší Dohodu o partnerství, kterou musí ratifikovat i jednotlivé členské státy, a Prozatímní dohodu o obchodu, u níž k platnosti stačí získat souhlas Evropského parlamentu. Česká republika sjednání Dohody o partnerství podporuje, protože díky ní získají členské státy EU významnou konkurenční výhodu proti jiným obchodním blokům a zemím a pomůže také eliminovat rostoucí vliv Činy v tomto regionu.
Související
Uvidíme, jak to dopadne s Turkem, přiznal Babiš. S apelem na poslance neuspěl
Fiala je přesvědčen, že Česko předává Babišovi ve skvělé kondici
Vláda ČR , Petr Fiala (ODS) , očkování , sociální péče , nkú , léky
Aktuálně se děje
před 6 minutami
Poslední rozhodnutí Fialovy vlády. Týkají se očkování či sociálních služeb
před 1 hodinou
Policie objasnila vraždu, ke které došlo již v listopadu. Mladá žena byla uškrcena
před 2 hodinami
Uvidíme, jak to dopadne s Turkem, přiznal Babiš. S apelem na poslance neuspěl
před 2 hodinami
Hezuckému dají sbohem jen nejbližší a přátelé. Lidé budou mít možnost obřad sledovat
před 3 hodinami
Zimní počasí se nevrátí ani v předvánočním týdnu, naznačuje předpověď
před 4 hodinami
Česká firma představila světu stealth dron Nightray a moderní střelu. Až Narwhal zasáhne Rusko, půjde do výroby
před 4 hodinami
Nekvalitní mír může znamenat ruské tanky u hranic se Slovenskem. Ukrajina nevydrží každý Trumpův rozmar
před 5 hodinami
Sarkozy strávil ve vězení jen 20 dní. Venku není ani tři týdny a už o tom napsal knihu
před 6 hodinami
Nebudeme na to sami. NATO i Američané popřeli zprávu, že USA od roku 2027 nebudou bránit Evropu
před 6 hodinami
Válka zasáhne každý domov a zničí každou firmu. Dochází nám čas, jsme dalším cílem Ruska, prohlásil Rutte
před 7 hodinami
První evropský stát vrací úder. Po zveřejnění Trumpovy výbušné bezpečnostní strategie označil USA za hrozbu
před 8 hodinami
Otázka, kterou si klade celý svět: Proč Trump nechal zabavit ropný tanker?
před 9 hodinami
Machadová se po roce skrývání objevila v Oslu. Venezuela bude svobodná, slibuje
před 10 hodinami
Týden do klíčového jednání o půjčce Ukrajině: EU hrozí, že Belgii odstaví jako Maďarsko
před 11 hodinami
Zelenskyj dnes uspořádá hovor s třiceti evropskými lídry. Trump hovoří o ztrátě času
před 11 hodinami
VIDEO: Na zabavení tankeru se podílela i FBI. Týdny skrýval svou polohu, jeho ropu si USA nechají
před 12 hodinami
Zelenskyj poslal do Bílého domu odpověď na mírový plán. Trump by mohl o víkendu přiletět do Evropy
před 14 hodinami
Počasí bude příští týden opět připomínat zimu. Teploty klesnou až k nule
včera
Ikonický kamion Coca-Cola odstartoval letošní turné po republice
včera
Tlak na Madura eskaluje. Americké síly zadržely u Venezuely "největší" ropný tanker, oznámil Trump
Spojené státy podnikly významný krok v rámci svého čtyřměsíčního tlaku na venezuelského diktátora Nicoláse Madura, když se jim podařilo zadržet ropný tanker u venezuelského pobřeží. Operaci ve středu potvrdil i prezident Donald Trump, který loď označil za největší zadržený tanker, jaký kdy USA zajistily. O dalších probíhajících akcích se veřejnost má dozvědět později.
Zdroj: Libor Novák