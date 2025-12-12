Ukrajinské síly znovu dobyly osady v Charkovské oblasti

Ukrajinské síly v pátek oznámily významný úspěch, když znovu dobyly dvě osady v severovýchodní Charkovské oblasti. Armádní sbor Khartia uvedl na sociálních sítích, že osvobozeny byly Kondrašivka, Radkivka a jejich okolí, a také několik čtvrtí v severní části Kupjansku. Tento klíčový železniční uzel přitom Rusko nárokovalo jako dobyté v minulém měsíci. Podle ukrajinské armády se v oblasti podařilo obklíčit několik stovek ruských vojáků.
Tyto zprávy přicházejí v době pokračujících střetů. Ruské ministerstvo obrany v pátek uvedlo, že během noci zničilo 90 ukrajinských dronů, přičemž v Tveru bylo zraněno sedm lidí.
Současné dění na frontě doprovází intenzivní diplomatické úsilí o ukončení války, zprostředkované Spojenými státy. Podle listu Financial Times by v rámci mírového návrhu, který projednávají američtí a ukrajinští představitelé s podporou Bruselu, měl být stanoven termín vstupu Ukrajiny do Evropské unie na 1. ledna 2027.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má v pondělí navštívit Berlín, kde se má setkat s německým kancléřem Friedrichem Merzem a také se zástupci Británie a Francie. Předpokládá se, že hlavním tématem budou právě mírové rozhovory a americké návrhy na urovnání konfliktu.
Kreml však zůstává ve svých požadavcích neoblomný. Poradce Kremlu pro zahraniční politiku Jurij Ušakov v pátek prohlásil, že příměří na Ukrajině je možné pouze v případě, že se kyjevské síly stáhnou z Donbasu. Ušakov dodal, že pokud se tak nestane cestou jednání, toto území se dostane pod plnou kontrolu Ruské federace vojenskými prostředky.
Naznačil také, že mírový plán by mohl zahrnovat nasazení pouze ruské národní gardy v částech Donbasu, které jsou nyní pod ukrajinskou kontrolou, zatímco armáda by se stáhla. Ušakov zároveň uvedl, že diskuse o amerických mírových návrzích budou pravděpodobně zdlouhavé.
V kontextu probíhajících diplomatických snah a potřeby financování Ukrajiny ruská centrální banka v pátek zopakovala, že evropské plány na využití jejích zmrazených aktiv považuje za nezákonné.
Kromě bojů na severovýchodní frontě ukrajinské speciální síly oznámily, že ve spolupráci s místním odbojovým hnutím provedly útok na dvě ruské lodě v Kaspickém moři. Lodě, které nesou jména Skladatel Rachmaninov a Askar-Sarydzha, měly podle Ukrajiny převážet vojenské vybavení a zbraně mezi Íránem a Ruskem a jsou sankcionovány USA. Rozsah způsobených škod nebyl bezprostředně upřesněn.
Související
USA mají nový návrh týkající se Donbasu, oznámil Zelenskyj. Kyjev už jej nemusí předat Rusku
Ukrajina oplácí agresorům stejnou mincí. Stupňuje útoky proti Rusku, míří na energetickou infrastrukturu
válka na Ukrajině , Armáda Ukrajina
Aktuálně se děje
před 1 minutou
OBRAZEM: Došlo i na úsměvy. Nejbližší a přátelé se rozloučili s Patrikem Hezuckým
před 30 minutami
Ukrajinské síly znovu dobyly osady v Charkovské oblasti
před 1 hodinou
"Zákaz spalovacích motorů v roce 2035 je smeten ze stolu." EU příští týden kontroverzní nařízení zmírní
před 1 hodinou
Česko se rozloučilo s moderátorem Hezuckým. Bouček dojemně promluvil
před 2 hodinami
Ukrajina by podle mírového plánu měla vstoupit do EU v roce 2027
Aktualizováno před 3 hodinami
Lidé se rozloučili s Theodorem Pištěkem. Na obřad dohlížela Hradní stráž
před 3 hodinami
Německo: Rusko stojí za kybernetickým útokem proti kontrole letového provozu, snažilo se i ovlivnit volby
před 3 hodinami
Po Ruttem přichází další důrazné varování: Válka klepe na dveře Evropy
před 4 hodinami
Zásadní změny od nového roku: Konec tělesných trestů i střídavé péče
před 5 hodinami
Politika SPD a Motoristů vyhovuje oligarchům, Babiš se v EU může chovat jako Meloniová, říká politoložka
před 5 hodinami
USA mají nový návrh týkající se Donbasu, oznámil Zelenskyj. Kyjev už jej nemusí předat Rusku
před 6 hodinami
Krajní pravice sílí po celé Evropě. Problémy má Starmer, Merz i Macron
před 7 hodinami
Británie čelí masivní vlně super chřipky. Nic horšího jsme od pandemie nezažili, tvrdí NHS
před 7 hodinami
Ukrajina oplácí agresorům stejnou mincí. Stupňuje útoky proti Rusku, míří na energetickou infrastrukturu
před 8 hodinami
Eurovizí zmítá největší skandál v historii. Vítěz loňského ročníku kvůli Izraeli vrací trofej
před 10 hodinami
Počasí o víkendu může ovlivnit studená fronta
včera
Obchody na Štědrý den. Další z řetězců odhalil, jak bude možné nakoupit
včera
Poslední rozhodnutí Fialovy vlády. Týkají se očkování či sociálních služeb
včera
Policie objasnila vraždu, ke které došlo již v listopadu. Mladá žena byla uškrcena
včera
Uvidíme, jak to dopadne s Turkem, přiznal Babiš. S apelem na poslance neuspěl
Premiér Andrej Babiš (ANO) přiznal, že tlačil na poslance Filipa Turka (Motoristé), aby se zúčastnil pondělního rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem. Turek se z jednání ze zdravotních důvodů omluvil, jistě tak nebude v pondělí jmenován členem vlády. Pavel má navíc k jeho osobě dlouhodobé a trvající výhrady.
Zdroj: Jan Hrabě