Premiér Andrej Babiš (ANO) přiznal, že tlačil na poslance Filipa Turka (Motoristé), aby se zúčastnil pondělního rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem. Turek se z jednání ze zdravotních důvodů omluvil, jistě tak nebude v pondělí jmenován členem vlády. Pavel má navíc k jeho osobě dlouhodobé a trvající výhrady.
Babiš se ke zdravotnímu stavu kandidáta na ministra životního prostředí vyjádřil v podcastu Sorry jako. "Uvidíme, jak to nakonec dopadne s panem Turkem, protože leží někde v nemocnici. Já jsem si to ověřoval, posílal mi snímky páteře a vše možné," sdělil nově jmenovaný premiér divákům.
Šéf hnutí ANO pak přiznal, že na poslance Motoristů apeloval, aby na Pražský hrad navzdory zdravotním problémům vyrazil. "Říkal jsem: 'Panebože, musíte tam jít i na tom invalidním vozíku.' Ale on fakt asi není schopen se tam dostat," uvedl Babiš. Dosvědčit se to snažil jeho stranický kolega Karel Havlíček, podle kterého Turek už v pátek jen stěží stál.
Turek v pondělí zveřejnil video, na kterém leží na nemocničním lůžku. "Bohužel jsem byl okolnostmi donucen zrušit schůzku s panem prezidentem kvůli mým historickým zraněním páteře," napsal na facebooku s tím, že je v péči lékařů a po letech si užívá skutečný odpočinek.
Nově zvolený poslanec a kandidát na ministerský post v Babišově vládě dále sdělil, že podstoupil vyšetření na magnetické rezonanci. "Když člověk cítí bolest, ví, že žije. Dávejte na sebe pozor," vzkázal z nemocnice.
Česko má od úterý nového premiéra, do funkce byl jmenován právě Andrej Babiš. Pražský hrad již informoval, že ostatní členové vlády budou jmenováni v pondělí v 9:00.
Turek byl původně považován za kandidáta Motoristů na post ministra zahraničí. Tím se ale nakonec stane předseda zmíněné strany Petr Macinka, jenž bude v pondělí pověřen i vedením ministerstva životního prostředí. Právě do jeho čela je nominován Turek.
