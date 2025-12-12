EU zmrazila ruská aktiva natrvalo, aby obešla veto Maďarska a Slovenska ohledně pomoci Ukrajině

Libor Novák

12. prosince 2025 21:11

Evropská unie
Evropská unie Foto: Depositphotos

Evropská unie se v pátek rozhodla trvale zmrazit ruská aktiva v Evropě, aby zajistila, že miliardy eur nebudou moci být zablokovány Moskvě vládami Maďarska a Slovenska. Aktiva budou zablokována, dokud Rusko neukončí svou válku na Ukrajině a neuhradí těžké škody, které za téměř čtyři roky způsobilo.

EU využila speciální proceduru určenou pro ekonomické nouzové situace. Předseda Evropské rady António Costa prohlásil, že evropští lídři splnili svůj říjnový závazek držet ruská aktiva immobilizovaná, dokud Rusko neukončí agresi a nezaplatí náhrady škody.

Tento krok je klíčový pro to, aby lídři mohli na summitu příští týden dojednat, jak použít desítky miliard eur z ruské centrální banky jako záruku pro velký úvěr na finanční a vojenské potřeby Ukrajiny na následující dva roky.

Celková hodnota zmrazených aktiv se odhaduje na zhruba 210 miliard eur. Nové rozhodnutí také zabraňuje tomu, aby tato aktiva byla bez evropského souhlasu využita při jakýchkoli budoucích jednáních o ukončení války.

Maďarský premiér Viktor Orbán, blízký spojenec Vladimira Putina v Evropě, obvinil Evropskou komisi, která rozhodnutí připravovala, ze „systematického znásilňování evropského práva“. Napsal na sociálních sítích, že tím v EU končí právní stát a evropští lídři se staví nad pravidla. Orbán je přesvědčen, že se jedná o neúnosnou válku, a slíbil, že se Maďarsko bude snažit o obnovení právního pořádku.

Téměř všechny finanční prostředky, konkrétně přibližně 193 miliard eur ke konci září, jsou drženy v belgickém finančním clearingovém centru Euroclear. Tato aktiva byla zablokována na základě sankcí EU, které se však musely každých šest měsíců obnovovat jednomyslným souhlasem všech 27 členských zemí.

Využití zvláštní klauzule ze smluv EU v pátek zabránilo Maďarsku a Slovensku, které se staví proti další podpoře Ukrajině, zablokovat prodloužení sankcí a usnadnilo tak budoucí využití aktiv.

Slovenský premiér Robert Fico v dopise pro Antónia Costu uvedl, že odmítne podpořit jakýkoli krok, který by zahrnoval krytí vojenských výdajů Ukrajiny. Zároveň varoval, že by použití aktiv mohlo „přímo ohrozit mírové snahy USA“.

Evropská komise však tvrdí, že válka uvalila na EU značné náklady v podobě růstu cen energií a zpomalení hospodářského růstu. Unie již Ukrajině poskytla podporu ve výši téměř 200 miliard eur.

Také Belgie, kde Euroclear sídlí, je proti plánu „reparačního úvěru“. Upozorňuje, že plán „s sebou nese závažná ekonomická, finanční a právní rizika“, a vyzvala ostatní členské země EU, aby se o tato rizika podělily.

Ruská centrální banka podala v Moskvě žalobu na Euroclear kvůli škodám způsobeným zablokováním aktiv. Ruská strana dále označila širší plány EU na pomoc Ukrajině za „nezákonné a odporující mezinárodnímu právu“.

před 3 hodinami

VIDEO: Rvačky, alkohol, vulgarity, ponižování žen. Ostudné zasedání parlamentu, jaké Slovensko nepamatuje

Zdroj: Libor Novák

