EU zmrazila ruská aktiva natrvalo, aby obešla veto Maďarska a Slovenska ohledně pomoci Ukrajině

Evropská unie se v pátek rozhodla trvale zmrazit ruská aktiva v Evropě, aby zajistila, že miliardy eur nebudou moci být zablokovány Moskvě vládami Maďarska a Slovenska. Aktiva budou zablokována, dokud Rusko neukončí svou válku na Ukrajině a neuhradí těžké škody, které za téměř čtyři roky způsobilo.
EU využila speciální proceduru určenou pro ekonomické nouzové situace. Předseda Evropské rady António Costa prohlásil, že evropští lídři splnili svůj říjnový závazek držet ruská aktiva immobilizovaná, dokud Rusko neukončí agresi a nezaplatí náhrady škody.
Tento krok je klíčový pro to, aby lídři mohli na summitu příští týden dojednat, jak použít desítky miliard eur z ruské centrální banky jako záruku pro velký úvěr na finanční a vojenské potřeby Ukrajiny na následující dva roky.
Celková hodnota zmrazených aktiv se odhaduje na zhruba 210 miliard eur. Nové rozhodnutí také zabraňuje tomu, aby tato aktiva byla bez evropského souhlasu využita při jakýchkoli budoucích jednáních o ukončení války.
Maďarský premiér Viktor Orbán, blízký spojenec Vladimira Putina v Evropě, obvinil Evropskou komisi, která rozhodnutí připravovala, ze „systematického znásilňování evropského práva“. Napsal na sociálních sítích, že tím v EU končí právní stát a evropští lídři se staví nad pravidla. Orbán je přesvědčen, že se jedná o neúnosnou válku, a slíbil, že se Maďarsko bude snažit o obnovení právního pořádku.
Téměř všechny finanční prostředky, konkrétně přibližně 193 miliard eur ke konci září, jsou drženy v belgickém finančním clearingovém centru Euroclear. Tato aktiva byla zablokována na základě sankcí EU, které se však musely každých šest měsíců obnovovat jednomyslným souhlasem všech 27 členských zemí.
Využití zvláštní klauzule ze smluv EU v pátek zabránilo Maďarsku a Slovensku, které se staví proti další podpoře Ukrajině, zablokovat prodloužení sankcí a usnadnilo tak budoucí využití aktiv.
Slovenský premiér Robert Fico v dopise pro Antónia Costu uvedl, že odmítne podpořit jakýkoli krok, který by zahrnoval krytí vojenských výdajů Ukrajiny. Zároveň varoval, že by použití aktiv mohlo „přímo ohrozit mírové snahy USA“.
Evropská komise však tvrdí, že válka uvalila na EU značné náklady v podobě růstu cen energií a zpomalení hospodářského růstu. Unie již Ukrajině poskytla podporu ve výši téměř 200 miliard eur.
Také Belgie, kde Euroclear sídlí, je proti plánu „reparačního úvěru“. Upozorňuje, že plán „s sebou nese závažná ekonomická, finanční a právní rizika“, a vyzvala ostatní členské země EU, aby se o tato rizika podělily.
Ruská centrální banka podala v Moskvě žalobu na Euroclear kvůli škodám způsobeným zablokováním aktiv. Ruská strana dále označila širší plány EU na pomoc Ukrajině za „nezákonné a odporující mezinárodnímu právu“.
Související
"Zákaz spalovacích motorů v roce 2035 je smeten ze stolu." EU příští týden kontroverzní nařízení zmírní
Ukrajina by podle mírového plánu měla vstoupit do EU v roce 2027
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Nezvládli krize, inklinují k neonacismu a chtějí Česko odklonit od Západu. Vžene nás nová vláda do náručí Kremlu?
před 1 hodinou
EU zmrazila ruská aktiva natrvalo, aby obešla veto Maďarska a Slovenska ohledně pomoci Ukrajině
před 2 hodinami
Machadové pomohla utéct americká armáda. Z Venezuely se dostala v přestrojení
před 3 hodinami
VIDEO: Rvačky, alkohol, vulgarity, ponižování žen. Ostudné zasedání parlamentu, jaké Slovensko nepamatuje
před 5 hodinami
Írán zatkl držitelku Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadiovou
před 5 hodinami
OBRAZEM: Došlo i na úsměvy. Nejbližší a přátelé se rozloučili s Patrikem Hezuckým
před 5 hodinami
Ukrajinské síly znovu dobyly osady v Charkovské oblasti
před 6 hodinami
"Zákaz spalovacích motorů v roce 2035 je smeten ze stolu." EU příští týden kontroverzní nařízení zmírní
před 7 hodinami
Česko se rozloučilo s moderátorem Hezuckým. Bouček dojemně promluvil
před 7 hodinami
Ukrajina by podle mírového plánu měla vstoupit do EU v roce 2027
Aktualizováno před 8 hodinami
Lidé se rozloučili s Theodorem Pištěkem. Na obřad dohlížela Hradní stráž
před 8 hodinami
Německo: Rusko stojí za kybernetickým útokem proti kontrole letového provozu, snažilo se i ovlivnit volby
před 9 hodinami
Po Ruttem přichází další důrazné varování: Válka klepe na dveře Evropy
před 9 hodinami
Zásadní změny od nového roku: Konec tělesných trestů i střídavé péče
před 10 hodinami
Politika SPD a Motoristů vyhovuje oligarchům, Babiš se v EU může chovat jako Meloniová, říká politoložka
před 10 hodinami
USA mají nový návrh týkající se Donbasu, oznámil Zelenskyj. Kyjev už jej nemusí předat Rusku
před 11 hodinami
Krajní pravice sílí po celé Evropě. Problémy má Starmer, Merz i Macron
před 12 hodinami
Británie čelí masivní vlně super chřipky. Nic horšího jsme od pandemie nezažili, tvrdí NHS
před 13 hodinami
Ukrajina oplácí agresorům stejnou mincí. Stupňuje útoky proti Rusku, míří na energetickou infrastrukturu
před 14 hodinami
Eurovizí zmítá největší skandál v historii. Vítěz loňského ročníku kvůli Izraeli vrací trofej
Vítěz loňského ročníku Eurovize, švýcarský zpěvák Nemo, oznámil, že vrací svou trofej. Tento krok podnikl na protest proti přetrvávající účasti Izraele v této mezinárodní hudební soutěži. Šestadvacetiletý umělec, který je nebinární osobou, uvedl, že vnímá jasný rozpor mezi izraelskou účastí a ideály "jednoty, inkluze a důstojnosti", které se soutěž snaží zastávat.
Zdroj: Libor Novák