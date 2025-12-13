Počasí se příští týden výrazně ochladí. Během dne bude i mrznout

Libor Novák

13. prosince 2025 7:00

Mrazivé ráno v Praze
Mrazivé ráno v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Po rekordně teplém týdnu se v tom nadcházejícím citelně ochladí. Denní teploty podle ČHMÚ.cz klesnou i pod bod mrazu.

Předpověď na pondělí:

Zataženo nízkou oblačností, mlhavo, na horách a lokálně i jinde polojasno až jasno. Ojediněle, na Moravě místy mrholení, výjimečně i mrznoucí. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 5 °C. Mírný vítr z jižních směrů 2 až 6 m/s. Na západě Čech vítr slabý proměnlivý do 3 m/s nebo klidno.

Předpověď na úterý:

Zataženo nízkou oblačností s možností mrholení, i mrznoucího, nebo slabého sněžení. Ojediněle mlhy, zejména na Českomoravské vrchovině i mrznoucí s tvorbou námrazy. Na horách a na východě místy, jinde ojediněle polojasno až jasno. Nejnižší noční teploty +2 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty -1 až +4 °C, na Moravě a ve Slezsku místy až 6 °C. Mírný vítr z jižních směrů 3 až 7 m/s. V západní polovině Čech vítr slabý proměnlivý do 3 m/s nebo klidno.

Předpověď na středu:

Zataženo nízkou oblačností, mlhavo. Na horách a během dne místy i jinde polojasno až jasno. Nejnižší noční teploty +2 až -2 °C, při mírném větru kolem +4 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 5 °C, při slunečném počasí kolem 8 °C. Slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 4 m/s. Na Moravě a ve Slezsku vítr mírný 3 až 7 m/s.

Vyhlídka počasí od čtvrtka do soboty:

Oblačno až zataženo, zpočátku místy i polojasno. Místy mlhy, i mrznoucí. Místy mrholení. Nejnižší noční teploty +2 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C, při slunečném počasí kolem 7 °C.

včera

Počasí o víkendu může ovlivnit studená fronta

Počasí o víkendu může ovlivnit studená fronta

I víkendové počasí bude připomínat spíš podzim, ačkoliv od prosince probíhá meteorologická zima. Přes Česko sice v noci ze soboty na neděli přejde studená fronta, ale ochlazením se neprojeví. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Počasí mráz

