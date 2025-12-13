Počasí se příští týden výrazně ochladí. Během dne bude i mrznout

Po rekordně teplém týdnu se v tom nadcházejícím citelně ochladí. Denní teploty podle ČHMÚ.cz klesnou i pod bod mrazu.
Předpověď na pondělí:
Zataženo nízkou oblačností, mlhavo, na horách a lokálně i jinde polojasno až jasno. Ojediněle, na Moravě místy mrholení, výjimečně i mrznoucí. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 5 °C. Mírný vítr z jižních směrů 2 až 6 m/s. Na západě Čech vítr slabý proměnlivý do 3 m/s nebo klidno.
Předpověď na úterý:
Zataženo nízkou oblačností s možností mrholení, i mrznoucího, nebo slabého sněžení. Ojediněle mlhy, zejména na Českomoravské vrchovině i mrznoucí s tvorbou námrazy. Na horách a na východě místy, jinde ojediněle polojasno až jasno. Nejnižší noční teploty +2 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty -1 až +4 °C, na Moravě a ve Slezsku místy až 6 °C. Mírný vítr z jižních směrů 3 až 7 m/s. V západní polovině Čech vítr slabý proměnlivý do 3 m/s nebo klidno.
Předpověď na středu:
Zataženo nízkou oblačností, mlhavo. Na horách a během dne místy i jinde polojasno až jasno. Nejnižší noční teploty +2 až -2 °C, při mírném větru kolem +4 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 5 °C, při slunečném počasí kolem 8 °C. Slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 4 m/s. Na Moravě a ve Slezsku vítr mírný 3 až 7 m/s.
Vyhlídka počasí od čtvrtka do soboty:
Oblačno až zataženo, zpočátku místy i polojasno. Místy mlhy, i mrznoucí. Místy mrholení. Nejnižší noční teploty +2 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C, při slunečném počasí kolem 7 °C.
Evropa se musí připravit na válku na svém prahu. Tímto varováním vystoupili ve čtvrtek britští vojenští představitelé, kteří detailně popsali bezprecedentní úroveň hrozeb namířených proti ozbrojeným silám Spojeného království. Ministr obrany Al Carns při zahájení nové Britské vojenské zpravodajské služby (MIS) prohlásil, že „stín války klepe na dveře Evropy“, a zdůraznil, že spojenci NATO musí být připraveni reagovat.
Zdroj: Libor Novák