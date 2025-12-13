Policie hledá dvanáctiletého Marka. Už ve čtvrtek nedorazil do školy

Třetím dnem pokračuje ve Zlínském kraji pátrání po pohřešovaném dvanáctiletém chlapci, který se ve čtvrtek ztratil cestou do školy. Policie žádá o pomoc veřejnost.
Krajská policie o případu informovala už ve čtvrtek prostřednictvím tiskové zprávy, podle které dvanáctiletý Marek odjel předevčírem ráno z Halenkovic do školy ve Zlíně, kam už ale nedorazil. Policisté následně v pátek zveřejnili výzvu i na sociální síti.
"Při odchodu z domu měl na sobě modrou bundu, černé kalhoty s bílými pruhy po stranách, vínový batoh a černou čepici. Hoch měří 140 až 150 cm, má světle hnědé vlasy vystříhané za ušima, vzadu delší, je hubený a má plné rty," uvedla policejní mluvčí Šárka Trnková.
Lidé mohou poskytnout jakékoliv informace, které by vedly k úspěšnému konci pátrání, na kterékoliv policejní služebně nebo na lince 158.
