Tragédie v pražské ZOO. Populární orangutan Kawi nešťastně zahynul

Tragédie otřásla pražskou zoologickou zahradou před druhým prosincovým víkendem. V pátek ráno nešťastně zahynul orangutan Kawi, pětiletý sameček. Ošetřovatelka se ho marně snažila resuscitovat.
Tragickou událost měla způsobit mladická nerozvážnost zvířete, které při hře neodhadlo vlastní fyzické schopnosti. Pouhou půlhodinu před otevřením ZOO návštěvníkům se orangutan při houpání pustil do lana, spadl do vodního příkopu a utopil se.
"Dospívající sameček při hrách testoval své hranice a zkoušel, kam až může zajít. Vše proběhlo během krátké chvíle, kdy chovatelé pracovali v jiné části pavilonu. Okamžitě po vytažení Kawiho těla zahájila naše chovatelka resuscitaci, bohužel bez úspěchu. Přivolaný veterinář následně potvrdil úhyn zvířete," uvedl vrchní chovatel primátů Martin Vojáček s tím, že on i jeho kolegové jsou ztrátou oblíbeného svěřence hluboce zasaženi.
Orangutan byl u návštěvníků oblíbený právě díky nejrůznějším akrobatickým kouskům. Kawi tak patřil k výrazným zvířatům pražské ZOO. Na svět přišel 17. listopadu 2020, proto se mu přezdívalo sametové mládě.
"Podobným nehodám bohužel v prostředí zoologických zahrad nelze zcela zabránit. Moderní zoo chovají nejen orangutany, ale i další lidoopy a primáty v prostředí, které jim umožňuje přirozený pohyb a hru, tedy včetně lan, parkosů a dalších herních prvků," dodali zástupci pražské zoologické zahrady.
