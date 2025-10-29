Případ, jaký policisté nepamatují. Na Strakonicku vyšetřují zneužití kozy

Neobvyklým případem se zabývají strakoničtí policisté. Poškozenou je totiž koza, kterou měl zneužít recidivista. O definitivní kvalifikaci jeho činu rozhodne zpráva od veterináře. Muž ale připustil, že "trochu sexuálně vyváděl".
Případ začal na začátku října, kdy majitel hospodářští u Radomyšle při krmení zvířat zjistil, že něco není v pořádku. "Poznal, že někdo neznámý mu vnikl na pozemek a také do stájí. Ve stáji u kozy pak našel nasypaná jablka a kozu, celou evidentně neklidnou, opuchlou a zraněnou v zadní části těla," uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner.
Hospodář si během výpovědi na policejní stanici vzpomněl, že během předchozí večera viděl divného chlapa s batohem. "Podle šetření na místě a předběžného stanoviska veterináře mohl někdo opravdu kozu zneužít," podotkl mluvčí.
Policisté ve stáji zajistili několik stop a během pár dnů dostali na výslech dobře známého muže. "Recidivista a uživatel návykových látek přiznal, že do stáje skutečně zabloudil, asi tam i přespal a možná trochu sexuálně vyváděl," prozradil Matzner.
Případ je zatím prošetřován pro porušování domovní svobody, ale i na základě veterinární zprávy může dojít i k obvinění z týrání zvířat.
krimi , Zvířata , Policie ČR , Jihočeský kraj
