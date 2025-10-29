Případ, jaký policisté nepamatují. Na Strakonicku vyšetřují zneužití kozy

29. října 2025 21:57

Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Neobvyklým případem se zabývají strakoničtí policisté. Poškozenou je totiž koza, kterou měl zneužít recidivista. O definitivní kvalifikaci jeho činu rozhodne zpráva od veterináře. Muž ale připustil, že "trochu sexuálně vyváděl".

Případ začal na začátku října, kdy majitel hospodářští u Radomyšle při krmení zvířat zjistil, že něco není v pořádku. "Poznal, že někdo neznámý mu vnikl na pozemek a také do stájí. Ve stáji u kozy pak našel nasypaná jablka a kozu, celou evidentně neklidnou, opuchlou a zraněnou v zadní části těla," uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner.

Hospodář si během výpovědi na policejní stanici vzpomněl, že během předchozí večera viděl divného chlapa s batohem. "Podle šetření na místě a předběžného stanoviska veterináře mohl někdo opravdu kozu zneužít," podotkl mluvčí. 

Policisté ve stáji zajistili několik stop a během pár dnů dostali na výslech dobře známého muže. "Recidivista a uživatel návykových látek přiznal, že do stáje skutečně zabloudil, asi tam i přespal a možná trochu sexuálně vyváděl," prozradil Matzner.

Případ je zatím prošetřován pro porušování domovní svobody, ale i na základě veterinární zprávy může dojít i k obvinění z týrání zvířat. 

Tragický případ na Karvinsku. Policie má podezření na vraždu a sebevraždu

Policie ČR, ilustrační fotografie.

Podezřelý se k vraždě v Zábřehu přiznal. Jde o mladistvého

Policie v úterý prozradila, za jakých okolností došlo k víkendové vraždě v Zábřehu na Šumpersku. Podezřelou osobu je v případu mladistvý, který se k napadení staršího muže přiznal. Dospělému pachateli by za tento čin hrozil až výjimečný trest. Dospělému by hrozil výjimečný trest.

Učitelé si od ledna polepší, rozhodla končící Fialova vláda

Platové tarify pedagogických pracovníků v regionálním školství a akademických pracovníků státních vysokých škol vzrostou od 1. ledna buď o pevnou částku 2 000 korun, nebo v případě 8. až 16. platové třídy o sedm procent. Příslušnou novelu nařízení schválila vláda na středečním zasedání. Potvrdila také novou politiku krajiny nebo tři koncepční materiály ministerstva spravedlnosti, které se týkají zásad trestní politiky v Česku, budoucnosti vězeňství a probační a mediační služby.

Babišova vláda má definitivně hotový program, oznámil Havlíček

ANO, SPD a Motoristé dokončili jednání ohledně programu příští české vlády, uvedl první místopředseda vítězného hnutí Karel Havlíček. Podle jeho slov nedošlo k žádným rozporům. Strany zatím nechtějí prozradit, koho do kabinetu nominují. Ministerstva si každopádně rozdělily již dříve.  

Trump může na cestě po Asii změnit svět. Tváří se jako revolucionář, navazuje na předchůdce

Šéf Bílého domu Donald Trump vyrazil do Asie s misí, která může rozhodnout o budoucnosti globální rovnováhy. Jeho cesta ukazuje, že Washington už nevnímá region prizmatem demokracie, ale jako prostor mocenských dohod a ekonomických směn. Trump se profiluje jako transakční vyjednavač, který sází na osobní vztahy a tlak místo ideálů. Pokud se mu podaří znovu navázat pragmatické partnerství se Si Ťin-pchingem, může Spojeným státům vrátit ztracený vliv – nebo spustit novou éru globální konfrontace.

Pozoruhodná novinka na Slovensku. Chodcům stanovili maximální rychlost

Pozoruhodnou novelu zákona v úterý schválili slovenští poslanci. U našich sousedů se zavádí maximální rychlost pohybu na chodnících. Limit šest kilometrů za hodinu se týká nejen cyklistů či jezdců na koloběžkách, ale i chodců. Podle předkladatelů se má zvýšit právě jejich bezpečnost. 

Kam se poděla národní hrdost? Ceremoniál na Hradě ukázal, jak se politici vzdálili od občanů – a užívají si to

Státní vyznamenání prezidenta Petra Pavla opět ukázala nejen sílu tradice, ale i slabost politické reprezentace. Zatímco občané vnímají ceremoniál na Pražském hradě jako symbol úcty a sounáležitosti, pro část politiků se stal jen nepovinnou společenskou formalitou. Jejich neúčast není problémem sama o sobě, ale odrazem dlouhodobého trendu, kterým je ztráta respektu k institucím, které mají zosobňovat republiku. Politici se uzavírají do vlastního světa, vzdálení od lidí i symbolů státu, který by měli s hrdostí reprezentovat.

Příměří se bortí. Netanjahu vydal rozkaz k bombardování Pásma Gazy

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý vydal rozkaz armádě, aby provedla intenzivní údery na Pásmo Gazy. Svůj příkaz zdůvodnil obviněním hnutí Hamás z porušení příměří, které bylo zprostředkováno Spojenými státy. V prohlášení, které vydala jeho kancelář, stojí, že premiér Netanjahu po bezpečnostních konzultacích nařídil armádě, aby okamžitě zahájila silné údery v oblasti Gazy.

OBRAZEM: Kdo tvrdí, že nám nic nehrozí, lže, prohlásil Pavel. Vyznamenání dostali Svěrák, Motejl, Drábová, Němcová i Pánek

Prezident Petr Pavel potřetí v řadě předal státní vyznamenání u příležitosti oslav Dne vzniku samostatného Československa. Slavnostní ceremoniál proběhl ve Vladislavském sále Pražského hradu za účasti stovek hostů. Oceněno bylo celkem 48 osobností. Prezident ve svém projevu před předáváním vyznamenání zdůraznil trvalou touhu po svobodě a bezpečném životě.

