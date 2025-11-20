V Česku se u zajíce potvrdila nemoc, kterou se může nakazit i člověk

Veterináře v Česku momentálně zaměstnává zejména ptačí chřipka, která se za poslední dny potvrdila hned na několika místech. Špatné zprávy ale přicházejí i z Kroměřížska, kde se u uhynulého zvířete potvrdila nemoc, která je potenciálně přenosná na člověka. Informoval o tom Český rozhlas.
U uhynulého zajíce v Lechoticích se prokázala brucelóza, která se v okolí Kroměříže vyskytla už před šesti lety. Tehdy bylo onemocnění potvrzeno u mrtvého kusu v Zahnašovicích. Tehdy i nyní musely úřady okamžitě reagovat.
Veterináři stanovili mimořádná opatření pro několik obcí v oblasti, týkají se odlovu či zacházení s mrtvými zvířaty. Kromě Lechotic spadají do ochranného pásma i obce Ludslavice, Miškovice, Zahnašovice a také Mysločovice na Zlínsku.
Odborníci upozornili lidi, aby v případě nálezu uhynulého zajíce na zvíře rozhodně nesahali kvůli hrozbě přenosu nákazy na člověka. Nutné je kontaktovat myslivce, jichž se týkají i přísnější pravidla pro uživatele honiteb.
Brucelóza je zoonóza přenosná na člověka, která je rozšířená po celém světě. Původcem lidských onemocnění jsou bakterie. Ve vyspělých zemích, včetně Česka, byla nemoc před desítkami let vymýcena u hospodářských zvířat. Některé biovary brucel se však vyskytují v populacích divokých zvířat, zejména zajíců. Žádné lidské onemocnění ale z těchto zdrojů hlášeno nebylo, uvádí Státní zdravotní ústav (SZÚ).
K přenosu nemoci může dojít potřísněním kožní oděrky nebo oční spojivky exkrety nebo tělními tekutinami nemocných zvířat, vdechnutím kontaminovaného aerosolu, požitím syrového mléka nemocných zvířat nebo nepasterizovaných výrobků z něj.
Související
Chyby v rozhozu jedu na hraboše? Inspektoři řešili jeden podivný případ
"Vetřelci" v elektrárně Temelín. Myslivci pochytali 21 zajíců
zajíci , Zvířata , nemoci , státní veterinární správa , Zlínský kraj
Aktuálně se děje
před 6 minutami
Fialova vláda úřaduje i v demisi. Schválila vyšší úrok pro neplatiče výživného
před 50 minutami
V Česku se u zajíce potvrdila nemoc, kterou se může nakazit i člověk
před 1 hodinou
Pála se rozloučil záchranou. Tenistky se udržely v elitní skupině Billie Jean King Cupu
před 2 hodinami
Smrtelná nehoda na Vyškovsku. Čelní srážku nepřežila jedna z řidiček
před 2 hodinami
Exprezident Zeman se vrátil do pracovního režimu schůzkou s čínským diplomatem
před 3 hodinami
Obchody mají za sebou podzimní uzavírky. Zákonu se podřídí ještě o Vánocích
před 3 hodinami
Češi na závěr kvalifikace zvládli s přehledem porazit Gibraltar
před 4 hodinami
Pavel prozradil hlavní téma jednání s Macinkou. Prezident čeká na seznam od Babiše
před 5 hodinami
Švédský generál varuje: Evropa se musí připravit na „generační“ konflikt. Rusko už brzy otestuje jednotu NATO
před 6 hodinami
Sikorski: Polsko po Moskvou řízené sabotáži uzavírá poslední ruský konzulát v zemi
před 7 hodinami
Co obsahuje Trumpův mírový plán? Ukrajina by se musela kromě jiného vzdát Donbasu
před 7 hodinami
Křídou proti práskačství. Fico a spol. se na Slovensku se bojí o moc
před 7 hodinami
Rada bezpečnosti konečně udělala něco správně. Přesto OSN zůstává zoufale nefunkční
před 8 hodinami
Babišova vláda vznikne, tvrdí Macinka. S Pavlem mluvil i o Turkovi
před 8 hodinami
Policie zahájila trestní řízení kvůli vlakové nehodě. Kupka naznačil, kdo pochybil
před 9 hodinami
Trump schválil zveřejnění spisů Jeffreyho Epsteina. Kdy k tomu dojde a co je v nich obsaženo?
před 11 hodinami
Americká delegace dorazila na Ukrajinu. Bude jednat o ukončení války s Ruskem
před 12 hodinami
Políček Bílému domu: Na pohřeb klíčového Republikána nepozvali Trumpa ani Vance
před 12 hodinami
Rusko verbuje mladé Ukrajince. Za útoky proti vlastní zemi jim platí tisíce dolarů
před 13 hodinami
USA s Ruskem tajně pracují na mírovém plánu. Podle ISW jde o kompletní kapitulaci Ukrajiny
Americká administrativa v čele s Donaldem Trumpem ve spolupráci s Ruskem tajně pracuje na novém plánu, který má za cíl ukončit válku na Ukrajině. Podle informací amerických a ruských představitelů citovaných serverem Axios se jedná o dokument s osmadvaceti body, jenž je inspirován úspěšným Trumpovým návrhem pro řešení konfliktu v Gaze.
Zdroj: Libor Novák