V Česku se u zajíce potvrdila nemoc, kterou se může nakazit i člověk

Jan Hrabě

20. listopadu 2025 21:18

Zajíc, ilustrační fotografie.
Zajíc, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Veterináře v Česku momentálně zaměstnává zejména ptačí chřipka, která se za poslední dny potvrdila hned na několika místech. Špatné zprávy ale přicházejí i z Kroměřížska, kde se u uhynulého zvířete potvrdila nemoc, která je potenciálně přenosná na člověka. Informoval o tom Český rozhlas. 

U uhynulého zajíce v Lechoticích se prokázala brucelóza, která se v okolí Kroměříže vyskytla už před šesti lety. Tehdy bylo onemocnění potvrzeno u mrtvého kusu v Zahnašovicích. Tehdy i nyní musely úřady okamžitě reagovat.

Veterináři stanovili mimořádná opatření pro několik obcí v oblasti, týkají se odlovu či zacházení s mrtvými zvířaty. Kromě Lechotic spadají do ochranného pásma i obce Ludslavice, Miškovice, Zahnašovice a také Mysločovice na Zlínsku. 

Odborníci upozornili lidi, aby v případě nálezu uhynulého zajíce na zvíře rozhodně nesahali kvůli hrozbě přenosu nákazy na člověka. Nutné je kontaktovat myslivce, jichž se týkají i přísnější pravidla pro uživatele honiteb. 

Brucelóza je zoonóza přenosná na člověka, která je rozšířená po celém světě. Původcem lidských onemocnění jsou bakterie. Ve vyspělých zemích, včetně Česka, byla nemoc před desítkami let vymýcena u hospodářských zvířat. Některé biovary brucel se však vyskytují v populacích divokých zvířat, zejména zajíců. Žádné lidské onemocnění ale z těchto zdrojů hlášeno nebylo, uvádí Státní zdravotní ústav (SZÚ). 

K přenosu nemoci může dojít potřísněním kožní oděrky nebo oční spojivky exkrety nebo tělními tekutinami nemocných zvířat, vdechnutím kontaminovaného aerosolu, požitím syrového mléka nemocných zvířat nebo nepasterizovaných výrobků z něj. 

zajíci Zvířata nemoci státní veterinární správa Zlínský kraj

