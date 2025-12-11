Nebudeme na to sami. NATO i Američané popřeli zprávu, že USA od roku 2027 nebudou bránit Evropu

Generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že Evropa se bude muset připravit na změnu ve svém přístupu k obraně, protože bude nucena převzít stále větší podíl zodpovědnosti za vlastní bezpečnost. Rutte však popřel zprávu agentury Reuters, která uvedla, že by USA mohly do roku 2027 přenést většinu břemene obrany Evropy na evropské země.

„Tato informace nebyla správná a Spojené státy to také potvrdily,“ prohlásil Rutte. Dodal nicméně, že obecně vzato je zřejmé, že „Evropa bude muset posílit, a přesně to děláme.“  

Spojené státy americké podle informací médií měly požadovat, aby členské státy Severoatlantické aliance v Evropě převzaly většinu konvenčních obranných povinností. Podle zástupců Pentagonu, kteří jednali s diplomatickými delegacemi ve Washingtonu, by se tak mělo stát do roku 2027. Tento ambiciózní, avšak pro některé evropské země nerealistický termín, měl být stanoven právě během těchto diskusí.

Tato zpráva, která pocházela od pěti zdrojů obeznámených s průběhem jednání, naznačovala výraznou změnu v dlouhodobé vojenské spolupráci USA s jejich hlavními partnery. Přesun odpovědnosti se měl týkat širokého spektra nejaderných aktivit, a to od zpravodajských informací a sledování až po zbraňové systémy a vojenské jednotky.

Úředníci Pentagonu měli podle zmíněných zdrojů vyjádřit nespokojenost s tím, jak Evropa dosud postupuje v posilování svých obranných kapacit po rozsáhlé ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022. Původní informace hovořily o tom, že pokud Evropa nesplní termín do roku 2027, mělo hrozit, že by se Spojené státy mohly přestat podílet na některých koordinačních mechanismech obrany NATO.

Mluvčí Pentagonu Kingsley Wilson nicméně zdůraznil, že USA vždy jednoznačně požadovaly, aby Evropané převzali vůdčí úlohu v konvenční obraně kontinentu. Uvedl, že Washington je odhodlán na tom pracovat prostřednictvím koordinačních mechanismů Aliance. Cílem je posílit celé NATO a zajistit jeho dlouhodobou životaschopnost tím, že evropští spojenci postupně přebírají odpovědnost za konvenční odstrašení a obranu v Evropě.

Ze zveřejněné zprávy však nebylo zřejmé, zda termín 2027 představuje oficiální postoj Trumpovy administrativy, nebo jde pouze o názory některých úředníků v Pentagonu. Několik evropských diplomatů už dříve označilo údajný termín do roku 2027 za nerealistický, protože k nahrazení klíčových amerických kapacit v tak krátkém čase nestačí pouhé finance a politická vůle.

Evropské státy obecně přijaly požadavek prezidenta Trumpa na větší odpovědnost za vlastní bezpečnost a zavázaly se k významnému navýšení výdajů na obranu. Evropská unie si sama stanovila cíl být připravena na obranu do roku 2030.

I tento termín přitom úředníci a analytici považují za vysoce ambiciózní. Vztah mezi Washingtonem a NATO je aktuálně velmi proměnlivý. Prezident Trump během své kampaně v roce 2024 kritizoval evropské spojence a dokonce vyhrožoval, že by povzbudil ruského prezidenta Putina k invazi do těch členských zemí NATO, které neplní své závazky.

Válka zasáhne každý domov a zničí každou firmu. Dochází nám čas, jsme dalším cílem Ruska, prohlásil Rutte

