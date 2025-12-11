Nebudeme na to sami. NATO i Američané popřeli zprávu, že USA od roku 2027 nebudou bránit Evropu

Generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že Evropa se bude muset připravit na změnu ve svém přístupu k obraně, protože bude nucena převzít stále větší podíl zodpovědnosti za vlastní bezpečnost. Rutte však popřel zprávu agentury Reuters, která uvedla, že by USA mohly do roku 2027 přenést většinu břemene obrany Evropy na evropské země.
„Tato informace nebyla správná a Spojené státy to také potvrdily,“ prohlásil Rutte. Dodal nicméně, že obecně vzato je zřejmé, že „Evropa bude muset posílit, a přesně to děláme.“
Spojené státy americké podle informací médií měly požadovat, aby členské státy Severoatlantické aliance v Evropě převzaly většinu konvenčních obranných povinností. Podle zástupců Pentagonu, kteří jednali s diplomatickými delegacemi ve Washingtonu, by se tak mělo stát do roku 2027. Tento ambiciózní, avšak pro některé evropské země nerealistický termín, měl být stanoven právě během těchto diskusí.
Tato zpráva, která pocházela od pěti zdrojů obeznámených s průběhem jednání, naznačovala výraznou změnu v dlouhodobé vojenské spolupráci USA s jejich hlavními partnery. Přesun odpovědnosti se měl týkat širokého spektra nejaderných aktivit, a to od zpravodajských informací a sledování až po zbraňové systémy a vojenské jednotky.
Úředníci Pentagonu měli podle zmíněných zdrojů vyjádřit nespokojenost s tím, jak Evropa dosud postupuje v posilování svých obranných kapacit po rozsáhlé ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022. Původní informace hovořily o tom, že pokud Evropa nesplní termín do roku 2027, mělo hrozit, že by se Spojené státy mohly přestat podílet na některých koordinačních mechanismech obrany NATO.
Mluvčí Pentagonu Kingsley Wilson nicméně zdůraznil, že USA vždy jednoznačně požadovaly, aby Evropané převzali vůdčí úlohu v konvenční obraně kontinentu. Uvedl, že Washington je odhodlán na tom pracovat prostřednictvím koordinačních mechanismů Aliance. Cílem je posílit celé NATO a zajistit jeho dlouhodobou životaschopnost tím, že evropští spojenci postupně přebírají odpovědnost za konvenční odstrašení a obranu v Evropě.
Ze zveřejněné zprávy však nebylo zřejmé, zda termín 2027 představuje oficiální postoj Trumpovy administrativy, nebo jde pouze o názory některých úředníků v Pentagonu. Několik evropských diplomatů už dříve označilo údajný termín do roku 2027 za nerealistický, protože k nahrazení klíčových amerických kapacit v tak krátkém čase nestačí pouhé finance a politická vůle.
Evropské státy obecně přijaly požadavek prezidenta Trumpa na větší odpovědnost za vlastní bezpečnost a zavázaly se k významnému navýšení výdajů na obranu. Evropská unie si sama stanovila cíl být připravena na obranu do roku 2030.
I tento termín přitom úředníci a analytici považují za vysoce ambiciózní. Vztah mezi Washingtonem a NATO je aktuálně velmi proměnlivý. Prezident Trump během své kampaně v roce 2024 kritizoval evropské spojence a dokonce vyhrožoval, že by povzbudil ruského prezidenta Putina k invazi do těch členských zemí NATO, které neplní své závazky.
Související
Válka zasáhne každý domov a zničí každou firmu. Dochází nám čas, jsme dalším cílem Ruska, prohlásil Rutte
NATO se musí vzpamatovat jako celek. Adaptace na boj s teroristy už nestačí
NATO , Mark Rutte (VVD - Lidová strana pro svobodu a demokracii) , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
před 33 minutami
Nebudeme na to sami. NATO i Američané popřeli zprávu, že USA od roku 2027 nebudou bránit Evropu
před 1 hodinou
Válka zasáhne každý domov a zničí každou firmu. Dochází nám čas, jsme dalším cílem Ruska, prohlásil Rutte
před 2 hodinami
První evropský stát vrací úder. Po zveřejnění Trumpovy výbušné bezpečnostní strategie označil USA za hrozbu
před 2 hodinami
Otázka, kterou si klade celý svět: Proč Trump nechal zabavit ropný tanker?
před 3 hodinami
Machadová se po roce skrývání objevila v Oslu. Venezuela bude svobodná, slibuje
před 4 hodinami
Týden do klíčového jednání o půjčce Ukrajině: EU hrozí, že Belgii odstaví jako Maďarsko
před 5 hodinami
Zelenskyj dnes uspořádá hovor s třiceti evropskými lídry. Trump hovoří o ztrátě času
před 6 hodinami
VIDEO: Na zabavení tankeru se podílela i FBI. Týdny skrýval svou polohu, jeho ropu si USA nechají
před 7 hodinami
Zelenskyj poslal do Bílého domu odpověď na mírový plán. Trump by mohl o víkendu přiletět do Evropy
před 8 hodinami
Počasí bude příští týden opět připomínat zimu. Teploty klesnou až k nule
včera
Ikonický kamion Coca-Cola odstartoval letošní turné po republice
včera
Tlak na Madura eskaluje. Americké síly zadržely u Venezuely "největší" ropný tanker, oznámil Trump
včera
Babiše čekají nelehké čtyři roky. Česko se musí připravit na krušné časy
včera
Island se připojuje k bojkotu Eurovize kvůli účasti Izraele
včera
Éra bezpečnostních záruk skončila. Evropa řeší, jak přežít bez pomoci USA
včera
Rostoucí ceny online reklamy nutí malé podniky hledat alternativy. Tisk plakátů se vrací do hry
včera
Evropští lídři kvůli Ukrajině volali Trumpovi. Zelenskyj chystá jednání s Koalicí ochotných
včera
Rusové chystali druhé 11. září, do letadel chtěli umístit bomby, zjistili zpravodajci
včera
Česko a další státy EU požadují kvůli migraci omezení zákonů o lidských právech
včera
Machadová uprchla z Venezuely. Míří do Osla, kde měla převzít Nobelovu cenu
Venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová slíbila, že bude pokračovat ve svém boji za osvobození země od „korupce“, „brutální diktatury“ a „zoufalství“. Učinila tak v Oslu, v norské metropoli, kde jí byla ve středu udělena Nobelova cena za mír. Přestože panovaly horečné spekulace, že by se jí mohlo podařit tajně opustit Venezuelu a na ceremonii se objevit osobně, pětaosmdesátiletá konzervativní politička se nedostavila. Organizátoři však očekávali, že dorazí do Osla v následujících hodinách.
Zdroj: Libor Novák