ANALÝZA | Co se stane, až Rusko zaútočí na Evropu? Hrozí extrémně krvavá válka

Nejnovější zprávy o masivním soustřeďování ruských sil u hranic Evropské unie byly rychle zpochybněny jako neověřené a přehnané. Zkušenost posledních let – a zejména ta ukrajinská – však ukazuje, že podobné varovné signály nelze jednoduše smést ze stolu. Otázkou je, zda Moskva zůstane u hybridního nátlaku na NATO, nebo přejde k otevřené agresi, jak odolná by byla Evropa bez americké opory a jak zásadně by plné zapojení USA změnilo rovnováhu sil.
Tento týden se informačním prostorem šířila znepokojivá zpráva o soustřeďování více než 350 tisíc ruských vojáků na běloruských hranicích s Evropskou unií. Záhy byla řadou médií i bezpečnostních expertů označena za neověřenou, přehnanou či přímo za dezinformaci. Formálně vzato je tento skepticismus pochopitelný. Čísla nejsou potvrzena satelitními snímky, chybí jednoznačné důkazy a informační válka je dnes standardní součástí geopolitického soupeření.
Tím by však debata končit neměla. I zprávy, které jsou veřejně negovány jako „fake news“, mohou signalizovat reálný problém, nikoli nutně v přesnosti detailů, ale v samotném směru vývoje. Historická zkušenost je v tomto ohledu neúprosná. Ještě na konci roku 2021 byla varování před ruskou invazí na Ukrajinu zpochybňována, relativizována a částí veřejnosti, expertů i politiků odmítána jako hysterie. O několik měsíců později se ukázalo, že šlo o tragické podcenění reality.
Bylo by proto chybou uklidňovat se tím, že aktuální informace „nesedí“ nebo že neprošly oficiálním potvrzením. Kreml opakovaně využívá nejasnosti, popírání a informační šum jako krytí pro vojenské a politické kroky. Bělorusko navíc dlouhodobě funguje jako logistické a operační zázemí ruské armády, nikoli jako suverénní a předvídatelný aktér.
I pokud je konkrétní zpráva zkreslená či nadsazená, neznamená to, že hrozba neexistuje. Právě naopak. Automatické odmítání varovných signálů je přesně ten vzorec chování, který se Evropě v minulosti nevyplatil. Odpovědná politika musí vycházet ze skeptického čtení informací, nikoli z pohodlné víry, že „tentokrát to určitě nebude ono“.
Hybridně, dokud to jde
Pokud tento kontext vezmeme vážně a zasadíme jej do předchozí úvahy o zpochybňovaných, ale potenciálně varovných signálech, vychází z toho nepříjemný, avšak realistický obraz. Přímý ruský útok na NATO by s největší pravděpodobností nezačal masivní tankovou ofenzivou ani otevřeným vyhlášením války. Právě to je klíčové poučení z posledních let. Moskva preferuje kroky pod prahem jasné eskalace, které testují soudržnost aliance, její rozhodnost a schopnost rychlé reakce.
Reálný scénář by proto spíše připomínal sérii omezených, obtížně jednoznačně uchopitelných akcí. Kybernetické útoky na energetiku, dopravu či státní správu, sabotáže kritické infrastruktury, operace zpravodajských služeb a využívání prostředníků – to vše v prostředí formálního „míru“. Cílem by nebylo okamžité vojenské vítězství, ale vytvoření chaosu, nejistoty a politických rozporů uvnitř NATO. Jinými slovy, cílem by bylo přimět spojence váhat, rozcházet se v interpretaci situace a oddalovat okamžik, kdy by byl aktivován článek 5.
Právě zde se ukazuje, proč nelze varovné signály jednoduše odmítat jen proto, že nejsou stoprocentně potvrzené. Pokud by Rusko skutečně přešlo k otevřenému útoku na některý členský stát, šlo by už o selhání odstrašení. V takovém případě by aliance s vysokou pravděpodobností Rusko v konvenční válce porazila, a to rychle, tvrdě, ale za cenu značných ztrát. NATO má technologickou převahu, kvalitnější výcvik i ekonomickou sílu. To si Moskva uvědomuje. Právě proto se přímé, čelní konfrontaci zatím vyhýbá.
To však neznamená, že riziko je nízké. Slabým místem aliance není vojenský potenciál, ale politická soudržnost, dlouhodobá připravenost a ochota nést náklady vleklého konfliktu. Nedostatek munice, roztříštěný obranný průmysl a rozdílná úroveň odhodlání mezi východním a západním křídlem NATO jsou problémy, které by Rusko systematicky využívalo. Každý hybridní útok by byl současně testem toho, kde je skutečná hranice, za níž jsou spojenci ochotni riskovat eskalaci.
I kdyby byly konkrétní zprávy o pohybech ruských sil nadsazené nebo mylné, ignorovat je znamená opakovat chyby minulosti. Válka s NATO by sice byla pro Rusko extrémně riskantní, ale neznamená to, že Kreml nebude zkoušet postupné, řízené zvyšování tlaku. Právě v tomto šedém pásmu mezi mírem a válkou se dnes rozhoduje o bezpečnosti Evropy.
Rusko vpadne – a co teď?
Připusťme na okamžik scénář, který se mnoha lidem stále zdá nepředstavitelný. Ruská armáda, bez ohledu na svou aktuální vyčerpanost či strukturální slabiny, skutečně vojensky vpadne na území členského státu NATO v Evropě. Od této chvíle se věci začnou hýbat rychle a velice tvrdě.
První fáze by byla čistě procedurální. Napadený stát by okamžitě aktivoval konzultace v rámci aliance a během hodin, maximálně dnů, by došlo k uplatnění článku 5. Současně by se rozběhla masivní mobilizace sil NATO – přesuny jednotek, uzavření vzdušného prostoru, námořní blokády a přechod ekonomiky vybraných zemí do krizového režimu. Evropa by se během několika dní změnila z prostoru komfortu a vysoké kvality života na logistické zázemí války.
Vojensky by následoval okamžitý pokus o zastavení a izolaci ruských sil. NATO by neusilovalo o „vyčkávání“, ale o rychlé zničení schopnosti Ruska pokračovat v ofenzivě. Dominance ve vzduchu a na moři by byla klíčová. Ruské letectvo a námořnictvo by se ocitly pod extrémním tlakem, zásobovací linie by byly systematicky ničeny a fronta by se rychle stala pro Moskvu neudržitelnou. Cena za samotný vstup do Evropy by byla okamžitě vysoká.
Současně by se odehrávala druhá, neméně důležitá rovina konfliktu – vnitřní. Kybernetické útoky, dezinformace, pokusy o paralyzování energetiky, dopravy a komunikací by zasáhly celé evropské zázemí. Civilní obyvatelstvo by poprvé po desetiletích pocítilo, že válka se neodehrává někde v dálce. Výpadky, omezení, přídělové režimy a bezpečnostní opatření by se staly novou realitou.
Jakmile by se ukázalo, že Rusko nedokáže dosáhnout rychlého průlomu, dostáváme se do nejnebezpečnější fáze. Kreml by stál před volbou – přijmout vojenskou porážku, nebo konflikt eskalovat. Hrozby použití jaderných zbraní by se staly by součástí reálného nátlaku. Západ by současně vysílal jasný signál, že jakákoli jaderná eskalace povede k drtivé odvetě. Svět by se ocitl nejblíže globálnímu konfliktu od 60. let.
Co kdyby Evropa zůstala bez USA?
Pokud na předchozí velice nepříjemný scénář ruského vojenského vpádu navážeme dnešní politickou realitou, vyjde z toho ještě nepříjemnější rovnice, protože problémem není jen Rusko, ale i míra jistoty, že v kritické hodině bude fungovat automatismus transatlantické opory. Napsal o tom například server Newsweek.
V posledních měsících se v evropských metropolích otevřeně mluví o tom, co bylo dřív tabu. Evropa musí být schopná obstát i tehdy, když Spojené státy budou zaměstnané jinde, budou váhat, nebo budou chtít za pomoc politickou či finanční protihodnotu. Pokud se Washington strategicky soustředí na Indopacifik a současně se bude snažit o méně konfrontační vztah s Moskvou, evropské odstrašení ztrácí část svého nejdůležitějšího psychologického efektu – přesvědčení Kremlu, že v konfliktu stojí proti jednotnému a garantovanému bloku.
A tady se dostáváme k praktické rovině. I kdyby evropské armády na papíře vypadaly silně, bez amerických „neviditelných“ schopností se válka nemění jen v těžší, ale v kvalitativně jiný problém. Zpravodajství, průzkum a cílování, satelitní a signálová podpora, tankování ve vzduchu, strategická přeprava, logistika, zásoby přesné munice, protivzdušná obrana vyšších vrstev – to jsou přesně ty prvky, které rozhodují o rychlosti reakce a o tom, zda se z prvních dnů bojů nestane nekontrolovaná krize. Bez nich může mít NATO stíhačky, tanky i po zuby ozbrojené brigády, ale hůř je dostane tam, kde mají být, hůř jim zajistí munici, hůř udrží tempo operací a hůř doplní ztráty. V konvenčním střetu to znamená jediné – vyšší vlastní ztráty a delší konflikt.
V praxi by tedy při ruském vpádu do Evropy běžely dvě bitvy souběžně. Ta vojenská – zastavit průlom, získat vzdušnou převahu, rozbít logistiku útočníka; a ta politicko-průmyslová – udržet jednotu, rychle zvýšit výrobu munice a vykrýt kritické mezery v protivzdušné obraně a dopravě. A právě druhá bitva je pro Evropu tradičně slabší, protože zahrnuje roztříštěné akvizice, různou techniku, pomalé rozhodování, podinvestované zásoby a limity personálu. Rusko by se logicky nesnažilo Evropu „přetlačit“ ve všem; snažilo by se ji rozklížit v tom, co je pro alianci nejcitlivější.
Tím skutečně nejcitlivějším bodem ale je jaderné odstrašení. Evropské jaderné kapacity (Velké Británie a Francie) jsou významné politicky, ale v očích Moskvy nemusí automaticky nahrazovat americký „deštník“ – už jen proto, že rozhodovací kalkul, technická infrastruktura a tradice záruk jsou jiné. Diskuse o rozšíření evropského odstrašení je proto logická, ale současně riskantní, neboť snadno vyvolá eskalační spirálu a zároveň nic neřeší, pokud Evropa nebude mít konvenční sílu a logistiku, aby konflikt „udržela“ pod jaderným prahem.
Skutečně nejnebezpečnější okamžik by nastal tehdy, kdy Kreml uvěří, že Evropa bez USA není schopná rychlé, jednotné a dlouhodobě udržitelné reakce. Ne proto, že by Evropa byla bezmocná, ale proto, že by mohla být pomalejší, roztříštěnější a zranitelnější v kritických podpůrných schopnostech. A přesně takové „okno pochybností“ je to, co agresory historicky láká.
A co Evropa s USA?
Uvažujme nyní opačný scénář – a z hlediska bezpečnosti Evropy zásadně optimističtější. Spojené státy se pod vedením Donalda Trumpa rozhodnou, že závazky vůči NATO jsou nezlomné a všechny americké síly se plně zapojí do obrany napadeného spojence. Tím se dynamika konfliktu mění okamžitě a dramaticky.
Jakmile Washington jednoznačně potvrdí účast, mizí největší zdroj nejistoty – pochybnost o soudržnosti aliance. Pro Moskvu je to klíčový signál. Konflikt přestává být testem evropské vůle a stává se střetem s nejsilnější vojenskou mocností světa. Prostor pro „šedou zónu“, omezené vpády a kontrolovanou eskalaci se prudce zužuje. Riziko, které Kreml podstupuje, skokově roste.
Vojensky přichází zlom v prvních dnech. Americké kapacity, které Evropa postrádá nebo má jen v omezené míře, se zapojují v plném rozsahu: globální zpravodajství, satelitní průzkum, přesné cílování, strategická letecká přeprava, tankování za letu, masivní protivzdušná a protiraketová obrana i zásoby přesné munice. NATO je schopno reagovat rychleji, koordinovaněji a s menšími ztrátami.
Ve vzduchu a na moři by se ruský prostor pro manévr dramaticky zúžil. Americké letectvo a námořnictvo by okamžitě vytvořily převahu, kterou Rusko nedokáže dlouhodobě vyrovnat. Ruské ponorky, letectvo i logistické trasy by se ocitly pod trvalým tlakem. Moskva by velmi rychle pochopila, že žádné lokální vítězství není udržitelné a že každý další krok znamená exponenciální růst ztrát.
Zásadní rozdíl by se projevil i v oblasti jaderného odstrašení. Přítomnost USA obnovuje plnou věrohodnost „poslední instance“. Nejde jen o počet hlavic, ale o jasnost řetězce velení, politickou zkušenost s krizovým řízením a schopnost vysílat konzistentní signály. Ruské jaderné výhrůžky by ztratily část své funkce, protože by bylo zřejmé, že proti nim stojí protivník, který má nejen kapacitu, ale i historii rozhodnosti.
To ovšem neznamená bezrizikový scénář. Americké zapojení by konflikt internacionalizovalo v plném rozsahu a zvýšilo tlak na další aktéry, jako třeba Čínu, Írán či Severní Koreu, aby se rozhodly, jak daleko jsou ochotny jít. Současně by Evropa přišla o luxus iluze, že válka se odehrává „někde jinde“. Americká pomoc by byla masivní, ale očekávání reciprocity by byla tvrdá. Patřily by mezi ně vyšší evropské výdaje, rychlejší rozhodování a reálné převzetí dílu odpovědnosti.
S plným zapojením USA je ruský útok na NATO strategicky téměř neobhajitelný. Ne proto, že by Rusko okamžitě kapitulovalo, ale proto, že by nemělo žádnou rozumnou cestu k vítězství ani k dlouhodobému vydírání. Právě tato kombinace vojenské převahy, politické soudržnosti a věrohodného odstrašení je důvodem, proč se Kreml dosud přímému střetu s NATO vyhýbal. A je to zároveň argument, proč by Evropa měla usilovat o větší vlastní kapacity – ne místo USA, ale proto, aby americké zapojení zůstalo samozřejmostí.
