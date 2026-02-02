Desetitisíce mrtvých, beztrestné mučení a znásilňování. Analytici odhalili, jak se mění svět

Rozsáhlá studie 23 ozbrojených konfliktů za posledních 18 měsíců dospěla k závěru, že mezinárodní právo snažící se zmírnit dopady válek se ocitlo na bodu zlomu. Zpráva s názvem War Watch uvádí, že bylo zabito více než 100 000 civilistů, přičemž mučení a znásilňování jsou páchány téměř beztrestně. Dokument vypracovala Ženevská akademie mezinárodního humanitárního práva a lidských práv.
Odborníci v dokumentu poukazují na konkrétní tragédie, jako je smrt 18 592 dětí v Pásmu Gazy nebo narůstající počty civilních obětí na Ukrajině. V Demokratické republice Kongo byla zaznamenána doslova epidemie sexuálního násilí. Podle autorů studie dosáhlo porušování pravidel takové míry, že bez důsledné mezinárodní snahy o nápravu hrozí úplné zhroucení humanitárních norem.
Vedoucí autor studie Stuart Casey-Maslen varuje, že kruté zločiny se opakují zejména proto, že ty předchozí byly mezinárodním společenstvím tolerovány. Podle něj naše současná akce či nečinnost rozhodne o tom, zda mezinárodní humanitární právo jako takové zcela zanikne. Zákony ozbrojených konfliktů byly přitom po druhé světové válce vytvořeny právě proto, aby chránily bezbranné civilisty.
Průzkum, který sledoval období od července 2024 do konce roku 2025, slouží také jako přímý protipól k tvrzením Donalda Trumpa o ukončení osmi válek během jeho úřadu. Výzkum uvádí, že přesná čísla o všech zabitých civilistech nejsou známa, ale v každém z posledních dvou let bilance bezpečně překročila hranici 100 000 mrtvých. Snahy o stíhání těchto válečných zločinů jsou přitom zatím velmi omezené.
Jedním z nejtragičtějších míst zůstává Gaza, kde populace v důsledku dvouleté války klesla o více než deset procent. Přestože v říjnu 2025 bylo dohodnuto příměří, v následných bojích zahynuly další stovky Palestinců. Celková bilance obětí v této oblasti zahrnuje ke konci roku 2025 kromě tisíců dětí také přibližně 12 400 usmrcených žen.
Na Ukrajině bylo v roce 2025 zabito více civilistů než v obou předchozích letech dohromady, což představuje nárůst o 70 procent oproti roku 2023. Ruské útoky drony se záměrně soustředily na civilní cíle a miliony domácností se ocitly bez elektřiny a základních služeb. Sexuální násilí bylo zdokumentováno téměř v každém sledovaném konfliktu, včetně brutálních činů v Súdánu po pádu města al-Fášir.
Autoři zprávy zdůrazňují, že ačkoliv jsou státy vázány ženevskými úmluvami, realita na bojištích vykazuje čím dál hlubší propast mezi závazky a skutečností. Jako prioritu navrhují řešení rozšířené beztrestnosti za závažná porušení mezinárodního práva. Mezi doporučení patří například přísný zákaz prodeje zbraní do zemí, kde hrozí jejich zneužití k páchání válečných zločinů.
Dalším návrhem je zákaz používání neřízených bomb nebo nepřesného dělostřelectva v obydlených oblastech a omezení útoků pomocí umělé inteligence. Studie rovněž apeluje na systematické stíhání viníků a zajištění finanční podpory pro Mezinárodní trestní soud v Haagu. Problémem však zůstává, že mnoho světových mocností, včetně USA, Ruska či Číny, není členy tohoto soudu.
