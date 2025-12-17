Evropskými a českými médii od včerejšího dne koluje informace, podle níž Rusko rozmístilo u hranic NATO na 360 tisíc vojáků. Tisk se v tomto tvrzení odkazuje na slova německého poslance a experta na obranu Rodericha Kiesewettera (CDU), který pro televizi NTV uvedl, že ruská armáda se má shromažďovat v Bělorusku. Litevské tajné služby spolu s armádou a Národním centrem pro řešení krizí (NKMC) ale tvrdí, že informace není pravdivá a jedná se o fake news.
Zahraniční média, jako server Die Welt, i tuzemské zpravodajské weby, jako idnes.cz, během včerejšího a dnešního dne uvedly, že Rusko má u hranic s NATO shromažďovat více než 300 tisíc vojáků. Odkazují se při tom na slova německého poslance Kiesewettera, který pro televizi NTV uvedl, že Rusko má v Bělorusku dva armádní sbory s 350 000 až 360 000 bojeschopnými vojáky.
Zahraničněpolitický expert CDU rovněž důrazně varuje před přílišnou naivitou ve vztahu k Rusku. V souvislosti s nedávnými diplomatickými jednáními v Berlíně upozornil, že by bylo chybou se domnívat, že Vladimir Putin náhle změní své postoje.
Kiesewetter, který má za sebou dlouhou vojenskou kariéru v bundeswehru i v centrále NATO, považuje za kritické zejména nadcházející dva roky. Pokud západní svět v letech 2026 a 2027 prokáže dostatečnou obranyschopnost, může podle něj hrozbu překonat. Zdůraznil přitom, že je nutné veřejnost otevřeně informovat o možných rizicích, aniž by se v ní záměrně vyvolával strach.
Ačkoliv se Rusku na ukrajinském bojišti vojensky nedaří podle představ, jeho válečná ekonomika běží naplno. Putin díky ní cvičí stovky tisíc nových vojáků, kteří zatím nejsou do bojů na Ukrajině nasazeni. To podle experta jasně dokazuje, že se Moskva připravuje na dlouhodobou konfrontaci, na kterou musí být Evropa adekvátně připravena.
Bývalý plukovník také tvrdí, že údajné rozmístění stovek tisíc vojáků v Bělorusku vyvolává velké obavy především v pobaltských státech, které jsou ruskou agresivitou přímo ohroženy. Pobaltská média přitom tvrdí, že informace o údajných 360 tisících ruských vojácích nasazených v Bělorusku není pravdivá.
Litevský server Delfi.lt napsal, že podle Oddělení operačních služeb (AOTD) Ministerstva národní obrany (MND) má Rusko v současné době v Bělorusku nasazeno pouze několik tisíc vojáků. AOTD dále zdůraznilo, že Ruská federace nemá v blízké budoucnosti kapacity pro rozsáhlé nasazení vojsk v Bělorusku, protože veškeré své úsilí zaměřuje na pokračování vojenské agrese proti Ukrajině.
NKMC pro server uvedlo, že „je překvapivé, že zdánlivě seriózní zahraniční publikace šíří naprosté dezinformace,“ a dodalo, že „tato otevřená dezinformace má za cíl zastrašit společnost a vyvolat paniku. Neověřené dezinformace, které již byly vyvráceny analytiky a zpravodajskými službami, snižují důstojnost publikací a podkopávají důvěru, což je obzvláště důležité pro tradiční média, která jsou silnou protiváhou lží šířených na sociálních sítích.“
Litevské ozbrojené síly ve svém prohlášení na Facebooku uvedly, že „informace o více než 300 000 příslušnících ruských konvenčních sil údajně rozmístěných v Bělorusku, připravených kdykoli zaútočit na NATO, se šíří internetem. Stručně řečeno, v Bělorusku nic ani vzdáleně podobného neexistuje, ruské kapacity jsou omezeny na Ukrajině, ruské kapacity nejsou rozmístěny na našich hranicích a hranicích sousedních zemí NATO, a proto nemůžeme hovořit o záměru použít takové neexistující kapacity. Senzační dezinformace se šíří rychle, takže by bylo dobré k nim nepřispívat.“
Navzdory tomu nelze ruskou hrozbu podceňovat. Generální tajemník NATO Mark Rutte v projevu v Berlíně minulý týden varoval, že Evropa „je dalším cílem Ruska a už teď jsme v nebezpečí.“
Dodal, že Rusko se „stalo ještě drzejším, bezohlednějším a nemilosrdnějším vůči NATO a vůči Ukrajině.“ Připomněl, že během studené války prezident Reagan varoval před agresivními impulsy „říše zla.“ Dnes se podle něj prezident Putin opět zabývá budováním impéria. Varoval, že „ve svém zkresleném pohledu na historii a svět Putin věří, že naše svoboda ohrožuje jeho sevření moci a že my chceme zničit Rusko.“
Nová ředitelka britské tajné služby MI6, Blaise Metreweli, ve svém prvním veřejném projevu také varovala před rostoucí hrozbou ze strany Ruska a zdůraznila, že Spojené království čelí nové „éře nejistoty“, kde se přepisují pravidla konfliktu. Metreweli, která je první ženou v čele britské tajné služby, označila ruský přístup k mezinárodním vztahům za hluboce znepokojivý.
"Export chaosu je charakteristickým rysem, nikoli chybou, ruského přístupu k mezinárodnímu zapojení," prohlásila Metreweli. Očekává, že tato politika bude pokračovat, "dokud nebude Putin nucen změnit svůj kalkul."
Šéfka MI6 uvedla, že ruský prezident Vladimir Putin se snaží "protahovat jednání" o Ukrajině. Toto tvrzení je v souladu s dlouhodobým hodnocením tajné služby, že Putin není vážně odhodlán ukončit válku, pokud by to nebylo za pro Kreml velmi výhodných podmínek.
