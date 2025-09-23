Nesmysly v Trumpově projevu: Londýn právo šaría nechystá, mystifikoval i o zdrojích energie

Libor Novák

23. září 2025 19:59

Donald Trump v OSN
Donald Trump v OSN Foto: UN

Během projevu na Valném shromáždění OSN se prezident Donald Trump pustil do kritiky obnovitelných zdrojů energie, které označil za „zelený energetický podvod“. Uvedl, že solární a větrná energie jsou dražší než fosilní paliva, což podle CNN odporuje analýzám odborníků.

Podle výroční zprávy o nákladech na energie, zveřejněné v červnu, jsou solární a větrné elektrárny nejnákladovějšími formami nové energie, a to i bez dotací. Díky tomu obnovitelné zdroje nadále hrají klíčovou roli ve výstavbě nových energetických zdrojů v USA, protože jsou cenově nejvýhodnější a lze je rychle nasadit.

Analýza z Energy Innovation uvádí, že Trumpova politika zaměřená na oživení průmyslu fosilních paliv povede k vyšším nákladům pro spotřebitele. Podle studie by mohly například státy jako Missouri, Kentucky a Jižní Karolína čelit do roku 2035 až o 14 % vyšším nákladům na energie, než jaké by byly bez těchto politických kroků.

Prezident Trump také v projevu řekl, že Evropa má „vážné problémy“ kvůli imigraci a „sebevražedným energetickým myšlenkám“. Vyzval k okamžitému ukončení politiky otevřených hranic a tvrdil, že „vaše země jdou do pekla.“ Konkrétně si vybral starostu Londýna, Sadiqa Khana, kterého označil za „hrozného starostu“ a falešně tvrdil, že chce zavést právo šaría. Khan přitom podle BBC nikdy neřekl, že by něco takového plánoval.

Mluvčí starosty Londýna uvedl, že nebude „reagovat na jeho otřesné a bigotní komentáře,“ ale že je „potěšen, že se do Londýna stěhuje rekordní počet občanů USA.“ K obhajobě Sadiqa Khana se přidal i britský ministr zdravotnictví Wes Streeting, který uvedl, že starosta, který je prvním muslimským starostou Londýna, „se nepokouší zavést právo šaría“. Místo toho podle něj „Sadiq Khan pochoduje s Pride a zastává se odlišností.“ Dodal, že je hrdý na to, že je jejich starostou.

15. června 2025 15:15

Povstání v Los Angeles? Trump se mýlí. S protesty je to jinak

Související

Donald Trump v OSN

"Ostudné a velmi trapné." Trump v projevu v OSN kritizoval Evropu, Nobelovu cenu si podle svých slov zaslouží

Prezident Donald Trump zahájil svůj projev na Valném shromáždění OSN slovy o úspěších, kterých jeho administrativa dosáhla během prvních osmi měsíců. Zdůraznil, že USA jsou „nejžhavější zemí na světě“ a „žádná jiná země se jí ani nepřibližuje“. Uvedl, že Amerika má nejsilnější ekonomiku, nejbezpečnější hranice a nejsilnější armádu.
Sídlo Světové zdravotnické organizace

Lékaři odsoudili Trumpovo tvrzení o autismu. Bouří se i WHO

Prezident Donald Trump na pondělní tiskové konferenci spojil autismus s dětskými vakcínami a s užíváním populárního léku proti bolesti Tylenol (paracetamol) během těhotenství. Jeho tvrzení však nejsou podložena vědeckými důkazy a vyvolala silnou kritiku u lékařských a vědeckých organizací.

Více souvisejících

Donald Trump OSN

Aktuálně se děje

před 43 minutami

před 1 hodinou

Volby, ilustrační fotografie.

Zapomenuté periferie rozhodují. Pokud chtějí vládní strany uspět, musí nutně pomáhat hlavně mimo Prahu

Výzkum STEM ukazuje prudký nárůst podpory pro ANO a SPD v severních krajích. Za tímto trendem se však skrývá hlubší krize a rostoucí nedůvěra ve stát v regionech, které dlouhodobě čelí strukturálním problémům. Pokud politické elity nenabídnou konkrétní řešení a nezačnou brát periferii vážně, hrozí, že se protestní volba stane normou a bude mít dopady na celou demokratickou rovnováhu země.

před 2 hodinami

Zemní plyn

Evropská komise navrhuje další sankce proti Rusku. Zahrnují konec veškerého nákupu LNG

Evropská komise navrhla v rámci 19. sankčního balíčku proti Rusku, že by Evropská unie měla ukončit veškerý nákup zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska. Podle návrhu by měl tento zákaz vstoupit v platnost koncem roku 2026, tedy o rok dříve, než se původně plánovalo. Dřívější termín platnosti, který má za cíl snížit příjmy Moskvy z vývozu fosilních paliv, přichází jen několik dní po tom, co americký prezident Donald Trump vyzval Evropu, aby ukončila nákup ruských energií.

před 3 hodinami

Donald Trump v OSN

"Ostudné a velmi trapné." Trump v projevu v OSN kritizoval Evropu, Nobelovu cenu si podle svých slov zaslouží

Prezident Donald Trump zahájil svůj projev na Valném shromáždění OSN slovy o úspěších, kterých jeho administrativa dosáhla během prvních osmi měsíců. Zdůraznil, že USA jsou „nejžhavější zemí na světě“ a „žádná jiná země se jí ani nepřibližuje“. Uvedl, že Amerika má nejsilnější ekonomiku, nejbezpečnější hranice a nejsilnější armádu.

před 3 hodinami

Zahájení poslední fáze kampaně koalice SPOLU

Chabá kampaň ze všech stran. Vládní a opoziční kandidáti jednají reaktivně, chybí návrhy reálných řešení

Předvolební kampaň se letos nese ve znamení obrany vlastních programů, nikoli vizí. Vládní koalice Spolu staví na stabilitě a varuje před ohrožením demokracie, opozice kontruje výzvami k „úklidu po Fialovi“. Místo plánů pro budoucnost dominují hesla a mobilizace vlastních voličů. Témata jako klimatická krize, stárnutí populace či postavení mladých na pracovním trhu zůstávají na okraji – navzdory své rostoucí naléhavosti.

před 4 hodinami

Mark Rutte, generální tajemník NATO

Jsme na vás připraveni, vzkázal Rutte Rusku

Šéf NATO Mark Rutte prohlásil, že Aliance je připravena bránit každou píď svého území. Reagoval tak na nedávné narušení vzdušného prostoru Estonska a dalších zemí aliance, které vyvolalo vážné obavy. Rutte ujistil veřejnost, že obranné systémy jsou na svém místě a jsou funkční.

před 4 hodinami

Sídlo Světové zdravotnické organizace

Lékaři odsoudili Trumpovo tvrzení o autismu. Bouří se i WHO

Prezident Donald Trump na pondělní tiskové konferenci spojil autismus s dětskými vakcínami a s užíváním populárního léku proti bolesti Tylenol (paracetamol) během těhotenství. Jeho tvrzení však nejsou podložena vědeckými důkazy a vyvolala silnou kritiku u lékařských a vědeckých organizací.

před 6 hodinami

Prezident Trump

Před sedmi lety se Trumpovi v OSN smáli. Dnes mění světové dění

Během prvního funkčního období se prezident Donald Trump setkal na pódiu Valného shromáždění OSN s posměchem, když se chvástal svými úspěchy. O sedm let později se situace radikálně změnila. Dnes, kdy se světový řád mění, už se mu nikdo nesměje. Místo toho se světoví lídři snaží získat jeho přízeň a dvoří se mu s až opulentní pompou. Dříve byl považován za nováčka, který nerozumí multilateralismu, dnes je to ale on, kdo ovlivňuje světové dění.

před 6 hodinami

Ilustrační foto

Nezaplatili jste povinko a bourali jste? Limit 300 000 Kč už vás neochrání

Zapomněli jste na platbu povinného ručení a stala se nehoda? Dříve vás chránil limit 300 tisíc korun. Byla-li škoda vyšší, doplatil ji Garanční fond ČKP. Od letošního roku se ale pravidla změnila a za celou škodu odpovídá provozovatel nepojištěného vozu. Kolik vás od letoška může stát opomenutí platby povinného ručení?

před 7 hodinami

Palestina

Podpora Palestiny sílí. Uznává ji už nejméně 151 zemí

Přestože je uznání Palestiny spíše symbolickým krokem, získává na mezinárodní scéně stále větší podporu. V současnosti ji uznává už nejméně 151 zemí ze 193 členských států OSN, což představuje téměř 80 % všech členů. Tento posun je reakcí na válku v Gaze a sílící tlak na mezinárodní instituce. V pondělí se k těmto zemím připojila i Francie, Belgie a další.

před 8 hodinami

Ilustační foto

Čína představila světu novou technologii. Kromě USA ji nemá nikdo na světě

Čínská nejmodernější letadlová loď Fujian úspěšně otestovala svůj nový elektromagnetický katapult. Z paluby lodi se podařilo vypustit tři typy letounů, včetně stíhačky J-35 páté generace, bojového letounu J-15T a letounu včasné výstrahy KJ-600. Tím se Čína stala jedinou zemí na světě, kromě Spojených států, která disponuje touto pokročilou technologií. Státní média označila testy za "milník" v rozvoji čínského námořnictva.

před 9 hodinami

před 9 hodinami

Ilustrační foto

Co říká na paracetamol věda? Jeho užívání je naprosto bezpečné

Podle Australského úřadu pro léčivé přípravky (TGA) je užívání paracetamolu během těhotenství bezpečné. TGA potvrdila stávající lékařské směrnice, které ho klasifikují jako lék kategorie A, což znamená, že je široce používán těhotnými ženami bez zvýšeného rizika vrozených vad nebo poškození plodu. 

před 10 hodinami

před 11 hodinami

Prezident Trump

Trump oznámil, že paracetamol zvyšuje riziko autismu. Vědci přitom dokázali opak

Donald Trump oznámil, že těhotné ženy by měly omezit užívání acetaminofenu (u nás známého jako paracetamol nebo pod značkou Tylenol), protože podle něj zvyšuje riziko autismu u dětí. Toto tvrzení ale zásadně odporuje závěrům mezinárodních vědeckých studií. Bílý dům s ministrem zdravotnictví Robertem F. Kennedym Jr. představil plán, který chce změnit varování na obalech léků s touto účinnou látkou.

před 12 hodinami

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Francie formálně uznala Stát Palestina. Čeká se na Trumpovu řeč v OSN

Donald Trump má dnes vystoupit na Valném shromáždění OSN. Stane se tak ve stejný den, kdy lídři z klíčových regionů, jako je Jordánsko a Katar, mají také pronést své projevy. Prezident Macron naopak oznámil, že Francie formálně uznala Palestinský stát, a připojila se tak k dalším zemím. Macron ve svém projevu prohlásil, že nastal čas pro mír a že nic neopravňuje pokračující válku v Gaze.

před 13 hodinami

včera

Robert Redford

Redford si měl naplánovat vlastní pohřeb. Bude komorní

Světovou kinematografii zasáhla velmi smutná zpráva během minulého týdne. Ve věku 89 let zemřel legendární americký herec Robert Redford. Spousta osobností z Hollywoodu by se s ním nepochybně ráda rozloučila. Rodina ale měla učinit rozhodnutí, podle kterého to nebude možné. 

včera

včera

Slavia v úvodu Ligy mistrů sahala po třech bodech. S Bodö/Glimt ale v závěru duel ztratila

Poprvé po šesti letech se ve středu slávističtí fanoušci dočkali účasti sešívaných v nejprestižnější evropské klubové soutěži Lize mistrů. Ještě čtvrthodiny před závěrečným hvizdem to vypadalo na úspěšný start do soutěže, neboť domácí vedli 2:0 zásluhou dvou přesných tref debutujícího jednadvacetiletého nováčka v sestavě Mbodjiho. Navíc před druhým gólem Pražané přežili penaltu. Nicméně hostům se záhy podařilo rychle snížit, a i když pak slávisté měli hromadu příležitostí, nakonec v 90. minutě přišel trest v podobě vyrovnání na konečných 2:2.

Zdroj: David Holub

Další zprávy