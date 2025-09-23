Nesmysly v Trumpově projevu: Londýn právo šaría nechystá, mystifikoval i o zdrojích energie

Během projevu na Valném shromáždění OSN se prezident Donald Trump pustil do kritiky obnovitelných zdrojů energie, které označil za „zelený energetický podvod“. Uvedl, že solární a větrná energie jsou dražší než fosilní paliva, což podle CNN odporuje analýzám odborníků.
Podle výroční zprávy o nákladech na energie, zveřejněné v červnu, jsou solární a větrné elektrárny nejnákladovějšími formami nové energie, a to i bez dotací. Díky tomu obnovitelné zdroje nadále hrají klíčovou roli ve výstavbě nových energetických zdrojů v USA, protože jsou cenově nejvýhodnější a lze je rychle nasadit.
Analýza z Energy Innovation uvádí, že Trumpova politika zaměřená na oživení průmyslu fosilních paliv povede k vyšším nákladům pro spotřebitele. Podle studie by mohly například státy jako Missouri, Kentucky a Jižní Karolína čelit do roku 2035 až o 14 % vyšším nákladům na energie, než jaké by byly bez těchto politických kroků.
Prezident Trump také v projevu řekl, že Evropa má „vážné problémy“ kvůli imigraci a „sebevražedným energetickým myšlenkám“. Vyzval k okamžitému ukončení politiky otevřených hranic a tvrdil, že „vaše země jdou do pekla.“ Konkrétně si vybral starostu Londýna, Sadiqa Khana, kterého označil za „hrozného starostu“ a falešně tvrdil, že chce zavést právo šaría. Khan přitom podle BBC nikdy neřekl, že by něco takového plánoval.
Mluvčí starosty Londýna uvedl, že nebude „reagovat na jeho otřesné a bigotní komentáře,“ ale že je „potěšen, že se do Londýna stěhuje rekordní počet občanů USA.“ K obhajobě Sadiqa Khana se přidal i britský ministr zdravotnictví Wes Streeting, který uvedl, že starosta, který je prvním muslimským starostou Londýna, „se nepokouší zavést právo šaría“. Místo toho podle něj „Sadiq Khan pochoduje s Pride a zastává se odlišností.“ Dodal, že je hrdý na to, že je jejich starostou.
Poprvé po šesti letech se ve středu slávističtí fanoušci dočkali účasti sešívaných v nejprestižnější evropské klubové soutěži Lize mistrů. Ještě čtvrthodiny před závěrečným hvizdem to vypadalo na úspěšný start do soutěže, neboť domácí vedli 2:0 zásluhou dvou přesných tref debutujícího jednadvacetiletého nováčka v sestavě Mbodjiho. Navíc před druhým gólem Pražané přežili penaltu. Nicméně hostům se záhy podařilo rychle snížit, a i když pak slávisté měli hromadu příležitostí, nakonec v 90. minutě přišel trest v podobě vyrovnání na konečných 2:2.
Zdroj: David Holub