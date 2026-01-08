Předpověď počasí na víkend slibuje typicky zimní atmosféru s mrazivými nocemi i dny.
Sobota přinese milovníkům slunce poměrně příjemné počasí, neboť na většině území bude jasno až polojasno. Pouze obyvatelé severovýchodních a východních částí republiky musí počítat s větší oblačností, místy může být i zataženo.
Noční mrazy budou citelné, rtuť teploměru poklesne na -2 až -7 °C. Během dne se teploty budou pohybovat v rozmezí od -1 do +4 °C, takže na mnoha místech zůstane mrazivo i pod slunečními paprsky. Vítr bude většinou jen slabý a proměnlivý, pouze na Českomoravské vrchovině a na západě Moravy může foukat mírný severozápadní vítr o rychlosti do 5 m/s.
Žádné srážky se pro sobotní den neočekávají, což z něj činí ideální čas pro zimní procházky. Situace se však začne měnit v neděli. Obloha se postupně zatáhne a slunečných chvil bude ubývat. Oblačnost bude převažovat, i když se přechodně může na některých místech ještě vyjasnit.
S přibývající oblačností se dostaví i sněžení, které bude ale v neděli ještě spíše ojedinělé. Noční teploty zůstanou nízko, nejčastěji mezi -1 až -6 °C, ale při jasné obloze mohou klesnout až k -8 °C. Denní maxima se budou držet u bodu mrazu, konkrétně mezi -2 a +3 °C.
Související
Doprava v Evropě kolabuje. Intenzita současného počasí je podle meteorologů mimořádná
Počasí: Silné mrazy budou pokračovat i příští týden. Teploty spadnou až na -13 stupňů
Aktuálně se děje
před 26 minutami
Pohřešovaná dívka z Blanenska je stále v pátrání. Policie žádá o pomoc
před 1 hodinou
Počasí o víkendu: Mírně se oteplí, mrazy ale vydrží
včera
"Jezte skutečné jídlo." Trumpova administrativa vyhlásila válku cukru
včera
Jednání o Grónsku začne příští týden. Rubio se sejde s představiteli Dánska
včera
USA oznámily, že převezmou kontrolu nad veškerou venezuelskou ropou
včera
Trump odmítá podpořit Machadovou do čela Venezuely, protože dostala Nobelovu cenu místo něj
včera
Trump opět zaútočil na Evropu: Rusko a Čína se NATO bez USA ani trochu nebojí
včera
Spojené státy zadržely pronásledovaný tanker plující pod ruskou vlajkou
včera
Babiš nominoval Turka na ministra, prezident Pavel odmítnul
včera
Rusko vyslalo válečné lodě, aby ochránily ropný tanker pronásledovaný americkým námořnictvem
včera
Rusko nabídlo Spojeným státům Venezuelu výměnou za Ukrajinu
včera
Invazi zatím neplánujeme, Grónsko chceme koupit, prohlásil Rubio. Vlády s ním chtějí okamžitou schůzku
včera
Rusové se zajetím Madura cítí poníženi. Měli bychom najmout americké generály, píší tamní blogeři
včera
Doprava v Evropě kolabuje. Intenzita současného počasí je podle meteorologů mimořádná
včera
Jak Trump získá Grónsko? Stačí mu k tomu čtyři snadné kroky, varuje Politico
včera
Největší ostrov na světě s pouhými 57 tisíci obyvateli. Proč Trump tolik touží po Grónsku?
včera
Bílý dům: Nasazení armády je jednou z variant pro získání Grónska
včera
Počasí: Silné mrazy budou pokračovat i příští týden. Teploty spadnou až na -13 stupňů
6. ledna 2026 21:55
Evropa se potýká s extrémním počasím. Kvůli mrazům umírají lidé, leteckou dopravu zachvátil chaos
6. ledna 2026 20:49
Muniční iniciativu nezrušíme, potvrdil Babiš. Česko ale na Ukrajinu vojáky nepošle
Premiér Andrej Babiš se v Paříži zúčastnil zásadního jednání takzvané „Koalice ochotných“, které se poprvé ve své historii zaměřilo primárně na dosažení míru na Ukrajině. Podle Babiše jde o významný posun v mezinárodním přístupu, ke kterému přispěla i účast dvou klíčových vyjednavačů vyslaných Spojenými státy. Hlavním tématem schůzky bylo nastavení budoucích bezpečnostních záruk, které jsou nezbytné pro vznik a udržení trvalé mírové dohody po ukončení bojů.
Zdroj: Libor Novák