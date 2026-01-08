Počasí o víkendu: Mírně se oteplí, mrazy ale vydrží

8. ledna 2026 7:00

Mrazivé ráno v Praze
Mrazivé ráno v Praze

Předpověď počasí na víkend slibuje typicky zimní atmosféru s mrazivými nocemi i dny. 

Sobota přinese milovníkům slunce poměrně příjemné počasí, neboť na většině území bude jasno až polojasno. Pouze obyvatelé severovýchodních a východních částí republiky musí počítat s větší oblačností, místy může být i zataženo.

Noční mrazy budou citelné, rtuť teploměru poklesne na -2 až -7 °C. Během dne se teploty budou pohybovat v rozmezí od -1 do +4 °C, takže na mnoha místech zůstane mrazivo i pod slunečními paprsky. Vítr bude většinou jen slabý a proměnlivý, pouze na Českomoravské vrchovině a na západě Moravy může foukat mírný severozápadní vítr o rychlosti do 5 m/s.

Žádné srážky se pro sobotní den neočekávají, což z něj činí ideální čas pro zimní procházky. Situace se však začne měnit v neděli. Obloha se postupně zatáhne a slunečných chvil bude ubývat. Oblačnost bude převažovat, i když se přechodně může na některých místech ještě vyjasnit.

S přibývající oblačností se dostaví i sněžení, které bude ale v neděli ještě spíše ojedinělé. Noční teploty zůstanou nízko, nejčastěji mezi -1 až -6 °C, ale při jasné obloze mohou klesnout až k -8 °C. Denní maxima se budou držet u bodu mrazu, konkrétně mezi -2 a +3 °C.

Počasí: Silné mrazy budou pokračovat i příští týden. Teploty spadnou až na -13 stupňů

