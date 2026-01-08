Pohřešovaná dívka z Blanenska je stále v pátrání. Policie žádá o pomoc

Jihomoravská policie se obrátila na veřejnost s žádostí o pomoc s pátráním po mladé ženě, která o sobě od pondělí nepodala žádnou zprávu. Teenagerka má sníženou schopnost komunikace a není schopna si říci o pomoc, upozornili policisté.
Pátrání po osmnáctileté Kristýně mají na starost blanenští policisté. Dívka podle nich v pondělí po poledni odjela na schůzku, ze které se nevrátila domů. "Od posledního telefonátu, kdy ji blízcí sháněli, už není dostupná ani na telefonu. Dnes ráno nedošla do školy. V minulosti takto domov nikdy neopustila," uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.
Hledaná Kristýna je hubené postavy a má středně dlouhé tmavé vlasy. Při odchodu měla černé legíny a hnědé boty.
"Žena má sníženou schopnost komunikace, není schopna si říci o pomoc a může mít i problémy s orientací. Dokáže samostatně cestovat hromadnými dopravními prostředky, takže se může nacházet kdekoli v České republice," upozornil mluvčí.
Policie se obrátila na veřejnost i kvůli tomu, že v Česku momentálně panuje chladné počasí. Lidé, kteří by pohřešovanou teenagerku potkali, mají volat na linku 158.
pohřešované osoby , Policie ČR , Jihomoravský kraj
