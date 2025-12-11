Česká firma představila světu stealth dron Nightray a moderní střelu. Až Narwhal zasáhne Rusko, půjde do výroby

Na leteckém veletrhu Dubai Airshow představila česká společnost LPP dva moderní systémy určené k hlubokým úderům. Jedná se o řízenou střelu MTS Narwhal, poháněnou proudovým motorem, a jednosměrný útočný dron MTS Nightray, který využívá stealth technologii. Oba systémy jsou vybaveny vizuální navigací pro plně autonomní provoz ve vzdušném prostoru. 

Představení se uskutečnilo za účasti významných hostů, mezi nimiž byli velitel Vzdušných sil Armády České republiky Petr Čepelka, velvyslanec ČR ve Spojených arabských emirátech Josef Koutský a vrchní ředitel sekce Evropské unie a zahraničního obchodu David Müller. 

Nightray je popisován jako autonomní bezpilotní systém využívající stealth technologii. Je primárně určen k jednosměrnému útoku na významné cíle, a to i v hloubce nepřátelského území se silným rušením.

Narwhal je střela s plochou dráhou letu, která létá podzvukovou rychlostí a dokáže nést bojovou hlavici o hmotnosti až 120 kilogramů. Spolu s dronem Nightray využívá pokročilou technologii Vizuální navigace, jež je klíčová pro plně autonomní provoz v zarušeném prostředí bez signálu GPS. Tato schopnost se na moderním bojišti ukazuje jako nezbytná.

Střela Narwhal je poháněna proudovým motorem ze série ZT J a je nabízena v několika konfiguracích. Ta největší dokáže letět rychlostí 750 km/h na vzdálenost až 680 km. Je schopna operovat v nízkých letových hladinách, což minimalizuje její detekovatelnost.

Stejně jako Nightray, i Narwhal používá navigační systém založený na fúzi dat. Kombinace informací ze satelitních polohových systémů, vlastní Vizuální navigace a zodolněného rádiového spojení zajišťuje odolnost proti rušení a případné nedostupnosti jednotlivých zdrojů.

Výsledkem je prostředek určený k přesným zásahům hluboko v týlu, schopný ničit i velké a odolné cíle v náročných podmínkách.

dron MTS Nightray dron MTS Nightray Foto: L.P.P. holding a.s.

O střele informovala i ukrajinská média s odkazem na server Aktuálně. Podle nich se do budoucna plánuje přesun střely Narwhal na Ukrajinu a závěrečná fáze testování by se měla uskutečnit právě tam. Zbraň by měla být dodána pro zkoušky v reálných bojových podmínkách proti ruské armádě. Její první bojové použití je předběžně stanoveno na leden až únor 2026, přičemž sériová výroba v České republice by mohla začít již v březnu.

Analytici z Defense Express odhadují, že dosah střely Narwhal by stačil k zasažení Moskvy nebo strategické bombardovací základny Engels. Střela je výrazně silnější než drony Šáhid, které unesou 50 až 90 kg. Střela je dlouhá 4 metry, má rozpětí křídel 2,6 metru a váží 260 kg. Lze ji vypouštět z katapultu, ranveje, silnice, nebo pomocí raketového motoru na tuhé palivo.

Analytici poznamenávají, že v některých parametrech Narwhal překonává americké střely dlouhého dosahu Barracuda 500M. To platí zejména v navigaci, částečně v dosahu a ve výkonu hlavice. Americká střela má však výhodu v nákladech, které se pohybují okolo 216 500 dolarů, zatímco cena Narwhalu nebyla dosud zveřejněna a pravděpodobně bude vyšší.

Česká republika od začátku ruské invaze poskytla Ukrajině značné množství zbraní a vybavení, včetně tanků, obrněných vozidel, dělostřelectva a letecké techniky. Nedávno byla spuštěna nová sbírka na drony pro Ukrajinu. Iniciativa byla organizována aktivisty ze skupiny Skupina D, která ukrajinským obráncům dodala od roku 2022 tisíce dronů.

