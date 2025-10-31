Hradba 2025. Armáda na největším cvičení prověří obranyschopnost

Jan Hrabě

Jan Hrabě

31. října 2025 19:04

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Jan Nebřenský / INCORP images

Česká armáda se chystá na největší letošní cvičení Hradba 2025. Akce bude probíhat po většinu listopadu, vojáci jejím prostřednictvím po čtyřech prověří připravenost na obranu území České republiky. 

Cvičení proběhne ve dnech 3. až 21. listopadu, informovala Armáda ČR v tiskové zprávě. Hlavními úkoly a cíli jsou ochrana kritické infrastruktury státu a zajištění podpory aliančních jednotek při jejich průjezdu přes republiku. 

Akce se zúčastní především příslušníci jednotek Teritoriálních sil Armády České republiky, podpoří je další jednotky pozemních, vzdušných, speciálních a kybernetických sil. Kromě tisícovky profesionálů je povoláno více než 2 000 vojáků aktivní zálohy.

Cvičení proběhne na celém území České republiky a na jeho zabezpečení se podílejí subjekty státní správy i krizové orgány samospráv měst a krajů. V období od 10. do 21. listopadu budou cvičící vojáci zajišťovat střežení vybraných strategicky významných objektů kritické infrastruktury s cílem procvičit operační postupy a reakce na aktuální bezpečnostní hrozby.

Vedle standardních činností ochrany kritické infrastruktury je v rámci Hradby 2025 kladen důraz zejména na protidronovou ochranu.V rámci armádních úkolů pro zajištění HNS (Host Nation Support) bude procvičováno zajištění silničních a železničních přesunů, včetně činností při jejich možném narušení.

12. října 2025 8:31

Armáda řekla, zdali eviduje neznámé drony v českém vzdušném prostoru

Související

Ilustrační fotografie.

Armáda řekla, zdali eviduje neznámé drony v českém vzdušném prostoru

Armáda České republiky uvedla na pravou míru, jak je to s údajně neznámými drony v českém vzdušném prostoru. Podle vojáků zatím nedošlo k podobným incidentům, jaké hlásí některé evropské země. V Česku ale dochází k případům porušování legislativy ohledně provozu bezpilotních strojů či k neodborné manipulaci s nimi. 

Více souvisejících

Armáda České Republiky Čeští vojáci

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Vojenská přehlídka čínské armády

Svět už nebude stejný jako dřív. Čína dožene USA a Rusko v oblasti, která vždy budí obavy

Čína se stává nejrychleji rostoucí jadernou mocností světa. Pentagon odhaduje, že už v polovině loňského roku překročila hranici šesti set hlavic, a do roku 2035 by mohla dosáhnout parity se Spojenými státy a Ruskem. Peking svou modernizaci označuje za čistě obrannou, nicméně její tempo zásadně mění globální strategickou rovnováhu. Do napjaté situace nyní zasáhl i Donald Trump, když vyzval k obnovení amerických jaderných testů, což je krok, který může zcela přepsat pravidla jaderné éry.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Matěj Bílý

Maďarské povstání 1956. Diktatura nebyla vůlí lidu, importovali ji Sověti, říká Bílý

Matěj Bílý z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal, proč maďarské povstání roku 1956 nebylo jen spontánním výbuchem odporu, ale důsledkem hlubokého historického traumatu a sovětské okupace, která v Maďarsku nikdy nezískala legitimitu. Vysvětluje, jak iluze západní pomoci odhalila limity studenoválečné solidarity, proč z maďarské zkušenosti nevzešlo další pražské jaro a jak současný kurz Viktora Orbána paradoxně popírá i využívá odkaz roku 1956.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Hurikán

Nová bilance hurikánu Melissa. Počet obětí se značně zvýšil

V Karibiku stále vychází najevo rozsah zkázy, kterou má na svědomí hurikán Melissa. Počet obětí na Jamajce a Haiti se přiblížil pěti desítkám, informovala BBC. Není přitom vyloučeno, že tragická bilance katastrofy se ještě bude zhoršovat. Panují navíc problémy s dodávkami nezbytné humanitární pomoci. 

před 10 hodinami

před 10 hodinami

Ilustrační fotografie.

Kde je "zničená ekonomika"? Před nástupem rozhazovačů roste, dokonce i „sekera“ v rozpočtu má logiku

Česká ekonomika zřetelně ožívá. Podle předběžného odhadu ČSÚ vzrostl HDP ve třetím čtvrtletí meziročně o 2,7 %, což je po letech stagnace nejvýraznější růstový signál. Daří se zejména stavebnictví, obchodu a službám, roste spotřeba i investice. Přestože jde zatím o předběžná data, zpochybňují opoziční tvrzení o „zničené ekonomice“. Zatímco vláda Petra Fialy investovala do rozvoje, hnutí ANO sází na populistické sliby bez finančního krytí a riskuje návrat k politice krátkozrakého rozdávání.

před 11 hodinami

před 12 hodinami

Válka v Izraeli

Hamás zůstane Hamásem – posílí a znovu udeří. Příměří v Gaze trvá, je ale nesmírně křehké

Příměří mezi Izraelem a hnutím Hamás zůstává křehké a proměnlivé. Obě strany ho opakovaně porušují. Hamás pokračuje v útocích proti izraelským jednotkám, zatímco Izrael odpovídá tvrdými nálety a demolicemi zejména v Chán Júnisu. Napětí se přelévá i do Libanonu a na Západní břeh, kde roste počet incidentů. Spojené státy se snaží udržet dohodu při životě, ale klid zbraní se v Gaze stává jen přechodným stavem mezi dvěma koly násilí.

před 12 hodinami

před 14 hodinami

včera

včera

včera

včera

Vražda mladé dívky na Halloween. Stín podezření padl na rodinu Kennedyových

Byl předvečer Halloweenu v roce 1975, když v jednom malém městě v americkém státě Connecticut došlo k vraždě mladé dívky, která otřásla nejenom místními obyvateli, ale celou Amerikou. Podezřelým z brutálního násilného činu byl totiž příbuzný vlivné rodiny Kennedyových. 

Zdroj: Lucie Žáková

Další zprávy