Hradba 2025. Armáda na největším cvičení prověří obranyschopnost

Česká armáda se chystá na největší letošní cvičení Hradba 2025. Akce bude probíhat po většinu listopadu, vojáci jejím prostřednictvím po čtyřech prověří připravenost na obranu území České republiky.
Cvičení proběhne ve dnech 3. až 21. listopadu, informovala Armáda ČR v tiskové zprávě. Hlavními úkoly a cíli jsou ochrana kritické infrastruktury státu a zajištění podpory aliančních jednotek při jejich průjezdu přes republiku.
Akce se zúčastní především příslušníci jednotek Teritoriálních sil Armády České republiky, podpoří je další jednotky pozemních, vzdušných, speciálních a kybernetických sil. Kromě tisícovky profesionálů je povoláno více než 2 000 vojáků aktivní zálohy.
Cvičení proběhne na celém území České republiky a na jeho zabezpečení se podílejí subjekty státní správy i krizové orgány samospráv měst a krajů. V období od 10. do 21. listopadu budou cvičící vojáci zajišťovat střežení vybraných strategicky významných objektů kritické infrastruktury s cílem procvičit operační postupy a reakce na aktuální bezpečnostní hrozby.
Vedle standardních činností ochrany kritické infrastruktury je v rámci Hradby 2025 kladen důraz zejména na protidronovou ochranu.V rámci armádních úkolů pro zajištění HNS (Host Nation Support) bude procvičováno zajištění silničních a železničních přesunů, včetně činností při jejich možném narušení.
Armáda České Republiky , Čeští vojáci
