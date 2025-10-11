Armáda řekla, zdali eviduje neznámé drony v českém vzdušném prostoru

Jan Hrabě

Jan Hrabě

11. října 2025 16:09

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Armáda České republiky uvedla na pravou míru, jak je to s údajně neznámými drony v českém vzdušném prostoru. Podle vojáků zatím nedošlo k podobným incidentům, jaké hlásí některé evropské země. V Česku ale dochází k případům porušování legislativy ohledně provozu bezpilotních strojů či k neodborné manipulaci s nimi. 

"V médiích se v současnosti objevuje nepřesná informace o tom, že aktuálně evidujeme neznámé drony na území České republiky," uvedla armáda na sociální síti X

Vojáci sice přiznali nárůst počtu incidentů s drony. Plyne to však z neznalosti platné legislativy ohledně provozu bezpilotních strojů nebo z neodborné manipulace ze strany amatérských operátorů. "Tyto případy jsou kvalifikovány jako běžné přestupky. Typy dronů, které byly v nedávné době zaznamenány například v Německu, neevidujeme," dodala armáda.

Policisté a vojáci nicméně kvůli dronové hrozbě zasahovali na pražském mezinárodním letišti minulý týden v pátek. Tehdy se přistoupilo k rozsáhlému bezpečnostnímu opatření kvůli anonymní a neověřené výhružce o blížících se dronech.

Podle volající anglicky hovořící osoby mělo jít o vyšší jednotky bezpilotních strojů. Informace o dronech se však nepotvrdily, ačkoliv osoba volala ještě i v průběhu noci na sobotu. Případem se zabývají pražští kriminalisté pro podezření ze šíření poplašné zprávy.

Evropské země v posledních dnech a týdnech zaznamenaly několik incidentů s neidentifikovanými drony v prostoru mezinárodních letišť. Už v září pronikly nepřátelské drony do polského vzdušného prostoru. Tehdy šlo o téměř dvě desítky ruských dronů. Některé byly sestřeleny, jiné spadly do polí.

